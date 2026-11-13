Intervista totale all'antisessista Yasmina Pani: “Il Misoginistan è una perculata, ma la stessa radicalizzazione c'è anche nel femminismo”. E asfalta chi usa a cazzo il termine incel

Nel dibattito contemporaneo sulle questioni di genere, spesso polarizzato tra fazioni opposte, la voce di Yasmina Pani si distingue per un approccio lucido, diretto e dichiaratamente controcorrente. Attivista in prima linea di un progetto organico incentrato sull’antisessismo, Pani rifiuta l'etichetta di femminista per proporre una visione autenticamente paritaria che parta dalle persone e non dalle categorie, includendo a pieno titolo anche le istanze e gli svantaggi del mondo maschile.
Secondo Yasmina, i recenti allarmi bomba del fantomatico “Misoginistan” potrebbero essere delle vere e proprie perculate. Con lei abbiamo parlato dell'abuso mediatico di termini come “incel” e delle derive radicali della comunicazione femminista. L’antisessimo di cui Pani si fa promotrice, smaschera gli automatismi ideologici del nostro tempo e rivendica il diritto di critica attraverso la necessità di ricostruire un dialogo reale tra uomini e donne.
In merito agli allarme bomba del cosiddetto “Misoginistan”, l'influencer Carlotta Vagnoli ha rivolto una critica alle forze dell'ordine dicendo che “avrebbero bisogno di una mano per acchiappare questi ragazzetti incel che ci stanno trollando da due settimane”. Ritieni che l’uso del termine “incel” in questo caso sia improprio?
Assolutamente improprio, perché “incel” non descrive una mentalità, un modo di vedere le donne. Incel descrive soltanto una condizione, cioè quella di non riuscire ad avere rapporti con l'altro sesso. In realtà fu coniata addirittura da una donna, quindi dovrebbe valere per entrambi i sessi, però naturalmente è molto più frequente che siano gli uomini ad avere difficoltà a raggiungere le donne. Quindi incel vuol dire soltanto questo: una persona che soffre per questa condizione. Una persona che vorrebbe riuscire a relazionarsi con le donne, ma per vari motivi non ci riesce. Poi, nelle comunità misogine - tra cui soprattutto quelle della Red Pill - quella sì che invece ha una mentalità, ci sono ovviamente anche moltissimi incel. Chiaramente un uomo che non riesce a relazionarsi alle donne potrebbe arrivare a rivolgersi a queste realtà che dicono di poter aiutare gli uomini, anche se ovviamente non è vero. Un conto è dire che ci sono molti incel in quegli ambienti e un altro è dire che quelli lì sono tutti incel, o dire che gli incel sono tutti misogini: questo è falso. Perché ci sono tanti incel che semplicemente vivono la loro vita tristi, ma senza dire o fare niente a nessuno. Io ne conosco molti perché mi scrivono anche.
L’impressione è che il termine “incel” venga spesso utilizzato come insulto. Secondo te perché si verifica questo fraintendimento?
Secondo me non c'è un vero fraintendimento. A chi fa influ-attivismo nell'ambiente conviene usare il termine incel perché così accomunano tutti quanti e prendono una massa di persone più ampia. Naturalmente è molto meno efficace dire che la misoginia è in determinati gruppi e quindi spiegare quali sono. Piuttosto li chiami “incel”, così usando questo termine puoi dire che qualsiasi uomo che abbia difficoltà con le donne è automaticamente misogino. E poi è più semplice, perché questa parola è entrata nel lessico, la gente ha iniziato a sapere cosa significa. Ci sarà sicuramente anche molta ignoranza, perché molte persone magari non si mettono ad approfondire: sentono che gli incel sono misogini e ci credono. Questo le varie influencer del femminismo lo sanno bene.
Cosa pensi che ci sia dietro questo fantomatico “Misoginistan”?
Sinceramente non ne ho idea, non ho dati o elementi per poterlo dire. Si possono fare delle ipotesi. Il fatto che ci sia un continuo bombardamento sul fatto che gli uomini siano misogini, che non rispettino le donne, ecc. Credo che questo possa portare facilmente a qualcuno che ti percula per questo: è oggettivamente la cosa di cui si parla di più. Chiaro che venga usata per fare queste finte minacce. C'è un diffusissimo senso di fastidio, di stanchezza e di irritazione per la comunicazione del femminismo riguardo agli uomini. Diventa inevitabile, quindi, che possano nascere dei gruppi misogini o magari anche queste perculate. Io ho l’impressione che il “Misoginistan” sia una perculata, che non sia una cosa seria, poi magari sono misogini davvero, ma a me sembra un po' una presa per il culo.
