Rumore, tanto rumore. E poi, soprattutto, semplicità, la stessa che in questa F1 manca più di ogni altra cosa. Un po’ un ritorno alle origini, salutando l’eccessiva gestione elettronica che invece caratterizza le attuali vetture. Questa volta però non è più una voce di paddock. La FIA ha annunciato un accordo di massima con la FOM, entità che detiene i diritti commerciali del Circus, e i costruttori: dal 2030 la F1 tornerà ai V8 turbo, motori molto più simili a quelli del passato. Il via libera è arrivato lunedì a Londra, alla F1 Commission, poco prima che team e costruttori partissero per Las Vegas.
A spingere più di tutti è stato il presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem, che ha fatto sua un’idea già sostenuta da Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1. Non senza qualche tensione, ma alla fine la convergenza c’è stata. E c’è anche un piccolo giallo: la Federazione Internazionale ha pubblicato l’annuncio sui social e dopo una decina di minuti l’ha cancellato, forse perché era uscito in anticipo rispetto ai programmi. Ma poco cambia verrebbe da pensare.
Se un comunicato ufficiale esiste, le dichiarazioni pure e il piano è già tracciato, il ritorno dei V8 è ufficiale. “L’obiettivo primario è realizzare una power unit decisamente meno complessa, più leggera ed economica rispetto a quelle attuali. Sarà caratterizzata da un’ibridazione limitata e da tecnologie pertinenti e sostenibili, con lo scopo di favorire una competizione più orientata all’attacco e di offrire un sound capace di entusiasmare i tifosi”, si legge come riportato da Motorsport.com.
Non c’entra solo il motore, comunque. “Inoltre, il piano prevede di abbinare questo motore V8 a un telaio più leggero e agile, che ponga maggiore enfasi sull’abilità del pilota e favorisca i duelli ravvicinati in pista. Il prossimo passo consisterà nel presentare un quadro regolamentare definitivo per il 2030 in occasione della riunione del Consiglio Mondiale FIA, che si terrà il mese prossimo a Shanghai”.
La F1 Commission ha detto sì alla chiusura anticipata dell’attuale ciclo, ma c’è una condizione: serve l’accordo dei costruttori di motori. Ecco, questo il comunicato lo mette nero su bianco: “I membri della F1 Commission hanno inoltre espresso il parere favorevole alla conclusione dell’attuale ciclo regolamentare nel 2029, aprendo la strada al nuovo regolamento basato sui motori V8 a partire dal 2030, a condizione che i costruttori di motori concordino con tali modifiche”.
Poi ci sono le parole di Ben Sulayem, che più di qualche volta aveva palesato tale volontà, direttamente o indirettamente: “Questo accordo di massima segna una tappa fondamentale nel definire il futuro della F1. Fin dall’inizio, ho espresso chiaramente la mia ambizione di offrire uno sport più competitivo ed emozionante per i nostri tifosi, che rimanga al contempo all’avanguardia in termini di innovazione e sostenibilità”. I punti fermi, quindi, sarebbero: otto cilindri e 2,1 litri di cilindrata, più un carburante sostenibile e un ibrido molto più leggero di quello di oggi. Tutto il resto è ancora in discussione.
Ed è qui che arrivano le sorprese. Un motore più semplice e meno costoso fa gola a molti, col paddock in fermento. Cadillac, che lascerà l’attuale fornitura Ferrari, ha già un suo progetto, ma potrebbe non essere sola. McLaren ha manifestato interesse e si ragiona su un motorista indipendente, sul modello della vecchia Cosworth (come riportato sempre da Motorsport.com). Sullo sfondo, poi, c’è la Toyota, già title sponsor di Haas e più volte vicina a valutare un suo ritorno in F1. Il 2030 è ancora lontano, ma intanto il Mondiale si prepara a cambiare pelle. E stavolta potrebbe essere una trasformazione in grado di mettere tutti d’accordo, almeno da casa.