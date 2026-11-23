All’angolo rosso la bielorussa Aryna "The Fury" Sabalenka, monolite scultoreo perennemente umido, un’esplosione di cieco agonismo e muscoli traspiranti pronta a trasformare il completo tecnico griffato in un cencio strappato dalla furia. All’angolo blu l’ucraina Elina Svitolina, entità crudelmente affilata e glaciale, tendini mossi da una apparente grazia tesa e vendicativa che evoca qualcosa di profondamente atavico. Due atlete d’élite tornano a incrociare le racchette sotto i riflettori della WTA Finals, recidive in una rivalità dove i punti valgono meno del veleno che si portano dietro da anni: con tanto di accuse verso la Sabalenka per non aver mai abiurato il regime del suo Paese, storicamente indefesso alleato di Putin. Come i due ufficiali napoleonici de I duellanti di Ridley Scott, che trasformano un futile puntiglio in una guerra privata infinita, così il tennis moderno traduce in faida personale un conflitto in cui la geopolitica non conta più nulla e resta solo l'ossessione fisica dello scontro.
La miccia era esplosa al Roland Garros del 2023, con la Svitolina che applicava la linea dura in accordo con le sue connazionali: negare la stretta di mano a rete alle nemiche russe o bielorusse. Tocca subito alla Sabalenka che restava lì impalata al centro del campo ad aspettarla, sfidandola con lo sguardo; con il pubblico che le sommerge di fischi e la bielorussa diserta le conferenze stampa.
Ma stavolta a incendiare questo ennesimo incrocio tra le due valchirie dell’Est è il muto eloquio delle telecamere: sui media globali fanno notizia le interpretazioni di improvvisati scrutatori di labiale in russo che attribuiscono alla Sabalenka improperi etnici, insulti nazionalisti digrignati a denti stretti tra un servizio e l’altro. Sì, l’ho visto il filmato: Aryna è in preda a una rabbia bellissima e sincera, trasfigurata nell’estasi agonistica di una tettona monumentale che scaglia servizi a 200 chilometri all’ora. Andassero a dirglielo in faccia che ha qualche colpa, quando quel suo magma verbale sgorga puro dall’irrazionale della campionessa. Come se quell'orpello verbal-bellico non fosse, in realtà, il condimento perfetto di una contesa tra milionarie di talento. Serve evidenziare la trincea dei loro passaporti per vendere i diritti televisivi, serve la strumentalizzazione dell’odio etnico in alta definizione.
E allora godiamocelo fino in fondo questo catfight tra tenniste: legalizziamolo. Ai maschi sono sempre piaciute le donne che si prendono dai capelli e combattono rotolando sulla sabbia, sul fango e stavolta sul cemento dell’Indian Wells. In fondo tutto avviene nel perimetro cinico e griffato del voyeurismo tennistico contemporaneo e guardarle scannarsi non fa neanche più peccato.
Nulla di patriarcale nel confessare l’ancestrale delle nostre viscere. Quanta magnificenza si trae dall’energia e dall’aggressività che queste due donne mettono in atto e che noi tamponiamo quotidianamente per via di educazione, etica e religione. Qualcosa che ci ha già spiegato Kubrik nel capolavoro Arancia Meccanica, tratto dal romanzo di Anthony Burgess. E poi c’è quell’altro riferimento cinematografico minore: una scena considerata disturbante, dal film Ken Park di Larry Clark e Harmony Korine: dove un adolescente alienato della provincia americana si chiude in stanza e si masturba guardando in televisione due tenniste che si affrontano in campo: il gesto atletico, il sudore, il grugnito dello sforzo decontestualizzati dallo schermo diventano puro carburante per l’erotismo di un solitario. E anche qui l’uomo si supera nella sua stupidità: invece che censurare la guerra, ci si accanisce su un momento artistico non conforme. E quindi il frangente topico di quel cult movie è stato relegato nel ghetto dell’inammissibile carnazza dei siti porno vietati e consensuali. Siano maledetti i bigotti, quel tipo di umanità che, in nome di un ottuso filtro etico, appiattisce e riduce a standard ogni sprazzo di vita, affinché tutto risulti a prova di deficienti, drogati di scrolling, contenuti di prima serata e atroci reality.
