Nelle ultime settimane, in MotoGP non si è parlato d’altro. Marc Marquez che, una volta vinto il decimo titolo mondiale, decida di salutare tutti quanti e smettere con le corse. E se ne discute soprattutto dopo che, dalla Spagna, il giornalista Richard Jové è intervenuto sull’argomento al podcast di Jorge Lorenzo, “Dura la Vida”, aprendo a diversi possibili scenari. Da lì, quel rumor è esploso, diventando molto più grande delle occasionali ipotesi elaborate nel corso di questa stagione. Certo, un rumor rimane un rumor, ma le motivazioni per pensarci non mancherebbero.
Prima fra tutte, il fisico. Il braccio continua a presentare il conto e Marquez stesso ha ricordato che le sue priorità oggi, ai weekend di gara, sono fisioterapia ed esercizi di attivazione, un impegno che prima non gli serviva. È anche per questo che ha saltato la gara di kart di Motegi, scatenando polemiche sul rapporto con la nuova gestione di Liberty Media. Lui si definisce un pilota, non un uomo da teatrini, e la MotoGP ha risposto con multe per chi salta gli impegni di marketing e, addirittura, con sanzioni sportive qualora il comportamento fosse reiterato. Divergenze di vedute affiorate anche sul caso Qatar, nonostante un nulla di fatto finale.
Poi ci sono i test con la nuova 850 che, da quanto si vocifera, non sarebbero andati benissimo. Nel primo è caduto, nel secondo il feeling con le nuove Pirelli sarebbe stato tutt’altro che idilliaco. E infine, anche un po’ di romanticismo da corse. Con il decimo titolo Marc supererebbe i nove di Valentino Rossi, andando in doppia cifra e chiudendo il cerchio di una carriera che sembrava finita dopo il disastroso infortunio del 2020.
Quel ritorno al successo l’aveva già ottenuto l’anno scorso, ma stavolta il Mondiale ha un sapore diverso: nessun dominio come ci aveva abituati nel corso della sua carriera, ma una rimonta clamorosa per scrivere la storia. Il tutto dopo l’infortunio a fine 2025, in Indonesia, che in questo 2026 ha richiesto un’operazione in corsa mentre Marco Bezzecchi in pista ne vinceva una dopo l’altra, fino ad arrivare a più di 100 punti di vantaggio sullo spagnolo. Poi la rimonta, di velocità ma soprattutto di intelligenza, senza sbagliare un colpo.
Per questo, pensare al ritiro dopo un’impresa del genere potrebbe non sembrare così azzardata come ipotesi. Ma basta guardare i fatti per capire come la realtà sia ben diversa. Ducati, tanto per cominciare, ha ripetuto più volte la stessa cosa: Marc ha un contratto di due anni appena rinnovato e lo onorerà fino all’ultimo, così come lo stesso ha ribadito lui.
Poi ci sono quei record ancora da raggiungere, per consacrarsi nuovamente. Con la vittoria di Sepang lo spagnolo è salito a 80 successi in classe regina e ne mancano nove per agganciare Rossi, così come a pesare sarebbe anche la sfida con Pedro Acosta, al suo fianco in Ducati ufficiale dal 2027. Una rivalità che in parte si è già accesa, seppur a distanza. Un po’ di pepe per una sfida che aspettano tutti, con i due sulla stessa moto. Senza dimenticare che, se è vero che la nuova MotoGP fin qui l’avrebbe messo in difficoltà, si parla sempre del fenomeno Marc Marquez.
Se un rischio esiste, riguarda semmai il futuro. Lo spagnolo ha sempre raccontato di voler correre per vincere e che del resto gli interessa poco. Se l’anno prossimo il fisico, la moto o la crescita di Acosta gli togliessero la possibilità di farlo, quantomeno con costanza, allora qualche scenario diverso potrebbe aprirsi. Ma da lì a parlare di ritiro dopo il decimo ce ne passa. Sarà in griglia, con la stessa fame di sempre. La stessa che quest’anno gli ha permesso di realizzare quello che a tutti gli effetti pare il capolavoro più grosso della sua carriera.