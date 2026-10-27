Chi è Michela Ponzani, la storica querelata da La Russa per avergli ricordato i suoi trascorsi in piazza

Se l’Università di Tor Vergata fosse la Vela di Calatrava - la grande area dove quest’estate si è tenuto il concerto di Ultimo - noi saremmo quelli che hanno preso i biglietti per il PIT numero 1, perché in questi giorni Michela Ponzani è spesso "in primo piano". Se ne sta parlando parecchio, in seguito a uno scontro con il Presidente del Senato La Russa. E allora partiamo proprio da questo “zoom” per capire chi è Michela Ponzani. Storica, saggista, autrice e conduttrice televisiva, ma anche professoressa di Storia contemporanea all'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, appunto.

Negli ultimi giorni si è resa nota nell’opinione pubblica per un suo intervento durante la trasmissione Otto e mezzo di Lilli Gruber, su La 7. Durante il programma, infatti, Ponzani parlava di decreti sicurezza e richiamava i fatti storici del 12 aprile 1973 a Milano: il cosiddetto "Giovedì nero" in cui perse la vita l'agente di polizia Antonio Marino di 22 anni, in seguito all'esplosione di una bomba a mano. La storica ha così citato Ignazio La Russa. Ma come mai? All'epoca La Russa era tra i leader del Fronte della Gioventù e prendeva parte alla manifestazione non autorizzata. Va ricordato che il giovane La Russa ai tempi fu prosciolto da ogni responsabilità, mentre gli esecutori materiali furono condannati. Ponzani però fa una dichiarazione forte, associando quei momenti al presente e sostenendo che: "Se nel 1973 fosse stato approvato un Decreto Sicurezza come quello che viene discusso e approvato oggi, probabilmente oggi non avremmo un presidente del Senato”.Ignazio La Russa, quindi, appellandosi al suo proscioglimento riguardo ai fatti citati, ha ribadito di avere un certificato penale intonso e ha annunciato un'azione legale nei confronti di Ponzani.