Catfight che tradotto significa letteralmente Lotta tra Gatte. Terminologia che trae radici dall'Ottocento americano per definire con maliziosa arroganza patriarcale le zuffe vezzeggianti tra donne: tutto un graffiarsi, mordersi e rotolarsi che per gli uomini dell’epoca sfuggiva alle regole cavalleresche del duello maschile: ennesima ghettizzazione semantica che però andava ad abbracciare la ferocia istintiva del felino. Quale onore per due donne essere paragonate addirittura a delle leonesse in conflitto.
Voyeurismo primordiale, voglio credere che nella antica Roma, ci fossero le gladiatrici che scendevano nell'arena a seno nudo per eccitare il pubblico del Colosseo molto più dei soliti macellai in armatura, fino alle lottatrici spartane che si ungevano d'olio per combattere sotto gli occhi dei cittadini. I B-Movie poi fecero il resto negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. Ovviamente i riflettori si accendono sui petti prosperosi resi iconici dal regista Russ Mayer che amava le pettorute molto cattive, vedi il suo capolavoro Faster, Pussycat. Kill! Kill! Kill!, protagonista la strepitosa bulla guastata, in arte Tura Satana, capobanda di una gang di delinquentesse che scorrazzano nell’America del dopoguerra.
E dalla lotta femminile nel fango, nell'olio o nella gelatina siamo arrivati al genere Mixed Wrestling, in cui giunoniche creature muscolari stritolano maschi mingherlini e gaudenti, per nuovi generi e hastagh del fetish contemporaneo.
Ho anche provato a fare l’impresario di questo rito arcaico, in un ameno mega-ristorante tra i capannoni dell’anonima pianura brianzola, uno di quei luoghi della Lombardia che finisce per ate e che potrebbe anche chiamarsi Colgate Milanese. Volevo organizzare il primo campionato di lotta nel fango in Italia e che allietasse le cene dei clienti, con il ring al centro del salone. Questo progetto sciamò per il più assurdo e imprevedibile degli ostacoli burocratici: per richiesta del comune, il fango doveva garantire l’incolumità delle atlete. E il fango vero, quello della terra, in realtà può contenere pietrine aguzze; le assicurazioni non ci stavano e a poco a poco tutto si è sgonfiato. Ricordo che avevo cercato inutilmente di ripiegare sulla "Lotta nel Farro», coinvolgendo dei produttori locali, ma ormai le controparti mi guardavano come si fa coi pazzi.
Ma pazzo non sono! Perché è solo tirando fuori il corso viscerale e carnale che abita in noi che l’essere umano si allontana dalle logiche che da ottomila anni (da quando esiste la società stanziale elucubrata dai maschi) portano ogni volta alla guerra vera: quando la diplomazia internazionale fallisce, i trattati si sgretolano e le mappe geografiche vengono ridisegnate a colpi di artiglieria.
L’odio vero non sta nei grugniti della Sabalenka o nello sguardo glaciale della Svitolina: l'odio vero è nella distruzione attuata nei conflitti, abominevole e mostruosa perché ipocrita emanazione della macchina economica e industriale, in cui delle nazioni decidono di mandare al macello i loro figli per poi ciclicamente giungere a una pace e riscrivere la storia in termini di vincitori e vinti.
E allora gloria ad Aryna ed Elina che, mentre attorno a noi risuonano i tamburi di guerra, continuano ad azzuffarsi su un campo di tennis, ricordandoci che, nonostante questo pessimismo globalizzato, siamo ancora dannatamente vivi, oltre che stupidi.