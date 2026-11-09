L’elogio totale di Fulvio Abbate per Simonetta Musitano: “Imperdibile attrice trans, ha persino confutato il filosofo Bergson”

Come abbia personalmente scoperto l’esistenza in scena di Simonetta Musitano, è facile a dirsi: scrollando e ancora scrollando Instagram o ancora non so più quale baracchino social, davvero non so dirlo con esattezza spazio-temporale. Resta, su tutto, che a un certo punto, come fosse un magnete irresistibile, ho preso a soffermarmi su ogni suo post, facendo incetta dei suoi video. Fino a scoprire che Simonetta Musitano è una commediante. Di sé stessa. In primo luogo e istanza. Il dato biografico ulteriore, nel suo caso, va ritenuto lo spinterogeno primo che ne mette in volo il talento, la verve, la prontezza, il senso dell’humor, della costruzione del testo da offrire a chi ha scelto di pagare il biglietto per assistere ai suoi show. La cartella-stampa, il suo book, la riassume molteplice, come un coltello svizzero: “attrice, attrice comica, comica, conduttrice, creator digitale, imitatrice”, infine “personaggio televisivo”, facendo forse riferimento ai momenti in cui c’è stato modo di vederla affacciarsi a Propaganda Live, La7, e a Comedy Central Live, Sky, nel corso delle stagioni e dei palinsesti.
Quanto all’età scenica, Simonetta Musitano pone sé stessa tra i 25 e i 35. Offrendo ancora nel proprio “palmarès” attitudinale l’uso di più lingue e dialetti: inglese, francese, spagnolo, calabrese, napoletano, romano, siciliano. Sia detto come dettaglio sovrastrutturale Simonetta Musitano è una persona trans. Dato essenziale, ontologico, culturale del suo portato scenico, ma altrettanto secondario nella misura in cui tale pronunciamento non fa ombra di maniera, di stereotipo alla nudità del suo talento tout court. Dopo essersi formata nella scuola del Teatro dell'Orologio di Roma, Simonetta Musitano si è resa attiva, operante e decisamente militante nel mondo stand up comedy, come autrice, monologhista e doppiatrice. Consegnando a lei la parola, apprendiamo - chissà se poi è tutto vero - che “Simonetta Musitano nasce a Reggio Calabria nel 1993. La sua missione è quella di distruggere coi suoi monologhi il sistema binario etero-cis-patriarcale non da fuori… ma neanche da dentro eh, di lato”. Naturalizzata romana, probabilmente nella contea del Pigneto, la stessa di Vladimir Luxuria, dopo essersi iscritta alla facoltà di Lettere, temendo di finire devota di san Precario, sceglie di abbandonarsi alla recitazione; autrice e promotrice, se non si è ancora detto, di sé medesima.
“Cerco solo divertimento” la sua seconda prova spettacolare, “dopo il successo”, e se lo dice lei non può che essere vero, di “Una donna con le palle”. Simonetta Musitano dunque, nell’ordine: “pecora nera della famiglia” e ancora “pecora nera nei contesti sociali per ciò che è e che rappresenta: trans, di sinistra, vegana, terrona!” Il tema, sempre parole sue, della cosiddetta “autosufficienza emotiva” ne domina la scena, insieme alla madre evocata: “Mamma sono vegana!” E la madre, rabbrividendo, atterrita per questa rivelazione: “Ma non eri trans?” Per Simonetta Musitano, la stand-up comedy è altrettanto un kit di montaggio per restituire con il lubrificante, il ‘Luan’, dell’ironia e del sarcasmo, il racconto, il fotoromanzo, il carosello, il promo, il brand personale della propria esperienza nella transizione di genere. Ribadendo: “Voglio essere considerata per il mio talento, non perché rappresento una categoria”. Detto ancora meglio: “Questa dinamica di inclusione mi ha rotto le scatole. Non voglio che qualcuno con il suo privilegio mi conceda uno spazietto nel mondo dello spettacolo in cui parlo del mio essere trans, in quanto rappresentante di quella categoria. Voglio essere considerata per la mia bravura. Non riesco ad avere in nessun ambito, nemmeno nel sesso e nell’amore, quel disimpegno, quel senso di finta leggerezza, che poi è superficialità, che richiede di essere performativi”.
