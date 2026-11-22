Leclerc, almeno davanti alle telecamere, non cerca giustificazioni e non prova a spostare le responsabilità. Sulla decisione dei commissari, infatti, risponde senza alzare i toni: “Se ho preso 10 secondi sarà perché, almeno agli occhi dei commissari e forse della maggioranza, è colpa mia. E questo lo accetto”. Una risposta che però non chiude la questione. Ma il problema non riguarda soltanto l’ennesimo autoscontro, ma il rapporto con Hamilton che continua a mostrare qualche crepa. Perché la verità è che la convivenza tra i due piloti Ferrari sembra sempre più complicata.

Quando poi gli viene chiesto di tornare sull’incidente, Leclerc non aggiunge molto: “Non ho tanto da dire, nel senso che oggi prendo 10 secondi, quindi la colpa sarà mia. Lo guarderò bene”. Poi arriva la domanda più semplice, ma anche quella che forse racconta meglio la serata del monegasco: cosa c’è da salvare di questo weekend? La risposta è una sola, senza bisogno di aggiungere altro: “Niente”.

C’è però un altro passaggio delle interviste che merita attenzione. Perché se Vasseur, dopo l’ennesimo episodio tra i suoi piloti, aveva parlato apertamente di un problema anche fuori dalla pista, Leclerc sembra avere una lettura diversa della situazione. “Credo che ci sia un’incomprensione umana tra di loro, devono rispettarsi reciprocamente, ma devono anche rispettare il team”, aveva dichiarato il team principal della Ferrari. Parole che Leclerc, almeno in parte, finisce per smentire.

Quando gli viene chiesto se ci sia davvero un problema di comunicazione con Sir Lewis, il monegasco risponde senza troppi giri di parole: “Non ho l’impressione [di questo] quando parliamo, però non ho tanto da dire”. Una frase breve, ma significativa. Perché mentre Vasseur parla di un’incomprensione che rischia di compromettere gli equilibri della squadra, Leclerc non sembra riconoscersi in questa descrizione. Il contrasto tra le due versioni resta e in pista, intanto, i problemi continuano a ripetersi. A Las Vegas, per questa Ferrari, non c’è davvero niente da salvare.