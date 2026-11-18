A questo punto, la nuova stangata: “Leclerc è un uomo Ferrari. Hamilton, invece, è arrivato e ha cercato di cambiare il modo di lavorare della squadra. Ma ormai è troppo tardi perché possa riuscirci da solo”. Idee ben chiare, anche sulla necessità di fare ordine dentro al box per evitare il caos che, ad esempio, si è visto a Città del Messico: “La Ferrari ha bisogno di un numero uno ben preciso. È molto meglio avere un vero numero uno e un secondo pilota molto competente, che non cerchi di diventare il numero uno, ma che sappia di essere il numero due. Una garanzia per la squadra”.

Una necessità che per Ecclestone dovrebbe realizzarsi il prima possibile. Anche perché, per l’ex numero 1 del Circus, questo 2026 la Scuderia l’ha buttato da sola: “Avrebbe dovuto vincere il campionato del mondo. Aveva la macchina migliore. Sono andate storte tantissime cose. Lo dico da molti anni, fin da quando li ho convinti a prendere un francese come team principal: ci sono troppi italiani. Ognuno pensa di sapere meglio degli altri come si debba gestire la squadra, è convinto che venga gestita male e che lui saprebbe fare di meglio”.

Condivisibile o meno come opinione, ce n’è anche per il team principal Frederic Vasseur: “Francamente è una brava persona, ma semplicemente non è all’altezza di dirigere una squadra come la Ferrari. La Ferrari ha bisogno di una persona molto, molto, molto forte, che pensi a lei dal momento in cui si sveglia fino a quando va a dormire”. E ancora: “Mi chiedo se davvero dedichi la maggior parte dei suoi pensieri alla Ferrari”.