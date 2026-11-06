Freeda ha riaperto? “Qualcuno che finanzia la spazzatura si trova sempre”. Abbiamo intervistato Glasond, il rapper che l’ha (quasi) fatta chiudere la prima volta

Ma tu sei contrario a chi spinge alla prostituzione o sei contrario alla prostituzione in sé? Non pensi che esistano delle donne che scelgano volontariamente di farlo?

Ci saranno delle donne a cui piace fare questo di lavoro e ne sono contente. Io non accetto quando il consenso è un po' viziato. Non accetto quando la persona viene portata a farlo, viene manipolata per pensare che questa sia una cosa giusta per lei. Ovviamente questo non è più reato dagli anni '50 in Italia, ed è il motivo per cui anche le varie sette e i vari santoni che girano spesso la fanno franca: perché non è un reato manipolare una persona a tal punto da soggiogarla e farle compiere atti che non avrebbe compiuto con una piena capacità d'intendere e di volere. Anche perché, di fatto, è difficile prevedere quando c'è manipolazione e quando la volontà è della persona. Manipolazione e scelta libera per me non sono due parametri. Non sono un liberale, quindi non è questo il modo in cui ragiono, però certamente se ci fosse meno propaganda la scelta sarebbe più libera, e i consensi e le adesioni ai sex worker e compagnia bella sarebbero di meno.

Tu dici che Freeda fa propaganda alla prostituzione. Ma secondo te Freeda cosa ci guadagna a spingere le donne a prostituirsi?

È la stessa domanda che ci si può fare per qualsiasi grande compagnia. Perché Disney spinge il woke nei suoi film, nonostante la stia portando a perdite grosse in bilancio? Perché la BMW fa le macchine sempre più invadenti per il conducente, perché le fanno sempre più green in maniera forzata, eccetera eccetera? Certamente l'azienda non ci guadagna. Quando dicono: “No, ma queste cose fanno audience, queste cose generano click, generano questo, generano quello”, sì, è vero parzialmente, ma poi a conti fatti sicuramente il creatore di OnlyFans guadagna, ma io non credo che Freeda generi tutto questo fatturato, infatti è fallita. Ora non so chi sia subentrato. Mi aspetterei che Freeda non paghi i dipendenti. Si parla di un'azienda che può convincere una bambina di 14 anni che prostituirsi sia giusto: figuriamoci se ha l'etica del lavoro o l'etica del pagare i dipendenti.

Che ne pensi della grafica con cui hanno annunciato la riapertura su Instagram?

Oddio, fatta proprio con ChatGPT. Tra l'altro il falloff è visibile: ha cento commenti, una pagina con 2 milioni di follower. Faccio più commenti io, e questi c'hanno 2 milioni di follower!