Poi ci sono i test con la nuova 850 che, da quanto si vocifera, non sarebbero andati benissimo. Nel primo è caduto, nel secondo il feeling con le nuove Pirelli sarebbe stato tutt’altro che idilliaco. E infine, anche un po’ di romanticismo da corse. Con il decimo titolo Marc supererebbe i nove di Valentino Rossi, andando in doppia cifra e chiudendo il cerchio di una carriera che sembrava finita dopo il disastroso infortunio del 2020.

Quel ritorno al successo l’aveva già ottenuto l’anno scorso, ma stavolta il Mondiale ha un sapore diverso: nessun dominio come ci aveva abituati nel corso della sua carriera, ma una rimonta clamorosa per scrivere la storia. Il tutto dopo l’infortunio a fine 2025, in Indonesia, che in questo 2026 ha richiesto un’operazione in corsa mentre Marco Bezzecchi in pista ne vinceva una dopo l’altra, fino ad arrivare a più di 100 punti di vantaggio sullo spagnolo. Poi la rimonta, di velocità ma soprattutto di intelligenza, senza sbagliare un colpo.

Per questo, pensare al ritiro dopo un’impresa del genere potrebbe non sembrare così azzardata come ipotesi. Ma basta guardare i fatti per capire come la realtà sia ben diversa. Ducati, tanto per cominciare, ha ripetuto più volte la stessa cosa: Marc ha un contratto di due anni appena rinnovato e lo onorerà fino all’ultimo, così come lo stesso ha ribadito lui.