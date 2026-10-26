Dopo gli articoli e la lotta degli avvocati il Gip di Firenze dispone una nuova perizia su Lorenzo Innocenti. Ma intanto il sindaco di Rufina manda una lettera di allarme al prefetto

La kafkiana vicenda processuale di Lorenzo Innocenti (mai iniziata davvero) parrebbe finalmente vicina a una svolta. La storia è sempre quella del compagno e assassino di Eleonora Guidi, uccisa con 24 coltellate mentre gli preparava il caffè, davanti al loro figlio piccolo, e del processo che non è mai potuto cominciare a causa dell’incapacità di Innocenti di parteciparvi coscientemente, conseguenza delle lesioni cerebrali riportate dopo essere precipitato dalla finestra dell’appartamento in cui aveva appena ucciso Eleonora. Attualmente, secondo gli avvocati della famiglia Guidi, Innocenti sarebbe capace di giocare a scacchi, utilizzare uno smartphone e circolare liberamente, persino a Rufina, dove vive il figlio piccolo al quale, secondo quanto lo stesso Innocenti avrebbe raccontato ai medici, pensa frequentemente e in maniera tormentata. Ora, però, il Gip di Firenze Alessandro Moneti ha dato un primo riscontro positivo all’istanza urgente presentata dai legali della famiglia di Eleonora Guidi, riservandosi di disporre al più presto una nuova perizia in incidente probatorio per rivalutare la capacità di Lorenzo Innocenti di partecipare al processo. Le sue condizioni neurologiche, dopo il grave trauma cranico, parrebbero infatti essere migliorate sensibilmente, alla luce delle nuove evidenze cliniche e comportamentali di cui già vi avevamo raccontato in un precedente articolo. È rimasta invece senza risposta, almeno per il momento, la richiesta di rivalutare il perimetro della libertà vigilata cui è sottoposto Lorenzo Innocenti. La possibilità per l’uomo di muoversi liberamente al di fuori della struttura sanitaria che lo ha seguito nel percorso di riabilitazione ha infatti suscitato grande allarme tra gli abitanti di Rufina. Le avvocatesse Solange Marchignoli ed Esther Lettieri, legali della famiglia Guidi, hanno dunque depositato un’ulteriore istanza urgente al giudice, chiedendo che venga rivalutato il perimetro della libertà vigilata dell’assassino di Eleonora Guidi. Numerosi cittadini avrebbero infatti segnalato di aver visto Innocenti aggirarsi per Rufina, addirittura nei pressi dell’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio. Una situazione che ha portato lo stesso sindaco del piccolo Comune, Daniele Venturi, a scrivere un’inquietante lettera indirizzata al prefetto, ora allegata alla nuova istanza delle legali.