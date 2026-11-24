Al termine del GP di Las Vegas, Frederic Vasseur era furioso. Inaccettabile è come aveva descritto l’ennesimo scontro tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, il secondo in tre gare, reputato dal manager francese persino peggiore di quello avvenuto in Messico. Nel mezzo, in Brasile, qualche promessa di pace non mantenuta, o comunque durata meno di un GP e mezzo. In Nevada è bastato un attacco azzardato e una traiettoria, quella di Hamilton, che si stringe verso sinistra prima di cambiare direzione per scatenare il patatrac. Le due macchine si toccano e il danno è fatto. Contano poco i dieci secondi di penalità inflitti al monegasco, ritenuto colpevole dell’accaduto, perché è l’ennesima gara buttata.
Stavolta, sarebbe potuto arrivare un podio. E invece, sotto la bandiera a scacchi, solo una settima e una decima posizione. E poi il caos che scoppia, immediatamente dopo aver tagliato il traguardo: “Charles, voglio vederti subito dopo la gara, prima di ogni altra cosa”. Così Frederic Vasseur aveva richiamato Leclerc, con un messaggio che F1 non poteva lasciarsi scappare.
Il peggio, comunque, arriva qualche minuto più tardi ai microfoni di Sky Sport F1: “È inaccettabile”, aveva tuonato il team principal, scuro in volto. Bisogna pensare alle persone che lavorano a Maranello, agli azionisti e agli sponsor. Avevamo detto a Charles di non superare, ha commesso chiaramente un errore che penalizza tanto il team. Sono più che arrabbiato, ne avevamo parlato tutti insieme in Brasile e oggi lo avevamo ribadito. Il messaggio era chiaro e cristallino”.
In quell’occasione, oltre a rimarcare come tra i due sembra ci sia una “incomprensione umana”, il francese si era lasciato andare, promettendo conseguenze: “Sicuramente dovremo prendere delle decisioni […]. Sono estremamente frustrato per tutti coloro che sono a casa e in fabbrica. Avevamo il potenziale per tornare sul podio, non si può rovinare il lavoro di 2.000 persone in questo modo”.
Inevitabilmente, ci si chiede quali potrebbero queste decisioni. Perché al netto dei dissapori, è altamente improbabile che la formazione dei piloti venga modificata in ottica 2027, per due ragioni: il primo, i contratti che legano sia Leclerc che Hamilton al Cavallino, con il monegasco fresco di rinnovo a lungo termine e Sir Lewis coperto fino al termine del 2027; il secondo, l’assenza di soluzioni alternative, almeno sulla carta.
Un’ipotesi, quest’ultima, avvalorata dall’ultimo passaggio del manager a Sky, forse il più pesante di tutti: “Se avessi fatto le stesse scelte 18 mesi fa (quando Hamilton è arrivato a Marenello, ndr.)? Onestamente no, se l’avessi saputo prima sarebbe stato diverso”. Eppure, cambiare adesso sarebbe una dichiarazione di fallimento a cielo aperto, dopo un’infinità di proclami.
Più probabile una multa, magari salata. Ma servirà davvero a rendere il clima più sereno tra due che, ultimamente, non fanno altro che litigare in maniera più o meno evidente? Difficile crederlo davvero. E poi c’è il capitolo delle regole d’ingaggio, semplice in teoria ma molto più complesso nella pratica. Anche perché, si vocifera che in entrambi i contratti siano presenti clausole di pari trattamento, sempre e comunque. Quindi, va da sé che queste - in tal caso - attualmente non possano essere sempre applicate. Cosa che, molto probabilmente, cambierà in ottica 2027 perché continuare a lottare inutilmente non è più tollerato. Poi, a stagione in corso, si potrebbero valutare cambi più significativi, non solo nei confronti dei piloti. Anche la posizione del francese non sembrerebbe più così al sicuro.