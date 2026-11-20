Augias era un po’ come Mike Bongiorno. Sai chi è e sai cosa fa oggi, ma sai che è grande perché è stato grande quando dovevi ancora nascere, ma non ti prendi l’impegno per recuperare le puntate precedenti di una carriera a tubo catodico così lontana da te. Corrado Augias è morto, ha un nome che da piccolo suona, boh, greco, spagnolo (ma spagnolo da Medioevo) o che so io. Ricordi che era un nome che campeggiava nella libreria di mio nonno, che era un tipo un po’ Angela, un po’ Augias, un po’ colto a tutto tondo.
Quel tipo di cultura lì è un fatto di eleganza e curiosità, ma anche di “surf”. Questi vecchi con la giacca e la cravatta, che ti pare abbiano avuto sempre i capelli bianchi, hanno i muscoli di acciaio, le gambe dure di chi sa stare sulla tavola sulle onde degli stravolgimenti culturali del Novecento. Dal Dopoguerra a Internet, e in mezzo McDonald’s, il Sessantotto, Madonna, Battiato e il Grande Fratello. Quindi vorrei raccontarvi ciò che non so di Augias ma sapevo di mio nonno.
I capelli di nylon e le camicie a quadri, la libreria in cui convivevano Bocca, Montanelli, Fallaci, Enzo Biagi. E poi pure Scalfari, Damilano (sì, molto più giovane lo so), Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. Pure Travaglio. I giornalisti. Poi c’erano i libri di sociologia, di storia, di scienza, sui templari, sul bosone di Higgs, la Guida all’ascolto della musica sinfonica di Giacomo Manzoni. André Glucksmann, Norberto Bobbio e così via. Augias era la libreria di mio nonno.
Me lo immagino come un personaggio de La bella e la bestia, un armadio con le ante a mo’ di giacca, con dentro, come un venditore di Bisanzio, tutte taschine e in ogni taschina un po’ di conoscenza in forma di oggetto, lampade magiche e microfoni, libri e penne a sfera. Negli anni ho cambiato tante idee, uno come lui, uno come Augias, passa dall’essere qualcuno da cui imparare a qualcuno con cui confrontarsi a distanza, attraverso le sue interviste in tv o le sue pagine.
A proposito della sua presenza televisiva. Mi ha sempre colpito la sua austerità d’antan, un po’ impiccione e un po’ paternalistica, così lontana dai modi e dal tono di voce dei moderni conduttori. Per lui il punto non era che lo spettacolo dovesse continuare, qualsiasi cosa succeda, si trattava piuttosto di fare le cose per bene. Era uno che rimproverava, sì. Ha rimproverato Toni Negri in diretta, o Valerio Magrelli che disdegnava Alda Merini.
Mio nonno ascoltava Chopin con le gambe appoggiate sul tavolino da tè. Mia nonna spinava la sogliola in cucina, a mezzogiorno il campanile di Civitanova suona l’Ave Maria di Schubert. Musica classica su musica classica. Il mare dietro il campetto in cemento è uno snocciolare le bestemmie e io immaginavo che Augias potesse rimproverare persino il mare.
Non so voi, ma per me questi grandi vecchi sono meglio dei piccoli giovani. I piccoli giovani come me e quelli di mezzo, l’attuale classe che ha irregimentato tv e politica. Quelli che i libri se li fanno scrivere dai ghostwriter, che spesso sono semplicemente copywriter, perché la scrittura non è più una cosa seria. Era un sacerdote del buon gusto, che come tale credeva di avere sempre ragione. In una società liberale questi saggi vanno certamente contestati, ma vanno anche rispettati. E molto. Perché fanno da cartina tornasole del pluralismo, uno dei tanti macigni che puntellano l’agorà democratica.
Ce ne sono stati, di uomini tanto risulti, più netti e diretti di quanto non lo siano gli influencer della polarizzazione di oggi. Più radicali, nonostante i modi, di quanto non lo sia oggi la generazione postgrillina dei vaffa-intellettuali. Mio nonno lo aveva in libreria, quindi ho imparato a credere che uno come Augias valesse la pena di leggerlo. L’ho letto. E mio nonno aveva ragione.