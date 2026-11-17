Rumore, tanto rumore. E poi, soprattutto, semplicità, la stessa che in questa F1 manca più di ogni altra cosa. Un po’ un ritorno alle origini, salutando l’eccessiva gestione elettronica che invece caratterizza le attuali vetture. Questa volta però non è più una voce di paddock. La FIA ha annunciato un accordo di massima con la FOM, entità che detiene i diritti commerciali del Circus, e i costruttori: dal 2030 la F1 tornerà ai V8 turbo, motori molto più simili a quelli del passato. Il via libera è arrivato lunedì a Londra, alla F1 Commission, poco prima che team e costruttori partissero per Las Vegas.

A spingere più di tutti è stato il presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem, che ha fatto sua un’idea già sostenuta da Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1. Non senza qualche tensione, ma alla fine la convergenza c’è stata. E c’è anche un piccolo giallo: la Federazione Internazionale ha pubblicato l’annuncio sui social e dopo una decina di minuti l’ha cancellato, forse perché era uscito in anticipo rispetto ai programmi. Ma poco cambia verrebbe da pensare.