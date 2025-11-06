Twilight è tornato al cinema vent’anni dopo mettendoci davanti le nostre illusioni adolescenziali, e ci ha fregati di nuovo. Edward Cullen è ancora il sogno o è diventato un incubo? Altro che Bram Stoker…

All’inizio è stato straniante, perché dall’ultima volta che Edward Cullen è passato sul grande schermo di anni ne sono trascorsi più di dieci, e quella ragazzina sognante e con tante aspettative non esiste più. Eppure le emozioni sono rimaste le stesse. Quella voglia di vivere un amore così, nonostante sia l’emblema della tossicità, non è cambiata. Eppure Bella come protagonista non ha chissà quali particolarità. Ma forse il gancio che ha accalappiato i fan in parte sta anche qui: la sua eccessiva normalità, che ha indotto orde di ragazze a pensare che lo straordinario in cui si è imbattuta Bella Swan potesse capitare a chiunque. L’ordinario nello straordinario, che ha Twilight il libro d’amore simbolo di una generazione. Chi scrive li ha esposti in libreria con tutti i gadget accumulati negli anni. Ultima la casa Lego della famiglia Cullen ancora in fase di ultimazione. Abbiamo colto il ritorno al cinema della saga per porci la domanda della domande: ma se l’avessimo visto oggi per la prima volta, alla soglia dei trent’anni, ci avrebbe fatto lo stesso effetto? Dopo questa full immersion la risposta che ci sentiamo di dare è sì. Nonostante sia una storia d’amore adolescenziale, ci ha regalato la romantica illusione che davvero l’amore può tutto. E ci ha anche insegnato a ragionare fuori dagli schemi, adattandoci a un nuovo scenario vampiresco che prende le distanze da Bram Stoker e Buffy Summers, rovesciando tutti gli ideali costruiti sulle creature della notte. Ma che rimangano comunque affascinanti, creando quello sbilanciamento nel rapporto tra Edward e Bella da far si che diventi il classico amore impossibile che seduce il pubblico femminile di qualsiasi età. E questo ritorno in sala ne è stata la prova, per una saga che in cinque film fa il pieno di contraddizioni e di elementi che oggi non tarderemo a definire tossici, ma che attraggono ora come vent’anni fa. La magia è stata compiuta di nuovo.