Quindi secondo te il “Misoginistan” non c’entra niente con il fenomeno della radicalizzazione online?
Non ne ho idea. Entrambe le ipotesi sono plausibili. Ma a me sembra di più una perculata. Non credo che siano davvero frutto della radicalizzazione online, che senz'altro c'è, però, quello che non si dice, è che la stessa radicalizzazione c'è dal lato femminista.
La radicalizzazione esiste sia dal lato femminista che dal lato della misoginia. Quindi secondo te, come si può contrastare questo fenomeno da ambo le parti?
Secondo me bisogna controllare, moderare e rivedere la comunicazione pubblica. Dal punto di vista mediatico, non si fa altro che diffondere odio, timore e sospetto nei confronti degli uomini e questo è un pensiero radicale. Dire “tutti gli uomini”, dire che dobbiamo difendercene o che dobbiamo aver paura di fidanzarci, ovviamente è un pensiero estremamente radicale, anche se dicono che non lo è. Quindi siccome questa è la comunicazione prevalente, si può intervenire su questa. Se ci fosse veramente un progetto di rieducazione in primis bisognerebbe partire da lì. Chiaramente è più facile chiedere ai giornali o alle influencer femministe - o a chi ha molto potere mediatico - di abbassare i toni, di iniziare a parlare diversamente, piuttosto che pensare di normare il comportamento di gente che fondamentalmente vive su forum, che non ha dei rappresentanti ufficiali. Io partirei da quello, allo stesso tempo, mentre cambi un po’ la comunicazione nei confronti degli uomini - e quindi parli di parità dei sessi in maniera più ampia -, ovviamente continui a fare informazione ed educazione sulla misoginia, sul sessismo contro le donne che comunque continua ad esistere. Io credo che si possano fare più cose insieme e credo che sia necessario che la radicalizzazione smetta di esistere da entrambi i lati. Poi naturalmente questi gruppi di gente barbara non si possono sconfiggere del tutto. Questo bisogna tenerlo in conto ed è anche una cosa che il femminismo fa finta di ignorare. Secondo me si deve agire su due fronti. Si dovrebbe cercare di costruire una società in cui c'è concordia il più possibile e ci si aiuti a vicenda, non una società in cui si stabilisce che c'è un nemico e poi si pretende che quella persona che tu identifichi come nemico, ti sostenga: questa è una roba folle.
Dicevi che sul fronte educativo si sta già agendo. Quindi, secondo te è necessaria o no l'educazione sessuoaffettiva a scuola?
Sì ma, per come la vedo io, è abbastanza diversa dal modo in cui se ne parla. Pensiamo alla Fondazione Cecchetin, che ha nel suo programma un’educazione femminista. E ci sono anche docenti che si stanno esponendo sul tema. Ecco, loro sono per un'educazione affettiva che si rivolga ai maschi per insegnare loro come comportarsi con le femmine e alle femmine, invece, si rivolge per insegnare loro a quali sono i pericoli dell'avere un maschio attorno. Questo non è utile. Quello che è utile è fare educazione alle persone, ovviamente spiegando anche che ci sono delle specificità: una ragazza rischia di vivere determinate cose, un ragazzo rischia di viverne altre. Però l'educazione al rispetto, al consenso e tutto il resto, deve essere fatta in maniera parallela. Il fatto che fin da piccoli si inizi a parlare di “maschi e femmine” separandoli, come può poi portare ad una concezione generale secondo cui “siamo tutti persone”? In questo modo non si può, perché si sta già insegnando che i maschi sono in un modo e le femmine in un altro. Come si può pretendere che vengano visti come pari?
Immagino che tu non ti ritenga femminista.
No, assolutamente, io mi ritengo antisessista. Noi abbiamo fondato un movimento già da parecchi anni, che ultimamente sta diventando un progetto organico, quindi con una serie di realtà e persone riunite che hanno un manifesto. C’è una pagina Instagram in cui ci sono molti contenuti che mostrano le nostre posizioni. Non mi definisco femminista proprio per il discorso che facevo, cioè perché è un movimento che si occupa solo della parte femminile, che parte dal presupposto che le donne siano discriminate maggiormente o addirittura che gli uomini non siano discriminati mai, che le donne siano succubi, vittime di una misoginia che viene addirittura definita sistemica e istituzionalizzata. Io ovviamente non mi posso riconoscere in questi discorsi perché io considero anche gli uomini, visto che la parità dei sessi coinvolge entrambi i sessi, in teoria.
