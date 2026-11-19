Repubblica.it apre con una foto a bianco e nero che annuncia: “E’ morto Augias. Addio a un grande italiano che conosceva la musica delle cose”. È una brutta notizia che colpisce tutti indistintamente. Provoca momenti di dolore e riflessione al mondo della cultura, al mondo del giornalismo, al mondo dei giovani e in generale a tutti quelli che si pongono domande o che semplicemente nel ritmo frenetico della vita quotidiana cercano risposte su alcuni interrogativi. La perdita di Corrado Augias per il paese è un grave dolore, ma soprattutto è una perdita molto grande per il mondo della cultura e dell’informazione. Lascerà un segno indelebile e duraturo, per tanti motivi. Il primo è forse il principale: Augias non era un giornalista del passato, infatti sino a ieri entrava attraverso quel mezzo fantastico che è la televisione nelle nostre case. Entrava nel salotto, nella camera dei ragazzi, in cucina e riusciva a spiegarci, informarci e addirittura acculturarci sui temi più vari. Riusciva a parlare di religione, storia, psicoanalisi, guerra e tanto altro, tenendo lo spettatore di diverse fasce di età, culturali e sociali incollato al teleschermo.

Augias, cresciuto professionalmente nella prima Rai e poi tra i fondatori della Repubblica (un giornale a cui il paese deve veramente molto), nel suo fare comunicazione televisiva applicava alla lettera ciò che dovrebbe essere il servizio pubblico televisivo. Quell’espressione che all’Articolo 21 della Costituzione recita: “libertà di manifestare il pensiero e diritto all’informazione”. Ci ha pensato poi la Corte Costituzionale, con sentenza del 1974, a chiarire che per garantire pluralismo e libertà serve un servizio pubblico radio televisivo. Augias è stato autore e inventore di tante e numerose trasmissioni, tra cui ci piace ricordare “Telefono giallo”, quella che sembrava un’innocua trasmissione sui casi di cronaca irrisolti e che invece, grazie all’abilità giornalistica e alla fiducia che trasmetteva agli spettatori, portò un ufficiale dell’Aereonautica a telefonare durante la trasmissione e dare dei dati talmente inediti sul caso Ustica da spingere l’allora pubblico ministero Paolo Borsellino a riaprire l’inchiesta. Augias, o come direbbero gli italiani Corrado, era uno di loro, uno che parlava la loro lingua e non dall’alto di una cattedra, ma seduto amabilmente al loro stesso livello e il con loro stesso linguaggio.