Repubblica.it apre con una foto a bianco e nero che annuncia: “E’ morto Augias. Addio a un grande italiano che conosceva la musica delle cose”. È una brutta notizia che colpisce tutti indistintamente. Provoca momenti di dolore e riflessione al mondo della cultura, al mondo del giornalismo, al mondo dei giovani e in generale a tutti quelli che si pongono domande o che semplicemente nel ritmo frenetico della vita quotidiana cercano risposte su alcuni interrogativi. La perdita di Corrado Augias per il paese è un grave dolore, ma soprattutto è una perdita molto grande per il mondo della cultura e dell’informazione. Lascerà un segno indelebile e duraturo, per tanti motivi. Il primo è forse il principale: Augias non era un giornalista del passato, infatti sino a ieri entrava attraverso quel mezzo fantastico che è la televisione nelle nostre case. Entrava nel salotto, nella camera dei ragazzi, in cucina e riusciva a spiegarci, informarci e addirittura acculturarci sui temi più vari. Riusciva a parlare di religione, storia, psicoanalisi, guerra e tanto altro, tenendo lo spettatore di diverse fasce di età, culturali e sociali incollato al teleschermo.
Augias, cresciuto professionalmente nella prima Rai e poi tra i fondatori della Repubblica (un giornale a cui il paese deve veramente molto), nel suo fare comunicazione televisiva applicava alla lettera ciò che dovrebbe essere il servizio pubblico televisivo. Quell’espressione che all’Articolo 21 della Costituzione recita: “libertà di manifestare il pensiero e diritto all’informazione”. Ci ha pensato poi la Corte Costituzionale, con sentenza del 1974, a chiarire che per garantire pluralismo e libertà serve un servizio pubblico radio televisivo. Augias è stato autore e inventore di tante e numerose trasmissioni, tra cui ci piace ricordare “Telefono giallo”, quella che sembrava un’innocua trasmissione sui casi di cronaca irrisolti e che invece, grazie all’abilità giornalistica e alla fiducia che trasmetteva agli spettatori, portò un ufficiale dell’Aereonautica a telefonare durante la trasmissione e dare dei dati talmente inediti sul caso Ustica da spingere l’allora pubblico ministero Paolo Borsellino a riaprire l’inchiesta. Augias, o come direbbero gli italiani Corrado, era uno di loro, uno che parlava la loro lingua e non dall’alto di una cattedra, ma seduto amabilmente al loro stesso livello e il con loro stesso linguaggio.
Una perdita ancora maggiore, perché Corrado non è un grande giornalista dell’altro ieri, Augias era con noi a dialogare sino a pochi giorni fa e cercava di spiegarci insieme ad altri due grandi comunicatori come Milena Gabanelli ed Ezio Mauro che cosa ci riservava la manovra economica per il prossimo anno. Appunto, una trasmissione da servizio pubblico. Oggi tutti, indistintamente, ci addoloriamo per la perdita di un grande giornalista, ma è giusto ricordare che se sino a ieri Augias ci spiegava con trasmissioni imperdibili la religione, il ruolo degli insegnanti (imperdibile la trasmissione con Recalcati), la storia e tanti altri argomenti, sino a arrivare al quotidiano, lo si deve a una televisione commerciale come La7. Infatti nel 2023, dopo 63 anni in Rai, a questo gigante della comunicazione del servizio pubblico non fu rinnovato il contratto e così fu costretto a trasferirsi alla tv di Cairo. Senza polemiche, è un silenzio che non meritava. Rilasciò un’intervista ad Aldo Cazzullo, dove alla domanda sul suo passaggio a La7 rispose: “Lascio la RAI, da lunedì 4 dicembre avrò un nuovo programma. Nessuno mi ha cacciato da viale Mazzini, ma nessuno mi ha trattenuto. Questa RAI non mi piace”. Parole, o meglio un giudizio, che ci dovrebbero fare riflettere, non solo per rispettare la storia di un grande giornalista come Augias, ma anche semplicemente perché quell’azienda, che non piace anche a molti italiani ed a sempre più intellettuali, la pagano tutti i cittadini con il canone in bolletta, ma il famoso servizio pubblico purtroppo (o per fortuna) lo fanno altre televisioni.