Provo ancora ad ascoltarla: “Ho fatto l’accademia quando ancora non avevo iniziato la transazione, come socializzata maschio gay, perché mi piacciono gli uomini, purtroppo! Ora sono una donna etero? Maschi, ve lo devo proprio dire: regà, io odio i gay!” E qui il pubblico in sala, come già Franti, l’infame presente nel “Cuore” di De Amicis, ride, e lei commenta: “Sull’omofobia siete veramente dei bastardi. Io non odio i gay, come Arisa odia i gay, sono due tipi di odi diversi, lei è omofoba, io no, e adesso vi dico perché odio i gay, intanto devo studiarli perché, appunto, io ero gay e sto riscrivendo la canzone di Povia: Luca era gay e adesso è una lei. Infatti, mia madre mi diceva: vedrai, che sarà una fase. Infatti. Io odio i gay perché noi trans nella catena alimentare LGBTQIAplus non contiamo un cazzo, siamo gli ultimi. I gay stanno in cima, sono quelli più importanti, quelli che hanno più di tutti, i trans sono concime, i gay re, Re leoni, i trans puma. Non contiamo un cazzo almeno in termini di visibilità mediatica, gay pentiti come i pentiti di mafia. I gay sono stati furbi, molto furbi, in questo progetto di processo di emancipazione…” Il colpo di coda finale: “Non so quanti gay ci sono in sala, vergognatevi!” Dunque “ci hanno fatto credere che i gay sono carini, più intelligenti, più sensibili, più dolci, no, i gay sono dei pezzi di merda, sono cattivi i gay, sono cattivissimi, cazzo, intanto sono uomini, e già basta per essere pezzi di merda…” E qui esplode l’applauso “femminista”, liberatorio.
Tutto ciò, va aggiunto, Simonetta Musitano, riesce ad accompagnarlo con una “strumentazione” gestuale e prossemica che fa da punteggiatura comico-drammaturgica ai suoi testi, talvolta opportunamente improvvisati, modellati, modanati dopo avere intuito il sismografo della platea. La mobilità dello sguardo, anzi, degli occhi, come puntatore ad alta precisione espressiva, proprio come avviene nel teatro Nō giapponese - Nō che corrisponde ad “abilità” - compie il resto dello scrigno, del bottino scenici, fino al raggiungimento, nel suo caso, del riso che, come spiega Bergson nel saggio sul significato del comico, è qualcosa che appartiene all’indicibile: già, perché ridiamo nel vedere qualcuno che casca? In realtà, lei riesce a confutare perfino le tesi del filosofo francese, quest’ultimo, per esempio, soffermandosi sempre sul tema afferma che “non vi è nulla di comico al di fuori di ciò che è propriamente umano, difficilmente si ride degli oggetti”. Che ingenuità, Simonetta Musitano, anche soltanto evocandoli, un semplice gesto delle dita, ha il potere di trasfigurare l’allusione, metti, a un dildo, a un vibratore o perfino a un plug anale nell’imprevedibile immediatezza dell’onda irrefrenabile della risata, prossima, va da sé, posto che nel comico vive altrettanto l’eros, ossia la sospensione temporanea del senso di lutto, a un orgasmo.
Quando, durante lo show dal vivo, una signora, ignota in volto, lassù in galleria rumoreggia ritenendo forse sconveniente o direttamente volgare l’incedere verbale dell’attrice trans cui sta assistendo, Simonetta Musitano si interrompe, volge lo sguardo verso l’alto e chiede: “Mamma, sei tu?” Per poi, con orgoglio fiero, aggiungere: “Ma io mica devo piacere a chiunque!” Un attimo dopo aggiunge: “E non ho ancora parlato della mia sborra”. Poi, un po’ contorcendosi, facendo finta di scoppiare in un pianto dirotto: “Perché non ti piaccio, perché sono calabrese?” Di come l’illusione comica sconfisse infine il perbenismo e il timore del linguaggio, ignorando che questo, proprio la parola, come spiegano i linguisti, non è mai innocente. Per Simonetta Musitano, calabrese, sopravvissuta a san Precario, già gay e infine imperdibile attrice trans, tra applausi e risa, venne giù la sala.