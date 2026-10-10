“Dobbiamo superarlo in partenza”: attenzione, per il GP di Singapore sarà lotta a fuoco tra Verstappen e le due Ferrari (non come l’ultima volta, si spera)

Non è la prima volta che accade in stagione, con un feeling ancora da perfezionare con la sua RB22 in quei frangenti. Lo sanno bene sia Leclerc che Hamilton, consapevoli di avere davanti a sé una grossa occasione, forse la più ghiotta in ottica gara considerato il passo e la velocità della Red Bull.

Il monegasco, nonostante la prima fila conquistata, non ha avuto un sabato semplice. A Sky Sport F1 ha raccontato di aver “disconnesso un po’ il cervello” nel Q3, dopo un Q1 e un Q2 complicati, con la SF-26 che in frenata tirava verso sinistra: “Cercare gli ultimi decimi era difficile, non avevo fiducia in frenata. Ho spinto un po’ di più ed è andata meglio. È stato comunque un buon giro”.

Il piano per domani, a questo punto, è uno solo e il monegasco lo racconta senza giri di parole: “Non penso che avremo abbastanza velocità per sorpassare in rettilineo, Red Bull va troppo forte. O la passiamo in partenza o sarà molto difficile”.

Dall’altra parte c’è un Verstappen che conosce Charles da una vita e che non lo nasconde. La mente, inevitabilmente, va a quelle scintille che segnarono l’inizio della loro rivalità, poi ritrovata nel grande Circus: “All’epoca c’erano diversi piloti che sembravano avere grandi possibilità di arrivare in F1 e Charles era decisamente uno di questi. Abbiamo condiviso parecchie prime file insieme, è bello essere ancora qui”. Poi, però, l’attenzione va proprio a quelle partenze: “Per me sarà la parte più importante. Sappiamo che non è stato il nostro punto di forza ultimamente, quindi dobbiamo lavorarci per domani”.