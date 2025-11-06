Burioni fa la vittima eroe della divulgazione, ma si sposta su Substack (a pagamento) ed è il primo a diffondere odio

La scelta di spostarsi viene applaudita da un altro docente e divulgatore, autore su Il Foglio, Enrico Bucci (un altro che non sbaglia quasi mai), che commenta così: “Burioni non è mai stato ‘cattivo’: è stato semplicemente netto, e questa è una forma di onestà che l’antiscienza non sopporta”. Burioni ovviamente condivide. Quindi Burioni sarebbe vittima dell’hate speech dei no-vax, mentre lui ha solamente cercato di fare buona divulgazione. Ma davvero è così? Ovviamente no e Burioni lo sa benissimo, visto che sulla sua pagina, nel corso di questi anni, si è radicalizzato fino a toccare vette di puro populismo scientifico, fidelizzando quella parte di lettori che nei suoi canali desiderano leggere soprattutto insulti, battute e perculate ai poveri ignoranti scientifici.

È una versione personalizzata di “Aboliamo il suffragio universale”, una sorta di snobismo scientista che non fa bene a nessuno, tantomeno alla divulgazione, di cui Burioni dovrebbe essere un rappresentante. Noi siamo più dalla parte del Teorema di Cipolla sulla stupidità diffusa a qualsiasi livello (anche tra, indovinate, medici e scienziati). Appaga la pancia dei semicolti, convinti che la scienza sia un monolite e, in definitiva, un’arma retorica. L’idea tribale che c’è dietro è quella secondo cui ci sarebbero i Burioni e poi i somari, definizione che il professore utilizza per i no-vax (ha anche previsto uno speciale abbonamento per i somari sul suo canale Substack di 100 mila euro all’anno; altro motivo di ilarità tra i suoi adepti).

Durante la Pandemia si discusse molto nel campo della sociologia della scienza (e di quegli studi definiti, in università, Sts) non tanto sulla divisione tra no-vax e sì-vax, ma tra questi, cioè i “decisi”, e i “vaccino-esitanti”, cioè tutte quelle persone che hanno dubbi legittimi anche se provocati da domande che potrebbero essere considerate stupide da qualsiasi persona scientificamente alfabetizzata. Sono domande che possono strutturarsi in modi diversi: alcune di esse vengono poste con umiltà e quasi imbarazzo, altre volte sono invettive, attacchi e seguono la logica tipica di tutte quelle notizie dande in modo scandalistico. I vaccini sono da sempre un tema che divide ma che lascia anche molto confusi. La confusione, oggi, può trasformarsi anche in aggressività.