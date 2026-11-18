Quando Bernie Ecclestone vede rosso, parte a cannone. Ancor di più quando l’argomento è Lewis Hamilton, un pilota che a dir la verità non ha mai digerito più di tanto. Un campione, con le ore contate. O almeno, questo è ciò che pensa l’ex patron del Circus, 96 anni e uno spirito ancora da ragazzino: “Non ho nessun segreto, ma non penso mai di essere vecchio”, ha raccontato nel corso di un’intervista rilasciata a RTL/Sky Sport.
Una di quelle in perfetto stile Ecclestone, dall’inizio alla fine. Come detto, però, le parole più pesanti arrivano parlando del sette volte campione del mondo, in questo momento più che mai al centro di opinioni contrastanti per via dell’atteggiamento mostrato negli ultimi mesi nei confronti della Ferrari. Da leader, per alcuni troppo. Per Ecclestone, però, il vero problema è un altro: “Quando sale in macchina per iniziare una gara, comincia già a piagnucolare e a lamentarsi di qualcosa ancora prima di arrivare alla prima curva. Non importa di cosa si tratti, trova sempre qualcosa di cui lamentarsi. Ormai sta arrivando a un’età in cui dovrebbe cominciare a pensare al ritiro”.
A questo punto, la nuova stangata: “Leclerc è un uomo Ferrari. Hamilton, invece, è arrivato e ha cercato di cambiare il modo di lavorare della squadra. Ma ormai è troppo tardi perché possa riuscirci da solo”. Idee ben chiare, anche sulla necessità di fare ordine dentro al box per evitare il caos che, ad esempio, si è visto a Città del Messico: “La Ferrari ha bisogno di un numero uno ben preciso. È molto meglio avere un vero numero uno e un secondo pilota molto competente, che non cerchi di diventare il numero uno, ma che sappia di essere il numero due. Una garanzia per la squadra”.
Una necessità che per Ecclestone dovrebbe realizzarsi il prima possibile. Anche perché, per l’ex numero 1 del Circus, questo 2026 la Scuderia l’ha buttato da sola: “Avrebbe dovuto vincere il campionato del mondo. Aveva la macchina migliore. Sono andate storte tantissime cose. Lo dico da molti anni, fin da quando li ho convinti a prendere un francese come team principal: ci sono troppi italiani. Ognuno pensa di sapere meglio degli altri come si debba gestire la squadra, è convinto che venga gestita male e che lui saprebbe fare di meglio”.
Condivisibile o meno come opinione, ce n’è anche per il team principal Frederic Vasseur: “Francamente è una brava persona, ma semplicemente non è all’altezza di dirigere una squadra come la Ferrari. La Ferrari ha bisogno di una persona molto, molto, molto forte, che pensi a lei dal momento in cui si sveglia fino a quando va a dormire”. E ancora: “Mi chiedo se davvero dedichi la maggior parte dei suoi pensieri alla Ferrari”.
Ma per Ecclestone, chi sarebbe la persona giusta? In molti pensano a Christian Horner, ma lui avverte: “Ha sicuramente dimostrato di essere capace di svolgere quel lavoro, ma la Ferrari è la Ferrari. Lì bisogna parlare una lingua particolare. Se riuscisse a parlare quella lingua, potrebbe certamente assumere quell’incarico”.
Veleno per tutti, tranne che per due dei protagonisti di questa F1. Il primo è Kimi Antonelli: “Ha un talento straordinario. È bello vedere qualcuno della sua età capace di ottenere risultati del genere. Dobbiamo aspettare e vedere come crescerà nel suo ruolo di campione del mondo”. Ma attenzione: “L’anno successivo alla conquista di un titolo mondiale non è semplice”. Dell’italiano, soprattutto adesso che si è affermato in F1, si parla tanto di un possibile futuro in Ferrari. Scenario dei sogni per l’Italia intera, liquidato in poche battute e con l’ennesima frecciatina: “Dobbiamo aspettare che abbia superato i 50 anni. Allora sarà un buon posto per lui”.
Il secondo, poi, è Max Verstappen. L’unico capace di far sbilanciare Bernie: “È il miglior pilota della F1. È molto più forte di tutti gli altri. Non è soltanto un po’ più forte: è molto, molto più forte”. Parole talmente dolci che fa strano associarle proprio a Ecclestone, uno che quasi sempre ne ha una per tutti. Quando l’inglese parla, ogni volta riesce a essere più tagliente della volta precedente. Opinioni che, di sicuro, non strapperanno sorrisi a Maranello.