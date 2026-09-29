“Sono stanca del giudizio degli altri: con il corpo ho deciso di riprendermi il mio spazio”. L’attrice Liliana Fiorelli sul cinema tra luci e ombre e “I predatori” di Castellitto

Liliana Fiorelli. Pare che Anna Magnani riconducesse la propria scelta di fare l’attrice al bisogno di essere amata e di ricevere amore. Per chi o per cosa hai cominciato?

C’è sempre un inizio. Effettivamente, credo che tutto sia iniziato quando ho capito di essere una persona entusiasta. Da grande ho cercato l’etimologia di questa parola, entusiasta, che vuol dire, letteralmente, "avere Dio in sé"; io mi sono sentita proprio avvolta da questo spirito creativo, come qualcosa che mi potesse muovere in senso virtuoso, come una luce che stava entrando. Esiste un inizio preciso, sì, ma quando entrano la luce e il vento, questo universo che ti avvolge, è come se non ci fosse mai stato un principio esatto, ma che tutto vivesse già dentro di te, da sempre. Poi l’entusiasmo mi appartiene. Anche se cambiassi professione, io resterei comunque un’artista e una creativa.

Alle donne è davvero permesso essere belle, simpatiche, intelligenti, brave? Ti sei mai sentita giudicata o, in qualche modo, penalizzata per questo?

In alcune occasioni, mi sono effettivamente sentita pre-giudicata, pre-osservata, pre-desiderata. Ancora prima che io diventassi donna, dunque cosciente della mia femminilità, mi sono sentita predata come fossi un oggetto. Poi è vero anche che ogni persona solare che lavora sul proprio entusiasmo, deve far pace con la propria ombra, perché tanta è la luce, tanta è l’ombra. Rispetto al fatto di essere stata giudicata affrettatamente ricordavo proprio qualche giorno fa di quando su un set - parliamo di una delle mie prime esperienze in questo mondo, ero molto piccola con gli occhi ancora pieni di sogni - un uomo, che avrei scoperto dopo essere un produttore, proprio per via del fatto che facessi molte domande, mi notò e mi disse "sembri troppo intelligente". Mi esortò come a essere “meno”, a moderarmi. Essere ricondotta a un corpo, a una voce, persino a un seno che occupi meno spazio, mi è capitato. Ti racconto un altro episodio. Una volta arrivai in finale al provino di un film, per un ruolo che prevedeva delle parti di seminudità. A un certo punto, il regista affranto venne da me e mi disse: "Liliana ora che ti vedo, pensandoti con questo corpo, in questo film… il tuo seno è poco drammatico". Ma come può un corpo essere meno o troppo legato alle emozioni?

Parlando di emozioni, di ruoli "pieni". Quali sono i personaggi, le donne che hai interpretato tra cinema e teatro che senti ti abbiano permesso di esprimere maggiormente te stessa?

Credo Luisa in L'appartamento - Sold out, un personaggio che a livello professionale ho potuto studiare e vivere a 360 gradi. Sono riuscita a immaginarla, si trattava di una donna complessa, contradditoria, è stato un ruolo molto simile a una persona, nel senso che a volte esistono dei personaggi che non ti lasciano il tempo, non ci sono le pagine per poterli osservare con tridimensionalità; invece, l’impianto di questa storia mi ha permesso di entrare in relazione, di scoprire Luisa all’interno degli altri, con gli altri. È questo il bello dei prodotti corali, il ruolo si univa in questo caso a un coro di abitanti di un appartamento e di una realtà di Roma. Di solitudini, di soli che cercano di trovare il proprio posto nel mondo. Poi, io in generale sono dalla parte dei soggetti ben scritti e il fatto è che a volte, seppur l’inversione di tendenza stia già avvenendo, per fortuna, purtroppo spesso i ruoli femminili vengono ancora definiti ancillari. Capita che la donna all’interno di un film rappresenti l’elemento colorato, il rosa all’interno di una produzione; quindi, un grande sollievo me lo dà il teatro. Ci fu uno spettacolo speciale che portai in scena con Edoardo Purgatori per la regia di Maurizio Mario Pepe, Girl in the machine, raccontava l’innamoramento di una ragazza nei confronti di un progetto di intelligenza artificiale e la virtualità che diventava la realtà, un po’ come in Her. Una sfida che mi coinvolse molto.

Il teatro dove la libertà si attraversa davvero. Quando è arrivato nella tua vita? Dov’eri e chi eri?

Il teatro è arrivato prima del cinema, quando ero appena diplomata. Sempre con Maurizio, Edoardo e altri amici dell’epoca avevamo preso in gestione un piccolo teatro di Roma, a San Lorenzo, abbiamo lavorato a lungo a uno spettacolo tratto dalle opere di Tennessee Williams. Quel progetto in lingua inglese per le scuole ci ha portato avanti per un lavoro durato anni. Mi piace tanto il teatro artigianale, di bottega, per così dire, perché vengo da lì, da un tipo di educazione unita alla formazione. In questo piccolo teatro romano mi sono occupata proprio dello spazio, letteralmente: biglietti, pulire i bagni, il teatro lo avevamo percepito come una casa.

Teatro, cinema, e ora il mondo della produzione.

Sì, ho aperto la mia casa di produzione e ci tengo a dire che è, ancora, una casa, sto capendo come arredarla, sto cercando di comprendere che tipo di gusto, di approccio voglio avere. A tal proposito, vorrei invitare le persone a inoltrarmi i propri lavori, sono una attenta lettrice. Sto cominciando con i cortometraggi. Devo ammettere che, in questi anni, ho avvertito una certa incontenibilità sana dentro di me, che fa parte del mio estro anche se spesso è stata una caratteristica mal interpretata.