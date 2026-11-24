Il peggio, comunque, arriva qualche minuto più tardi ai microfoni di Sky Sport F1: “È inaccettabile”, aveva tuonato il team principal, scuro in volto. Bisogna pensare alle persone che lavorano a Maranello, agli azionisti e agli sponsor. Avevamo detto a Charles di non superare, ha commesso chiaramente un errore che penalizza tanto il team. Sono più che arrabbiato, ne avevamo parlato tutti insieme in Brasile e oggi lo avevamo ribadito. Il messaggio era chiaro e cristallino”.

In quell’occasione, oltre a rimarcare come tra i due sembra ci sia una “incomprensione umana”, il francese si era lasciato andare, promettendo conseguenze: “Sicuramente dovremo prendere delle decisioni […]. Sono estremamente frustrato per tutti coloro che sono a casa e in fabbrica. Avevamo il potenziale per tornare sul podio, non si può rovinare il lavoro di 2.000 persone in questo modo”.

Inevitabilmente, ci si chiede quali potrebbero queste decisioni. Perché al netto dei dissapori, è altamente improbabile che la formazione dei piloti venga modificata in ottica 2027, per due ragioni: il primo, i contratti che legano sia Leclerc che Hamilton al Cavallino, con il monegasco fresco di rinnovo a lungo termine e Sir Lewis coperto fino al termine del 2027; il secondo, l’assenza di soluzioni alternative, almeno sulla carta.