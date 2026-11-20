Abbiamo capito il perché di tutte le polemiche volutamente sollevate da Sfera Ebbasta durante la campagna promozionale di Purosangue: il disco non dice nulla. Non che dal trapper ci aspettassimo chissà quale capolavoro discografico, ma forse da uno che fattura 3 milioni di euro l’anno con la musica bisognerebbe iniziare a pretendere almeno un’ombra di qualità. Ad occhio e croce, pure Sfera Ebbasta si è stufato di essere Sfera Ebbasta, perché in Purosangue non si sente nemmeno un briciolo di "fame", anzi, siamo sicuri che persino a lui questo disco non piacerà.
"Le strade non possono più aspettare" è lo slogal che recitano i grandi manifesti affissi per Cinisello, ma è proprio così?
La campagna promozionale che mira all’indignazione
E invece Sfera ha puntato tutto sul “prima”, giusto per scuotere l’opinione pubblica e far sì che si parlasse del suo nuovo album: prima si era presentato a San Siro - durante una partita dell’Inter - con dieci modelle al seguito, tutte vestite di nero. Un gesto studiato che prevedeva già le proteste delle femministe, anzi: mirava proprio a quelle. Dopo l’ostentazione del suo lato macho, Gionata ha scelto di girare il videoclip di Lontano - il singolo che ha anticipato l’uscita dell’album - proprio nel Cenacolo Vinciano di Milano. E anche lì polemiche di CGIL e di diversi commentatori sui social, che hanno definito l’iniziativa uno “svilimento” dei beni culturali. Infine, a pochi giorni dall’uscita, gigantografie di Purosangue hanno letteralmente tappato la facciata del palazzone Aler, in zona Crocetta a Cinisello Balsamo, il comune da cui proviene Sfera. Un esponente locale di Avs ha accusato: “Non è la prima volta che il rapper usa Crocetta e i suoi abitanti a fini promozionali”. E ancora: “Un tappo a un palazzo di case popolari perché ora la gente è murata. Là dietro ci sono dei balconi, delle vite, e sono in secondo piano rispetto alla promozione di un disco. Questo è il modo con cui Sfera Ebbasta cura il suo quartiere, mai per aiutarlo: prima viene la sua carriera”.
Certo, mica tutti possono essere Marracash, che organizza un concerto con un costo del biglietto irrosorio e devolve i ricavati in beneficienza per costruire un campetto nella sua vecchia scuola in Barona. Non si pretende questo da Sfera, ma neanche che il trapper usi Cinisello a fini promozionali sbattendosene allegramente di chi ci abita.
Un disco “Lontano”
I maxi poster erano stati affissi per annunciare la nuova data d’uscita di Purosangue, in un primo momento prevista per dicembre e poi anticipata al 20 novembre. Dopo aver ascoltato l’album, abbiamo capito perfettamente il perché di queste operazioni di marketing pensate per sollevare polveroni: in Purosangue non c’è niente.
Lontano aveva funzionato. Sfera Ebbasta si era giocato L’ultima cena e l’immagine del figlio, che sono i punti focali del videoclip. Ma Lontano è anche l’unico brano decente del disco. E l’autogol sta proprio nella scelta di lanciarlo come singolo apripista, perché ha creato un’aspettativa che l’album non soddisfa neanche lontanamente (per restare in tema). In Lontano c’è uno Sfera Ebbasta più introverso, sofferente e quasi profondo rispetto a come siamo abituati a sentirlo. Il singolo richiamava un po’ Bottiglie Privè del 2020, uno di quei pezzi piacevoli da ascoltare in macchina al ritorno da una serata di eccessi. C’era qualcosa da dire in Lontano, un po’ come nel featuring Anche stasera con Elodie, presente nel precedente album di Sfera, X2VR.
L’assenza di evoluzione
E invece nel resto di Purosangue ciò che si salva - oltre a Lontano - sono le grafiche dei visual video: essenziali ma efficaci. Ci sembra inutile analizzare una per una le tracce, semplicemente perché sembrano un’unica traccia: impossibile distinguerle. E anche scrollando i commenti su YouTube non cogliamo un’accoglienza particolare per il disco. I beat hanno vibes cinematografiche, ma forse questo film è meglio guardarlo muto.
Sfera Ebbasta non mostra la minima evoluzione. Canzoni d’amore e canzoni di strada: tutte con incastri elementari e flow prevedibili e soporiferi. Con Ti soffro si scava il fondo, perché con il resto delle tracce lo avevamo già toccato.
Il rischio del tempo
Insomma, va bene fare i soldi con il rap, ma quando arriverà il giorno in cui Sfera Ebbasta cambierà copione? I suoi fan stanno crescendo e il rischio si chiama tempo, perché quei ragazzini che quando lui è esploso nel mainstream erano adolescenti, ora gravitano intorno ai 30, e vogliamo augurarci che la musica di Sfera, a quel punto, possa risultargli stonata con l’età che stanno vivendo oggi. Si può rimanere fedeli a un artista solo se questo cresce insieme ai fan, non solo d’età ma anche nella ricerca personale, nel rimario e negli aspetti tecnici del genere. Non basta chiamare Shiva, Tony Boy, Pyrex, Geolier e Ghali senza citarli neanche nei titoli per garantire l’effetto sorpresa, che comunque non c’è. Neanche dissare Artie5 riesce a dare hype a questo cocktail annacquato.
Oggi Sfera Ebbasta ha 33 anni e non rappa più come quel ragazzetto di Cinisello che cercava rivalsa, perché almeno quello portava nella scena qualcosa di nuovo, collocandosi nell’immaginario trap del 2016 e seminando qualche hit qua e là. Oggi, invece, Sfera Ebbasta di anni ne ha 33, sì, ma le sue canzoni suonano vecchie, stantie, e i suoi dischi sono sempre lo stesso disco.
Purosangue si posiziona nella categoria degli album che non ascolteremo più di una volta e di cui forse ci ricorderemo più per le polemiche costruite ad arte durante la promozione che per la musica. Magari Sfera può puntare a diventare imprenditore, prendendo spunto da Gué, perché la musica sta finendo, e quella che c’è suona sempre più a basso volume.