Gli insulti a Cobolli dopo Shangai e la risposta del padre: “A tuo figlio deve venire un cancro e deve morire finokkio di mer*a”. Se il tennis e il suo tifo diventano tossici come certo calcio

Che i social siano diventati l’armatura di messaggi ostili non è una scoperta che facciamo ora. Lo scudo gentilmente concesso dall’una o dall’altra piattaforma è una circostanza che prolifica da oltre vent’anni: agli inizi degli anni 2000, è bastato poco tempo a psicologi e sociologi per determinarne il potenziale estremamente dannoso. Un terzo spazio dove poter stabilire connessioni, condividere notizie ed esprimere opinioni. Nel bene e nel male. Le manifestazioni d’odio sono diventate lo strumento prediletto del soggetto soffocato, colui che gioca con menefreghismo a fare il duro. La legge è uguale per tutti. È un mondo, quello dei social media, che non fa sconti a nessuno. Maggiore è il tuo pubblico, maggiore sarà la percentuale di critiche e di crude sentenze.

Siamo a Shanghai, Flavio Cobolli perde al primo turno del Masters 1000 cinese, sconfitto da Adrien Mannarino in tre set. È un Cobolli reduce da una buona stagione, che nella finale dello Slam parigino ha trovato il gioiello più pregiato. Un tennis però, quello del romano d’adozione, che è ancora alla ricerca di costanza. Epiloghi come quello trovato contro il collega francese non devono quindi coglierci alla sprovvista, anche se è chiara l’esigenza di ridurli al minimo. Sono questi gli esiti miccia per i leoni da tastiera. Stefano Cobolli, papà e allenatore dell’attuale numero 7 del ranking, punta l’occhio di bue su un commento ricevuto: “Altro che Finals, a tuo figlio deve venire un cancro e deve morire brutto finokkio di merda”. Lo fa attraverso una storia pubblicata su Instagram, corredata dalla seguente considerazione: “Di solito cerco di cancellare senza dar peso a questi commenti… (che sono tantissimi). Ma qualcosa bisogna fare! Forse eliminare i social? Sicuramente una soluzione e ci penserò, per il momento mi sento ancora di contrastare se possibile questa piaga e forse la signorina ci penserà due volte la prossima volta!”. Segue un pensiero rivolto a chi, comprensibilmente, fatica un po’ di più a reagire di fronte ad attacchi di questa entità: “Mi auguro che questo messaggio arrivi ai genitori. Noi siamo forti, siamo sportivi e superiamo ostacoli ben più grandi di un commento Instagram, ma ci sono tante persone che potrebbero soffrirci e non è giusto! Quindi cari genitori diamo un occhio a quello che fanno i nostri ragazzi anche sui social, secondo me è importante”.