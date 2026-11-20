Augias era un po’ come Mike Bongiorno. Sai chi è e sai cosa fa oggi, ma sai che è grande perché è stato grande quando dovevi ancora nascere, ma non ti prendi l’impegno per recuperare le puntate precedenti di una carriera a tubo catodico così lontana da te. Corrado Augias è morto, ha un nome che da piccolo suona, boh, greco, spagnolo (ma spagnolo da Medioevo) o che so io. Ricordi che era un nome che campeggiava nella libreria di mio nonno, che era un tipo un po’ Angela, un po’ Augias, un po’ colto a tutto tondo.

Quel tipo di cultura lì è un fatto di eleganza e curiosità, ma anche di “surf”. Questi vecchi con la giacca e la cravatta, che ti pare abbiano avuto sempre i capelli bianchi, hanno i muscoli di acciaio, le gambe dure di chi sa stare sulla tavola sulle onde degli stravolgimenti culturali del Novecento. Dal Dopoguerra a Internet, e in mezzo McDonald’s, il Sessantotto, Madonna, Battiato e il Grande Fratello. Quindi vorrei raccontarvi ciò che non so di Augias ma sapevo di mio nonno.

I capelli di nylon e le camicie a quadri, la libreria in cui convivevano Bocca, Montanelli, Fallaci, Enzo Biagi. E poi pure Scalfari, Damilano (sì, molto più giovane lo so), Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. Pure Travaglio. I giornalisti. Poi c’erano i libri di sociologia, di storia, di scienza, sui templari, sul bosone di Higgs, la Guida all’ascolto della musica sinfonica di Giacomo Manzoni. André Glucksmann, Norberto Bobbio e così via. Augias era la libreria di mio nonno.