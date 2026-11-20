Sei bello come il sole, sei il protagonista di una saga che milioni di ragazze adolescenti in tutto il mondo seguono con passione, tutti i principali brand ti vogliono, tutti i produttori più importanti di Hollywood sono pronti a farti ponti d’oro pur di averti nei loro film e tu che fai? Scegli di abbracciare il progetto folle, visionario e commercialmente rischioso di un maestro del cinema d'autore lontano dalle logiche degli studios come David Cronenberg, pur di non entrare nel tritacarne mediatico e divenire l’ennesimo teen idol prêt-à-manger. Di questo fondamentale bivio esistenziale e lavorativo non bisogna dimenticarsi quando si parla in generale di Robert Pattinson e, in particolare, del fatto che l’attore londinese sarà il nuovo James Bond. Già, perché subito dopo l’annuncio del casting sul web si è scatenata, come sempre, l’ennesima rissa da bar. Da un lato i fan duri e puri dei Bond cinematografici, che hanno accusato Pattinson di essere troppo gracile fisicamente e non abbastanza “macho” per interpretare la spia al servizio di Sua Maestà; dall’altra centinaia di fan che hanno gridato al “ritorno del re”, ricordando come, di riffa o di raffa, nonostante i meravigliosi ruoli spesso di nicchia interpretati negli ultimi vent’anni, il suo personaggio più iconico resti Edward Cullen in Twilight.
Ovviamente, come spesso avviene, la verità sta nel mezzo, ma questo giro è corroborata dai fatti. È chiaro ed evidente che, se oggi l’etichetta di “divo” cinematografico può essere affibbiata a un solo attore al mondo, questi non può che essere Pattinson. Non solo infatti l’inglese è stato Batman, ha partecipato a L'Odissea, a Dune: Part III e ha dato sfoggio di sé in The Drama e Primetime, solo per citare gli ultimi anni, ma si è sempre mostrato estremamente cangiante e coerente nelle sue scelte: non ha mai sposato un progetto grande solo perché era grande, anzi, spesso e volentieri ha lavorato in produzioni molto più piccole e di nicchia, come The Lighthouse di Robert Eggers nel 2019. Pattinson, insomma, riesce a tenere insieme il cinema indie, come quello giustappunto targato A24 di Primetime o The Drama, con tutti i distinguo del caso e quello massificato di un Tenet, di Batman o della stessa Odissea. Esattamente come l’arte medievale, Robert Pattinson tiene insieme le grandi sfere clericali e il popolino di giù da basso: dopo l’iniziale successo come teen idol ha lavorato e costruito su di sé, a partire da Cosmopolis nel 2012, un profilo da attore vero e non da bella faccia e basta. Ora l’approdo nel ruolo di James Bond è la naturale prosecuzione di questa sua eccezionale evoluzione umana e professionale.
Al netto delle discussioni sul fisico, che lasciano ovviamente il tempo che trovano (nei romanzi di Ian Fleming Bond non è un lottatore di Mma e anche nei film non è che Sean Connery avesse un fisico da culturista), James Bond con Robert Pattinson è un ottimo connubio. Si è scelto un grande attore, senza se e senza ma, con una bella faccia, che sa portare benissimo lo smoking (particolare tutt'altro che secondario) e che soprattutto è in grado di richiamare in sala una fetta di pubblico trasversale come forse nessun altro oggi. Ecco perché Robert Pattinson è la persona giusta al momento giusto per questo ruolo, nonostante anche Nicholas Hoult avrebbe potuto essere perfetto, forte di una parabola attoriale molto simile (da Skins a Eastwood, passando per lo stesso Eggers). Ecco perché a Robert Pattinson, spiace cari incel del web, non dovete proprio dirgli nulla: il vampiro è morto, ora abbiamo il migliore attore della sua generazione. Spiaze.