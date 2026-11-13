Intervista totale all'antisessista Yasmina Pani: “Il Misoginistan è una perculata, ma la stessa radicalizzazione c'è anche nel femminismo”. E asfalta chi usa a cazzo il termine incel

In merito agli allarme bomba del cosiddetto “Misoginistan”, l'influencer Carlotta Vagnoli ha rivolto una critica alle forze dell'ordine dicendo che “avrebbero bisogno di una mano per acchiappare questi ragazzetti incel che ci stanno trollando da due settimane”. Ritieni che l’uso del termine “incel” in questo caso sia improprio?

Assolutamente improprio, perché “incel” non descrive una mentalità, un modo di vedere le donne. Incel descrive soltanto una condizione, cioè quella di non riuscire ad avere rapporti con l'altro sesso. In realtà fu coniata addirittura da una donna, quindi dovrebbe valere per entrambi i sessi, però naturalmente è molto più frequente che siano gli uomini ad avere difficoltà a raggiungere le donne. Quindi incel vuol dire soltanto questo: una persona che soffre per questa condizione. Una persona che vorrebbe riuscire a relazionarsi con le donne, ma per vari motivi non ci riesce. Poi, nelle comunità misogine - tra cui soprattutto quelle della Red Pill - quella sì che invece ha una mentalità, ci sono ovviamente anche moltissimi incel. Chiaramente un uomo che non riesce a relazionarsi alle donne potrebbe arrivare a rivolgersi a queste realtà che dicono di poter aiutare gli uomini, anche se ovviamente non è vero. Un conto è dire che ci sono molti incel in quegli ambienti e un altro è dire che quelli lì sono tutti incel, o dire che gli incel sono tutti misogini: questo è falso. Perché ci sono tanti incel che semplicemente vivono la loro vita tristi, ma senza dire o fare niente a nessuno. Io ne conosco molti perché mi scrivono anche.

L’impressione è che il termine “incel” venga spesso utilizzato come insulto. Secondo te perché si verifica questo fraintendimento?

Secondo me non c'è un vero fraintendimento. A chi fa influ-attivismo nell'ambiente conviene usare il termine incel perché così accomunano tutti quanti e prendono una massa di persone più ampia. Naturalmente è molto meno efficace dire che la misoginia è in determinati gruppi e quindi spiegare quali sono. Piuttosto li chiami “incel”, così usando questo termine puoi dire che qualsiasi uomo che abbia difficoltà con le donne è automaticamente misogino. E poi è più semplice, perché questa parola è entrata nel lessico, la gente ha iniziato a sapere cosa significa. Ci sarà sicuramente anche molta ignoranza, perché molte persone magari non si mettono ad approfondire: sentono che gli incel sono misogini e ci credono. Questo le varie influencer del femminismo lo sanno bene.