Quindi cos’è l’antisessismo?
L'antisessismo è un'alternativa al femminismo che include semplicemente anche gli uomini. Noi cerchiamo di fare un discorso il più possibile paritario. Parliamo di politica per le persone, di politiche che siano uguali per tutti. Poi, ovviamente, dove ci sono specificità, naturalmente, si interviene per le donne o per gli uomini, in base a quello di cui hanno bisogno. Però l'impostazione di base da cui partire deve essere quella delle persone e successivamente può venire la distinzione tra maschi e femmine. L'antisessismo in sostanza fa questo, riporta anche tutta una serie di svantaggi maschili, di situazioni in cui gli uomini sono sotto pressione o non vengono ascoltati, o non esistono per loro certi diritti che invece per le donne esistono. Questo è il nostro lavoro. Naturalmente noi siamo al 100% per i diritti femminili, per l'emancipazione e per tutto quello che riguarda la sfera femminile: in questo siamo abbastanza simili al concetto di femminismo, inteso come superamento dei ruoli di genere, di libertà di gestire il proprio patrimonio, sul piano lavorativo, sul diritto all'aborto. Noi tutte queste cose non le mettiamo in discussione, così come le vittorie ottenute dal femminismo storico. Semplicemente aggiungiamo anche un altro punto di vista e quindi evitiamo di fare un discorso “uomini contro donne”. Si tratta anche di adattarsi ai tempi, perché quando il femminismo è nato c'erano sì problemi maschili, però la sproporzione era davvero molto grande, anche in termini di diritti civili, ecc. Quindi lì era giusto fare un discorso improntato sulle donne. Adesso, appunto, i tempi sono diversi e non va più bene.
Essere “antisessista” corrisponde ad essere “antifemminista”?
Bisogna fare chiarezza. Uno degli slogan consiste nell’associare l'antifemminismo alla misoginia: questo è sbagliato. Poi a me non piace il termine “antifemminismo”. Il concetto che se si critica il femminismo, automaticamente si possa essere definiti misogini è un concetto che non ha nessun tipo di senso e di base. Criticare il femminismo è una cosa legittima, come criticare il comunismo, come criticare qualsiasi partito, qualsiasi ideale. Se io non esprimo opinioni misogine, non mi puoi dire che sono misogino solo perché critico il femminismo. Oggi è uscito un report di ActionAid sulla misoginia online, in cui viene detto che gli antisessisti fanno finta di essere progressisti, ma in realtà poi pubblicano e dicono cose misogine. Ovviamente poi non vengono menzionate esattamente le cose che diciamo, perché di misoginia non c’è un tubo nei nostri contenuti. Quindi si sta cercando proprio di infilare l'antisessismo nel calderone dei Red Pill e misogini vari, quando in realtà noi più volte abbiamo avuto discussioni molto accese con i Red Pillati e ne prendiamo le distanze al 100%. Questo discorso è molto preoccupante, c’è una vera e propria campagna in atto che mira ad associare l’antisessismo alla misoginia.
Di recente è stato aperto il museo del patriarcato a Napoli. Cosa ne pensi?
Sinceramente non l’ho visitato. Avrei voluto farlo a Roma, ma purtroppo non sono potuta andare, quindi non so esattamente cosa contenga. Chi ci è andato mi ha detto che veniva attribuito al patriarcato e alla discriminazione veramente la qualunque, ma d'altronde è quello che si fa oggi. Se fosse davvero così, non potrebbe essere definito veramente un museo. Un museo dovrebbe conservare cose del passato. Presumo che possa essere frutto del trend femminista, perché un trend c’è.
Nelle tue storie scrivi che non si può attuare un cambiamento culturale senza far incazzare nessuno. Tu chi fai incazzare più spesso?
I femministi, gli attivisti, ma anche gli intellettuali del femminismo, soprattutto le femministe intersezionali. Paradossalmente ho trovato più margini di dialogo con le femministe radicali: loro vengono considerate estremiste, però intanto con loro ho potuto avere un dialogo. Anche ad un evento culturale, per esempio, chi non si ritiene un attivista femminista riscontra molte difficoltà anche nella partecipazione al dibattito pubblico.