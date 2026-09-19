Facile essere solidali con Macklemore contro Ed Sheeran. Ma in Italia quando è Ghali a finire nel tritacarne per Gaza dove sono tutti gli artisti che prendono una posizione?

Quando un artista si schiera crea una crepa. Perché mentre un artista si schiera, nello stesso momento, ce n’è un altro che non lo fa. É il caso delle ultime settimane: Macklemore si esibisce sul palco di Ed Sheeran e pronuncia quelle due parole: “Free Palestine”. Il rapper viene messo a tacere e fatto fuori dal tour. Sheeran, attraverso un comunicato, fa sapere che la decisione è stata presa dal suo promoter e non da lui direttamente. Ma troppo tardi: la shitstorm è già partita e altri artisti hanno deciso di abbandonare il palco di Sheeran per solidarietà a Macklemore e per difendere la libertà di parola nel mondo dell’arte.

Libertà di parola vuol dire schierarsi. Ma la libertà di parola contempla anche la possibilità di non usarla. E così ha fatto Ed Sheeran. Ha inoltre specificato di non voler prendere parte ai conflitti politici; peccato nel 2022 sfoderava la bandiera dell’Ucraina e questo dettaglio ha creato non pochi problemi nella gestione della shitstorm. E allora Ed Sheeran è contestabile? Certo. Ma oggi non parliamo di questo. Parliamo degli “spettatori” di questo dibattito, che da quel 7 ottobre 2023 divide e zittisce il mondo della musica. Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe e Beoga hanno seguito Macklemore fuori dal palco di Sheeran in segno di solidarietà; anche Roger Waters si è schierato nettamente contro il cantante britannico con una frase chiara: “c’è chi fa la cosa giusta e i coglioni come te”.



Il mondo della musica si è schierato con parole e azioni, stavolta. Invece, quando è stato il turno di Ghali a Sanremo, nessuno ha mostrato al cantante la stessa solidarietà. Certo, molti di loro si sono spesso pronunciati a favore della pace; Dargen D’amico, sullo stesso palco, aveva fatto un chiaro riferimento ai bimbi di Gaza con un appello: “Cessate il fuoco”. Al suo appello si era unito Diodato. Altri artisti avevano lanciato appelli Pro-pal o più generici, ma nessuno ha mai mostrato solidarietà al rapper che, senza troppi giri di parole, era stato educatamente messo a tacere da chi, sulla carta, aveva più potere di lui.

Eppure il palco dell’Ariston non è un palchetto qualunque: la parola “genocidio” non è mai stata cercata sui motori di ricerca come dopo l’intervento di Ghali al Festival del 2024. Il suo intervento avevo scosso parecchio. “Stop al genocidio”: tre parole avevano destato persino l’attenzione dell’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, che aveva criticato l’intervento affermando che il palco di Sanremo fosse stato usato per diffondere odio contro Israele. Non solo, dopo quelle tre parole Ghali aveva motivato il suo discorso a Domenica In, suscitando la reazione della Rai, che tramite l’AD Roberto Sergio aveva espresso solidarietà alla vittime di Israele e ostaggi di Hamas. La lettura del comunicato di fuoco era toccata a Mara Venier, a sua volta contestata sui social da diversi utenti. Questo è quanto successe in tv. Ma Ghali non aveva solo pronunciato “le parole proibite”, aveva anche scelto di gareggiare a quel festival con una canzone che ne era simbolo: Casa mia. Ma il potere non si desta se non con l’utilizzo di parole esplicite. Il potere sottovaluta il potere della musica, pensa che siano “solo canzonette”. Quando però usi il microfono per parlare chiaro, la reazione (la censura) arriva puntuale.