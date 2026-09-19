Da “Dicono di me” a “Paparazzi”: Cesare Cremonini non deve più spiegare chi è. Nel singolo che lancia il prossimo album in uscita si prende gioco dei pettegolezzi e sblocca un nuovo livello

E allora Cesare - inconsciamente, forse - riprende il filo di Dicono di me e ci canta: “Ma vuoi sapere cosa c’è? Hanno ragione su di me”. Stavolta non ci tiene a dissuaderli. In Dicono di me, nel 2008, Cesare ci spiegava come lo vedono e come invece è: “Dicono di me che sono un bastardo, un bugiardo [...] e invece no, nessuno sa che avrei soltanto l’amore per lei”.

Oggi, da artista e uomo più maturo, non ha più bisogno di giustificarsi né di spiegare nulla: ogni definizione che gli viene attribuita dai media va bene. Cesare, nel ritornello di Paparazzi, ci sta proprio rispondendo: e sticazzi? Non solo, in Paparazzi, Cremonini appare perfino divertito da questo gioco di contrasti tra essere e apparire. A dire il vero non sembra neanche viverlo più come un contrasto e questo ce lo dice nella chiusura del bridge: “La verità è una bugia più grossa”. Qui convergono verità e bugie, il confine si assottiglia fino a scomparire. E il problema di come veniamo percepiti non è più un problema. Cesare Cremonini ha concluso tour da record, negli anni ha sperimentato nuovi approcci nella musica e non è mai passato da grandi palchi televisivi per fare questo. Forse non è più tempo di giocare a “chi butti giù dalla torre” tra Vasco e Ligabue. Perché da un po’ ormai la musica italiana ha un nuovo colosso che ormai è difficile sradicare dalla torre. E se non ne siete ancora convinti, l’impressione è che ascoltando il nuovo album lo capirete. Paparazzi sembra solo un assaggio che Cesare sta servendo alla musica italiana che ha bisogno di media e sponsorizzazioni varie per scalare le classifiche di streaming e riempire i palazzetti. La verità è che Cesare Cremonini lo sta facendo più forte di tutti, senza fare troppo rumore se non con i suoi strumenti e la sua voce. E stavolta lo sta facendo mischiando rock e blues, preparandoci a un album che molto probabilmente sarà il più rivoluzionario della sua carriera. E a noi già questo Cremonini con “la coscienza sporca” ci garba parecchio. Nuovo livello sbloccato.