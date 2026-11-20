Leonardo Pieraccioni ha fatto un nuovo film. Si chiama Un weekend artificiale (che trovate al cinema) ed è un’altra storia diretta da un autore italiano (solo un mese fa è uscito Quasi Vera di Fausto Brizzi) che sembra avercela con l’Ia. Questo mostro, questo nemico da scovare, vincere con i forconi o forse un aiutante che sarebbe bene rimanesse tale, senza sostituire i saperi e le emozioni della gente. Il titolo di Pieraccioni è su una caccia all'IA, a grandi linee. Un gruppo di persone deve scovare chi, fra loro, è un umanoide e non una persona reale. Ma se questa risposta la troverete voi solo guardando il film (ed è il motivo per cui abbiamo evitato grossi spoiler nell'intervista), una cosa, tutto sommato, ve la possiamo dire. Ossia che la nostra chiacchierata con il cast, più che sulla commedia, si è basata sulla percezione, la paura di essere rimpiazzati e sul richiamo di quelle vecchie risate che, da ragazzino, il regista e comico toscano, non ha mai smesso di voler riprodurre nelle cose che crea.
Leonardo Pieraccioni, a Rai News, per il trentesimo anniversario del Ciclone, aveva detto che il suo film cult era “il simbolo della gioia di vivere degli anni Novanta”. Cos’è Un weekend artificiale, per questo vivere decisamente più problematico e precario?
È la gioia di sperare degli anni Duemila. Sperare quello che sosteniamo nel film, cioè che le nostre umane disperazioni, le nostre scivolate, le nostre tachicardie, le nostre ansie siano sempre più belle rispetto a come tutto è circoscritto in un hard disk. Ed ecco che la storia che raccontiamo è proprio questa: un umanoide che vorrebbe, avendo vissuto per 6-7 ore, fare come il piccolo Pinocchio che da burattino di legno desidera diventare un bambino umano in ciccia e ossa.
All’inizio del film c’è una parentesi sul ruolo della macchina nel corso dei secoli. Citate le tecnologie che un tempo “erano - solo - meraviglie inutili”. Insomma, macchine che restavano macchine. L’IA è decisamente diversa. Avete paura di essere sostituiti?
Giulia Vecchio: Io non ho paura, perché l’arte è talmente antica da aver superato tantissime crisi. Una canzone bella resta tale. Penso all’inquietudine che precede l’opera: dallo Sturm und Drang vengono fuori delle cose grandi, dei veri capolavori. È proprio quella l’inquietudine, quella rottura che poi il pubblico sente, sia in commedia che in tragedia. Quindi non ho paura.
Marta Zoboli: Secondo me c’è una fetta che rischia il lavoro, magari quella che svolge operazioni più piatte, diciamo, invece per quanto riguarda il nostro mestiere, essere attori, nel film parliamo proprio della stortura, del difetto, di ciò che non funziona. Nelle belle interpretazioni c’è sempre qualcosa di un po’ sbagliato che rende tutto unico e particolare. Penso che questo sia solo umano, l’Ai invece fa sempre bene, per forza.
Tosca D'Aquino: Per il momento forse non dobbiamo avere ancora timore. Almeno, in tutto ciò che vedo io, tra canzoni e immagini, avverto noia per questa perfezione patinata. Noi abbiamo quel senso di ironia, il dolore che ci portiamo dentro, sono cose, aspetti, così emozionanti… Detto ciò vediamo cosa accadrà in futuro, di sicuro bisogna mantenere una certa attenzione. Io sono un po’ in allerta.
Leonardo Pieraccioni. Al Corriere ha dichiarato che per una vita intera ha continuato a riprodurre le risate che sentiva in via della Mattonaia, a Firenze, da ragazzino. È ancora così ogni volta che crea?
Nella maniera più assoluta. Pur prendendo quattro durante le interrogazioni a scuola, riuscivo ad avere davanti a me un piccolo pubblico e a farlo ridere, anche quando raccontavo una storia come quella dei Promessi sposi, che certo non si prestava particolarmente alla comicità. Mi ricordo che facevo sempre arrivare i bravi: era diventato un tormentone, tanto che anche la professoressa rideva, anche se mi metteva quattro. Chi nasce con questo senso di clownerie dentro l’anima vorrebbe sempre che il suo film fosse portatore di grandi risate, perché è un modo per esorcizzare la tristezza e la malinconia che ha dentro.
Specie oggi.
Mah, il periodo è sempre stato così. È da quando sono nato che sento che ci troviamo in un periodo difficile, anche se è vero che oggi sta andando tutto peggio e una risata, anche se non ci salverà, ci allieterà un po’ la vita.
Giulia Vecchio, tra gli sketch a Gialappa’s Show e il cinema, è più difficile “imitare” oppure dare vita a un personaggio tutto nuovo?
Penso sia molto soggettivo. Per quanto mi riguarda, chiaramente, mettere una maschera, una volta che l’hai costruita, è più facile, perché ti dà internamente una libertà maggiore. È un po’ come quando, da piccolo, giocavi “a fare le maestra”: ti mettevi addosso qualcosa che non ti apparteneva e diventava più facile essere qualcun altro. In questo caso, in Un Weekend Artificiale, invece, è stato un lavoro molto più di sottrazione. Quindi ti direi che questo ruolo è stato più difficile.