Leonardo Pieraccioni, a Rai News, per il trentesimo anniversario del Ciclone, aveva detto che il suo film cult era “il simbolo della gioia di vivere degli anni Novanta”. Cos’è Un weekend artificiale, per questo vivere decisamente più problematico e precario?

È la gioia di sperare degli anni Duemila. Sperare quello che sosteniamo nel film, cioè che le nostre umane disperazioni, le nostre scivolate, le nostre tachicardie, le nostre ansie siano sempre più belle rispetto a come tutto è circoscritto in un hard disk. Ed ecco che la storia che raccontiamo è proprio questa: un umanoide che vorrebbe, avendo vissuto per 6-7 ore, fare come il piccolo Pinocchio che da burattino di legno desidera diventare un bambino umano in ciccia e ossa.

All’inizio del film c’è una parentesi sul ruolo della macchina nel corso dei secoli. Citate le tecnologie che un tempo “erano - solo - meraviglie inutili”. Insomma, macchine che restavano macchine. L’IA è decisamente diversa. Avete paura di essere sostituiti?

Giulia Vecchio: Io non ho paura, perché l’arte è talmente antica da aver superato tantissime crisi. Una canzone bella resta tale. Penso all’inquietudine che precede l’opera: dallo Sturm und Drang vengono fuori delle cose grandi, dei veri capolavori. È proprio quella l’inquietudine, quella rottura che poi il pubblico sente, sia in commedia che in tragedia. Quindi non ho paura.

Marta Zoboli: Secondo me c’è una fetta che rischia il lavoro, magari quella che svolge operazioni più piatte, diciamo, invece per quanto riguarda il nostro mestiere, essere attori, nel film parliamo proprio della stortura, del difetto, di ciò che non funziona. Nelle belle interpretazioni c’è sempre qualcosa di un po’ sbagliato che rende tutto unico e particolare. Penso che questo sia solo umano, l’Ai invece fa sempre bene, per forza.

Tosca D'Aquino: Per il momento forse non dobbiamo avere ancora timore. Almeno, in tutto ciò che vedo io, tra canzoni e immagini, avverto noia per questa perfezione patinata. Noi abbiamo quel senso di ironia, il dolore che ci portiamo dentro, sono cose, aspetti, così emozionanti… Detto ciò vediamo cosa accadrà in futuro, di sicuro bisogna mantenere una certa attenzione. Io sono un po’ in allerta.