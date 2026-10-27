Per Giulia Tramontano e per il piccolo Thiago qualcosa di simile alla giustizia? Riconosciuta la premeditazione a Alessandro Impagnatiello

Come ha ricordato in aula la pg Maria Pia Gualtieri, quando Impagnatiello ha saputo di essere stato sbugiardato sia da Giulia che dall’altra donna che fino a quel momento erano l’una inconsapevole dell’esistenza dell’altra, ha deciso di mettere in atto il suo proposito omicidiario. Ma oggi è venuto a cadere per sempre quell’impianto che la difesa dell’imputato aveva costruito per convincere la Corte che il veleno per topi somministrato ripetutamente alla vittima fosse destinato soltanto ad indurre un aborto spontaneo. Oggi c’è la conferma granitica che Impagnatiello cominciò a cercare in rete informazioni su come avvelenare qualcuno con il topicida già dal dicembre del 2022, dati ampiamente confermati dalle indagini e dai referti autoptici sulla vittima che già dalla fine di quell’anno presentava tracce del veleno nel suo organismo. A rafforzare la contestazione della premeditazione c’è anche il fatto che l’imputato aumentò le dosi nell’ultimo periodo e cercò su internet che aspetto presentasse la vasca da bagno dopo una bruciatura proprio perché aveva intenzione di disfarsi del cadavere della fidanzata dandolo alle fiamme come poi in effetti fece prima di occultarlo nell’intercapedine fra due box.

Va detto che l’aggravante della premeditazione non sortisce alcuna modifica della pena dell’ergastolo che Impagnatiello sta già scontando nel carcere di Pavia ma è esattamente ciò che si aspettava non solo la famiglia della vittima ma gran parte dell’opinione pubblica. E’ una condanna più equa e più completa per uno dei femminicidi più orrendi degli ultimi anni, una linea di demarcazione netta tra il bene rappresentato da Giulia e dal suo bimbo e il male del loro carnefice che non ha mai mostrato pentimento per ciò che ha commesso uccidendo la donna di cui avrebbe dovuto prendersi cura e una creatura che non vedrà mai la luce.