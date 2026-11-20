E invece Sfera ha puntato tutto sul “prima”, giusto per scuotere l’opinione pubblica e far sì che si parlasse del suo nuovo album: prima si era presentato a San Siro - durante una partita dell’Inter - con dieci modelle al seguito, tutte vestite di nero. Un gesto studiato che prevedeva già le proteste delle femministe, anzi: mirava proprio a quelle. Dopo l’ostentazione del suo lato macho, Gionata ha scelto di girare il videoclip di Lontano - il singolo che ha anticipato l’uscita dell’album - proprio nel Cenacolo Vinciano di Milano. E anche lì polemiche di CGIL e di diversi commentatori sui social, che hanno definito l’iniziativa uno “svilimento” dei beni culturali. Infine, a pochi giorni dall’uscita, gigantografie di Purosangue hanno letteralmente tappato la facciata del palazzone Aler, in zona Crocetta a Cinisello Balsamo, il comune da cui proviene Sfera. Un esponente locale di Avs ha accusato: “Non è la prima volta che il rapper usa Crocetta e i suoi abitanti a fini promozionali”. E ancora: “Un tappo a un palazzo di case popolari perché ora la gente è murata. Là dietro ci sono dei balconi, delle vite, e sono in secondo piano rispetto alla promozione di un disco. Questo è il modo con cui Sfera Ebbasta cura il suo quartiere, mai per aiutarlo: prima viene la sua carriera”.

Certo, mica tutti possono essere Marracash, che organizza un concerto con un costo del biglietto irrosorio e devolve i ricavati in beneficienza per costruire un campetto nella sua vecchia scuola in Barona. Non si pretende questo da Sfera, ma neanche che il trapper usi Cinisello a fini promozionali sbattendosene allegramente di chi ci abita.