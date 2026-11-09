Biancaneve consenziente e l’agonia del pensiero critico. Abbiamo letto “Deficienza artigianale” di Riccardo Maria Bruno, l’antidoto alla cancel culture

Ho finito di leggere, ridendo spesso (Chapeau all’autore) l’unico (per ora) libro di Riccardo Bruno. Il titolo è tutto un programma: Deficienza Artigianale! Fra le pieghe della sua ironia si accendono domande buffe, ma c’è più sociologia fra queste pagine che in alcuni saggi accademici, benché Bruno si collochi immediatamente fuori dall’Università blasonata con disarmante franchezza: "Chi c...o sono io per scrivere un libro?". Prendete la sua cronaca del golpe alcolico a Chiavari, con le redazioni nazionali e i leader di partito finiti in fibrillazione da "ritorno del ventennio" per un paio di fioriere ribaltate nella notte; salvo poi dover incassare la desolata lettera dei «Ragazzi del misfatto», che spiegavano di essere solo quattro disgraziati con troppa grappa in corpo e zero velleità eversive. Oppure considerate il capitolo sul lessico inclusive-friendly, dove analizza i prontuari di chirurgia semantica che pretendono la medica e la fabbra, e per simmetria logica ci regala l'atleto, il piloto e lo spio.
Ma è quando si avventura fra le macerie del dibattito pubblico, che Bruno sfoggia un'onestà intellettuale ormai merce rara nei salotti eleganti: con una schiettezza quasi scandalosa, affronta il tema dell'antisemitismo e del sionismo senza il bilancino di precisione da politologo in tv. Dice la verità elementare che tutti vedono, ma pochissimi sussurrano: che sotto la pioggia di Piazza Santi Apostoli a Roma, a una manifestazione semplicemente «contro l’odio verso gli ebrei», i campioni dell’antirazzismo e i paladini dei diritti umani si erano beatamente volatilizzati per paura di perdere mezzo punto nei sondaggi; e che l'appropriazione indebita della memoria della Shoah – riciclata come clava retorica per demonizzare Israele – non è critica geopolitica, ma un vile scempio semantico da professionisti del “bene” (sottolineo con la “b” minuscola).
Riccardo Bruno non insulta nessuno, ma ritrae gli attori della contemporaneità sotto una luce disincantata, come quel bambino che nella celebre fiaba gridava “Il Re è Nudo”… E in ascolto di quel fanciullino che, in tutta evidenza, abita l’autore in modo vivo e pimpante, non posso fare a meno di ridere dei burocrati europei che mentre il mondo si riarma passano le giornate a legiferare sul connettore del tappo di plastica (che ti finisce nel naso quando tenti di bere un sorso d'acqua). E mentre rido comincio anche a preoccuparmi: dei maestrini da tastiera che usano la parola "fascista" come si dice "passami il sale", convinti che mostrificare l'avversario li esima dall'avere un'idea propria nella testa, o dal ricordarsi che l'inflazione semantica funziona come quella economica (R.B. :«se stampi moneta a vuoto, alla fine non ci compri neanche un pacchetto di patatine»); dei professori da concorso che entrano in aula con la kefiah per spiegare a dei diciassettenni che nascere in Occidente è una colpa genetica, ma poi schiumano rabbia di fronte a un QR Code studentesco, invocando la Costituzione manco fosse avvenuto il delitto Matteotti; degli ideologi dell'informazione che, di fronte a un Paese in cui gli omicidi crollano del quindici per cento, preferiscono la pornografia del dolore e la caccia alle streghe (al punto che quando la ragazza scomparsa a Nardò viene ritrovata viva e vegeta, in redazione si avverte quel sottile, inconfessabile disappunto per i titoloni sul "maschio predatore" cancellati in fretta, prima che qualcuno chieda conto dei danni); degli oracoli della misandria da TikTok, quelli che riescono a definire patriarcale un piatto di lasagne al ragù perché la nonna ha cucinato per la famiglia… Ma più di tutti mi preoccupano, come donna (approfitto dell'occasione per definirmi così prima che il Grande Dicorso Unico riscriva anche il modo in cui parlare del mio corpo), i seguaci del "consenso preventivo", quello certificato di secondo in secondo, che in tutta evidenza non hanno letto Prévert, hanno dichiarato guerra al Romanticismo e forse ritengono sicura solo una relazione con una bambola gonfiabile.
Onestà intellettuale, si diceva: Bruno la applica con la stessa grazia anche quando smonta la guerra tra i sessi, difendendo l'antisessismo reale contro quella parodia di femminismo diventata un business multimiliardario di libri per piagnistei e musei del patriarcato, in un fraintendimento a metà fra la sciatteria e il dolo delle grandi pagine di Simone de Beauvoir e Virginia Woolf – perché il de-costruttivismo è il primo passo, a volte necessario, a volte da evitare, e non traccia l’intero percorso.
Leggete Deficienza Artigianale: è un antidoto alla cancel culture e al disincanto di un mondo che ha talmente abdicato alla meraviglia dell'evento da non potersi/volersi neppure affidare alle fiabe. Nell'ansia di decostruire tutto, si mette a psicanalizzare Biancaneve e il suo presunto trauma in quanto destinataria di un bacio estorto senza consenso, sorella di sventura della Bella Addormentata. Dimenticando che tutta la storia della Letteratura, tutta la Storia tout court, in fondo, ha a che fare con le conseguenze dei baci. Un bacio rubato, galeotto un libro o complice un raggio di luna, non è uno stupro. Uno stupro è quanto è accaduto il 7 ottobre, ma mica uno può seguire l'attualità, se intanto sta militando per difendere l'onore di una principessa?