Biancaneve consenziente e l’agonia del pensiero critico. Abbiamo letto “Deficienza artigianale” di Riccardo Maria Bruno, l’antidoto alla cancel culture

Ho finito di leggere, ridendo spesso (Chapeau all’autore) l’unico (per ora) libro di Riccardo Bruno. Il titolo è tutto un programma: Deficienza Artigianale! Fra le pieghe della sua ironia si accendono domande buffe, ma c’è più sociologia fra queste pagine che in alcuni saggi accademici, benché Bruno si collochi immediatamente fuori dall’Università blasonata con disarmante franchezza: "Chi c...o sono io per scrivere un libro?". Prendete la sua cronaca del golpe alcolico a Chiavari, con le redazioni nazionali e i leader di partito finiti in fibrillazione da "ritorno del ventennio" per un paio di fioriere ribaltate nella notte; salvo poi dover incassare la desolata lettera dei «Ragazzi del misfatto», che spiegavano di essere solo quattro disgraziati con troppa grappa in corpo e zero velleità eversive. Oppure considerate il capitolo sul lessico inclusive-friendly, dove analizza i prontuari di chirurgia semantica che pretendono la medica e la fabbra, e per simmetria logica ci regala l'atleto, il piloto e lo spio.

Ma è quando si avventura fra le macerie del dibattito pubblico, che Bruno sfoggia un'onestà intellettuale ormai merce rara nei salotti eleganti: con una schiettezza quasi scandalosa, affronta il tema dell'antisemitismo e del sionismo senza il bilancino di precisione da politologo in tv. Dice la verità elementare che tutti vedono, ma pochissimi sussurrano: che sotto la pioggia di Piazza Santi Apostoli a Roma, a una manifestazione semplicemente «contro l’odio verso gli ebrei», i campioni dell’antirazzismo e i paladini dei diritti umani si erano beatamente volatilizzati per paura di perdere mezzo punto nei sondaggi; e che l'appropriazione indebita della memoria della Shoah – riciclata come clava retorica per demonizzare Israele – non è critica geopolitica, ma un vile scempio semantico da professionisti del “bene” (sottolineo con la “b” minuscola).