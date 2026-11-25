A cinquant'anni e passa, la Marcuzzi irrompe in un pianeta presidiato, per esuberanza prestazionale, da Elisabetta Canalis. Solo che ci aggiunge sorriso e leggerezza. Ti fa capire che al Personal Shopper preferisce anche lei il Personal Trainer, ma nell'assoluta consapevolezza che forse lo specchio non merita così tanta importanza. Perché per le donne divenute famose in gioventù non è semplice districarsi dai tanti tabù anagrafici che sembrano condizionarle una volta superati i trent'anni. Ci sono casi emblematici, in primis Madonna. Lei che è stata capace di erigere sacralità patinata a propria immagine e somiglianza, di fare a pezzi tabù sessuali e comportamentali, rivendicando il diritto di essere soggetto e non oggetto. Eppure oggi si è consegnata alla gabbia più banale che esista, quella dell'aspetto in relazione all’età. Quel suo volto ormai da rigido felino, la maschera di un gatto post moderno, grida il terrore del declino invece della dignità dell'esperienza. Chiaro che è più facile essere la Marcuzzi che una Ciccone planetaria. Lo dico anche alla parte maschile in me, visto che sto scrivendo di qualcosa che riguarda la condizione di essere donna in un mondo plasmato da secoli di oggettivo dominio patriarcale. Non posso fare altro che osservare e dedurre con rispetto ed empatia. Sarebbe bello un mondo in cui Madonna potesse liberarsi a tal punto da esibirsi a seno nudo, rugosa e incurante come un Iggy Pop qualsiasi.

Ricordiamoci, noi maschi petulanti, che quei tabù sono radicati nella storia, tramandati dai nostri avi e tenuti in piedi dalla confraternita dei nostri simili. Si pensi anche solo alla fatica delle antiche regine nell'imporre il proprio assolutismo. Anche all'epoca l'anagrafe poteva essere discriminante. Elisabetta I d'Inghilterra, la Regina Vergine, si costringeva pubblicamente a una maschera di cerone bianco e a una corolla di parrucche rosse, perché in un mondo di lupi maschi la minima debolezza dell'età sarebbe stata usata per deporla. Già allora, dunque, le donne egemoni elaboravano strategie di potere legate all'aspetto. Secoli dopo, sarà Elisabetta II a fare del tempo che passa una forma di stabilità istituzionale e di forza. Se le regine di un tempo lottavano contro i cortigiani per decidere come governare, le Vip di oggi si ritrovano a lottare contro gli specchi deformanti di un percepito digitale che influenza e pregiudica il contenuto stesso della loro esistenza artistica e imprenditoriale.



Ma una via c’è: fottersene. A ricordarcelo è stata una ex-showgirl italiana che ha saputo evolversi, allontanarsi dall'immagine di un tempo e consolidare la sua libertà di essere in divenire. Alessia Marcuzzi, libera di fare yoga, di dire quello che le viene in mezzo ai parrucconi di Sanremo. Insomma, come si grida allo stadio: Alessia Marcuzzi, una di noi.