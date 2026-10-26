Da Luciano Garofano alla Commissione d’inchiesta su Aldo Moro e David Rossi: ecco chi è Adolfo Gregori, il colonnello del Ris al centro dell’esposto sul supertestimone della Commissione Vinci

Gregori, poi, partecipa anche agli accertamenti sulla morte di Aldo Moro della seconda Commissione d’inchiesta presieduta da Giuseppe Fioroni che decide di disporre nuove analisi scientifiche che le affida al Ris di Roma. Gregori dirige il laboratorio della Sezione Chimica, Esplosivi e Infiammabili. La Commissione vuole capire come è stato materialmente ucciso Aldo Moro. La ricostruzione fornita dai brigatisti, a cominciare da Mario Moretti, che si è attribuito la responsabilità materiale dell'esecuzione, e Germano Maccari, non è convincente. Secondo la loro versione, Moro sarebbe stato fatto rannicchiare nel bagagliaio della Renault 4, con la testa parzialmente coperta da una coperta, e Moretti gli avrebbe sparato prima con una pistola Walther, inceppatasi dopo uno o due colpi, e successivamente con una mitraglietta Skorpion. Insomma, lo statista sarebbe stato ucciso sostanzialmente nella posizione in cui fu poi ritrovato. Cosicché il 17 novembre 2015 gli specialisti del Ris e della Polizia scientifica effettuano un nuovo sopralluogo sulla Renault 4, conservata presso una struttura della Polizia di Stato. Gli accertamenti riguardano i bossoli, i proiettili, le tracce ematiche, gli indumenti di Moro, gli eventuali segni lasciati dai proiettili e soprattutto la distribuzione dei residui dello sparo. Sulla giacca indossata da Moro vengono individuate oltre cento particelle caratteristiche dei residui dello sparo, una quantità che secondo gli specialisti indica un'estrema vicinanza dell'indumento a un'attività di fuoco. Sui pantaloni ne vengono rilevate più di quindici. Sul cappotto, che si trovava nella Renault 4 ma che Moro non indossava quando fu ritrovato, le particelle caratteristiche sono invece nove. Nell'abitacolo, sull'aletta parasole destra, ne viene rinvenuta una sola, insieme a numerose altre particelle compatibili con residui dello sparo. Perché la giacca presenta una quantità così elevata di residui, mentre il cappotto e i pantaloni ne mostrano molti meno? Nella relazione firmata da Gregori e Salis si prendono in considerazione diverse spiegazioni. Il cappotto potrebbe essere stato più lontano dalla nube prodotta dagli spari oppure protetto da un ostacolo. Per i pantaloni, certamente indossati da Moro al momento del ritrovamento, la minore concentrazione richiede invece una valutazione della posizione e dell'esposizione agli spari. I proiettili sparati, poi, non sarebbero 11 ma dodici. Ma alcuni reperti non sono più disponibili, fra cui due bossoli sui quali una precedente perizia aveva segnalato tracce di vernice rossa, oltre a un bottone e ad alcune fibre menzionati in vecchi accertamenti. E soprattutto la ricostruzione del Ris non dimostra definitivamente in quale luogo Moro sia stato ucciso, né consente, da sola, di stabilire se i tiratori fossero uno o più di uno. In questo caso le conclusioni scientifiche vengono inserite nel confronto fra diverse ipotesi sulla dinamica dell'esecuzione, mentre in quello di David Rossi sono diventati uno degli elementi centrali della svolta annunciata dalla Commissione Vinci. Nel 2023, poi, Gregori compare fra gli autori di uno studio scientifico sulle tracce di spray urticante nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nella notte fra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono sei persone durante il concerto di Sfera Ebbasta. Lo studio esamina 118 campioni prelevati da diverse superfici della discoteca per ricostruire la distribuzione delle sostanze riconducibili allo spray al peperoncino. Dopodiché è il momento di David Rossi. La seconda Commissione parlamentare, presieduta da Gianluca Vinci, affida a Gregori accertamenti sulla dinamica della precipitazione, sull’orologio Sector, sulle lesioni al polso e sulle possibili modalità con cui l’ex manager di Mps sarebbe uscito dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Gregori lavora con il medico legale Robbi Manghi. Le sperimentazioni comprendono 23 prove con un manichino da 77 chilogrammi, la riproduzione della finestra di Palazzo Salimbeni, verifiche sulla resistenza del cinturino e analisi delle immagini. La relazione della Commissione approvata il 3 marzo 2026 recepisce una ricostruzione secondo la quale Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi da altre persone prima della caduta. Viene riportata anche una stima superiore al 93% per la compatibilità della rottura dell’orologio con un afferramento umano rispetto alle cause accidentali considerate. Nel 2022, però, la perizia del Ris dell’allora comandante Sergio Schiavone per la precedente Commissione aveva individuato come compatibile una dinamica di caduta volontaria. La questione viene portata in Parlamento dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, già presidente della prima Commissione Rossi ma l’interrogazione del 19 maggio 2026 viene successivamente ritirata. Il 7 ottobre 2026 ne presenta un’altra, nella quale chiede chiarimenti anche sui software utilizzati per le simulazioni, richiamando dubbi relativi all’aggiornamento e alle licenze di Poser. Fino al 17 settembre scorso tra i vari addetti ai lavori circolava la voce di una possibile nomina di Adolfo Gregori alla guida del Ris di Roma, ma la carica è stata attribuita, infine al colonnello Andrea Berti e Gregori parrebbe essere prossimo al pensionamento, dunque il caso Rossi è probabilmente la sua ultima mansione dopo tanti anni di importante carriera.