Circolino Baricco: Augias, Massini, Serra. Ve la cantate da soli dopo la lettera dello scrittore su Gaza. Ma siete un po’ ridicoli e sembrate degli scippatori. Lasciatevelo dire

Ma è una impressione mia o oramai per fare l’intellettuale engagée, adesso, devi vestirti con i jeans cinesi, le sneakers (possibilmente nere) con un logo (cinese) sbrilluccicante, t-shirt sintetica aderentissima con un qualche dragone stampato dietro in colori improbabili, borsello (come evoluzione del marsupio) e guidare una vespa 50 special (vintage) con il motore “portato forte”, tipo pezzi 90, carburatore 32, campana 90, marmitta Polini, ed essere uguale, insomma a uno scippatore? No perché mi sembra che il “circolino” intellettuale, da un po’ di tempo, abbia adottato questo look, da scippatore.

E chi scippano? Ci arriviamo. Partiamo da qualche giorno fa. Alessandro Baricco, su Substack, pubblica un testo di pubblico dominio intitolato, semplicemente, “Gaza”. Sia la scelta di Substack che quella del pubblico dominio sono rappresentative, una rappresentatività sia formale che sostanziale, dell’argomento discusso nel testo: i giovani tra i 15 e i 25 anni. Per chi se lo fosse perso, Baricco parlava di una “falda” che la parola “Gaza” ha aperto tra il vecchio modo di pensare, che Baricco identifica come il pensiero occidentale novecentesco, e un nuovo continente del pensiero ancora tutto da esplorare. Adesso. Alessandro Baricco ha 67 anni, ma possiede una sorta di giovinezza del pensiero, una “forza”, una “volontà”, che con gli anni invece di solito scemano (nel senso anche di “scemunirsi”) e che portano i pensatori a ripetere all’infinito le proprie opinioni, senza cambiarle di una virgola, campando di rendita: è il modello dei professori universitari che riscrivono sempre la stessa tesi (o la fanno scrivere ai propri assistenti) causa di un obbligo di pubblicazione. Bene, Baricco non mi sembra seguire affatto questo modello. Avrebbe potuto pubblicare il suo testo ovunque, su Repubblica probabilmente, ma ha scelto di farlo su una piattaforma digitale, rilasciandolo gratuitamente e chiedendo di farlo girare e di tradurlo. E questo già vuol dire parecchio, in un mondo, quello intellettuoso, avvoltolato su se stesso e che si parla addosso spesso producendo, al posto di comprensione e illuminazione, addensamenti biancastri e gessosi di saliva agli angoli della bocca. Ci si aspettava insomma (e credo per primo se lo aspettasse il Baricco medesimo) l’apertura di un dibattito tra i ragazzi dai 15 ai 25 anni, un po’ come avvenne nel movimento no global del 1999 dove i giovani avevano testi di riferimento (No Logo di Naomi Klein, innanzitutto), ma anche molta letteratura cyberpunk, compresi gli antesignani (da Orwell a Ballard). E invece…