Ovviamente, come spesso avviene, la verità sta nel mezzo, ma questo giro è corroborata dai fatti. È chiaro ed evidente che, se oggi l’etichetta di “divo” cinematografico può essere affibbiata a un solo attore al mondo, questi non può che essere Pattinson. Non solo infatti l’inglese è stato Batman, ha partecipato a L'Odissea, a Dune: Part III e ha dato sfoggio di sé in The Drama e Primetime, solo per citare gli ultimi anni, ma si è sempre mostrato estremamente cangiante e coerente nelle sue scelte: non ha mai sposato un progetto grande solo perché era grande, anzi, spesso e volentieri ha lavorato in produzioni molto più piccole e di nicchia, come The Lighthouse di Robert Eggers nel 2019. Pattinson, insomma, riesce a tenere insieme il cinema indie, come quello giustappunto targato A24 di Primetime o The Drama, con tutti i distinguo del caso e quello massificato di un Tenet, di Batman o della stessa Odissea. Esattamente come l’arte medievale, Robert Pattinson tiene insieme le grandi sfere clericali e il popolino di giù da basso: dopo l’iniziale successo come teen idol ha lavorato e costruito su di sé, a partire da Cosmopolis nel 2012, un profilo da attore vero e non da bella faccia e basta. Ora l’approdo nel ruolo di James Bond è la naturale prosecuzione di questa sua eccezionale evoluzione umana e professionale.