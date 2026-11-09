L’elogio totale di Fulvio Abbate per Simonetta Musitano: “Imperdibile attrice trans, ha persino confutato il filosofo Bergson”

Come abbia personalmente scoperto l’esistenza in scena di Simonetta Musitano, è facile a dirsi: scrollando e ancora scrollando Instagram o ancora non so più quale baracchino social, davvero non so dirlo con esattezza spazio-temporale. Resta, su tutto, che a un certo punto, come fosse un magnete irresistibile, ho preso a soffermarmi su ogni suo post, facendo incetta dei suoi video. Fino a scoprire che Simonetta Musitano è una commediante. Di sé stessa. In primo luogo e istanza. Il dato biografico ulteriore, nel suo caso, va ritenuto lo spinterogeno primo che ne mette in volo il talento, la verve, la prontezza, il senso dell’humor, della costruzione del testo da offrire a chi ha scelto di pagare il biglietto per assistere ai suoi show. La cartella-stampa, il suo book, la riassume molteplice, come un coltello svizzero: “attrice, attrice comica, comica, conduttrice, creator digitale, imitatrice”, infine “personaggio televisivo”, facendo forse riferimento ai momenti in cui c’è stato modo di vederla affacciarsi a Propaganda Live, La7, e a Comedy Central Live, Sky, nel corso delle stagioni e dei palinsesti.

Quanto all’età scenica, Simonetta Musitano pone sé stessa tra i 25 e i 35. Offrendo ancora nel proprio “palmarès” attitudinale l’uso di più lingue e dialetti: inglese, francese, spagnolo, calabrese, napoletano, romano, siciliano. Sia detto come dettaglio sovrastrutturale Simonetta Musitano è una persona trans. Dato essenziale, ontologico, culturale del suo portato scenico, ma altrettanto secondario nella misura in cui tale pronunciamento non fa ombra di maniera, di stereotipo alla nudità del suo talento tout court. Dopo essersi formata nella scuola del Teatro dell'Orologio di Roma, Simonetta Musitano si è resa attiva, operante e decisamente militante nel mondo stand up comedy, come autrice, monologhista e doppiatrice. Consegnando a lei la parola, apprendiamo - chissà se poi è tutto vero - che “Simonetta Musitano nasce a Reggio Calabria nel 1993. La sua missione è quella di distruggere coi suoi monologhi il sistema binario etero-cis-patriarcale non da fuori… ma neanche da dentro eh, di lato”. Naturalizzata romana, probabilmente nella contea del Pigneto, la stessa di Vladimir Luxuria, dopo essersi iscritta alla facoltà di Lettere, temendo di finire devota di san Precario, sceglie di abbandonarsi alla recitazione; autrice e promotrice, se non si è ancora detto, di sé medesima.