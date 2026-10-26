Altro che Rai Storia! Fatevi un favore, seguite la pagina Instagram del Vittoriale con i video di Giordano Bruno Guerri e lasciate perdere la sbobba dei divulgatori influencer

In questa sua veste di coltissimo divulgatore, con l’aggiunta di avere l’oggetto dei propri studi a portata di mano, Giordano Bruno Guerri compie un’operazione ultracontemporanea e ultraclassica: dona nuovamente al Vate quella dimensione pop della quale godeva nel Ventennio; se oggi siamo abituati a leggerlo come un «classico» bisogna invece contestualizzare D’Annunzio e vederlo come era visto all’epoca: una vera star. Avete presente Fedez? Ma senza tatuaggi. Non confondiamoci: Fedezizzare D’Annunzio non vuol dire né volgarizzare il secondo né nobilitare il primo. Sono epoche diverse, con diversi valori, e su questo non c’è alcun dubbio. Ma lo star system non ha mai modificato (se non involgarendosi, almeno pubblicamente, poiché lo star system, volgarotto in privato, lo è sempre stato, e forse meno male) le sue leggi: D’Annunzio era seguito come una star in un’epoca in cui le star erano i militari, gli scrittori, i futuristi, i poeti, gli artisti, ancor più se un tantino «maledetti», nonostante l’Ordine, la Polizia e OPA (un American Tabloid dell’epoca, per chi li ha letti, entrambi, D’Annunzio ed Ellroy). Soprattutto se con quel tanto di «débauche» un po’ alla française che stuzzicava la fantasia borghese nell’epoca dell’italianizzazione. O no?