Da quando la notizia dell’intervento di Jannik Sinner ha cominciato a prolificare, sul web si è diffuso un frammento video precisissimo. L’episodio ritrae l’azzurro coinvolto in uno scambio da fondo campo, sull’erba di Wimbledon 2026. Protagonista di quei movimenti laterali da cui il tennis trae linfa vitale, nel riconquistare il centro del campo Sinner cade all’indietro, piegando malamente entrambe le ginocchia. Piace a molti additare questo momento come la causa di tutti i mali, del resto l’essere umano fatica a convivere con l’assenza di risposte. Come ogni capro espiatorio che si rispetti, tuttavia, è una farsa. Per quanto il movimento sotto accusa possa aver contribuito allo stato regressivo dei tessuti, sappiamo bene che si tratta di sindrome della bandelletta ileotibiale, condizione che ha origine da un sovraccarico ripetitivo e non da una circostanza isolata. Destinazione Finlandia, l’appuntamento è con Lasse Lempainen, ortopedico di fama mondiale a cui si affidano da anni diversi atleti di alto livello. Le indiscrezioni vogliono un ritorno sulla terra rossa, nella primavera del prossimo anno, tracciando quindi una riga netta sull’Australian Open, obiettivo iniziale per il bentornato nel circuito. In attesa di aggiornamenti sullo stato di salute dell’altoatesino, operato oggi, il mondo del tennis procede verso la Coppa Davis, avendo già ufficializzato la fine della stagione con la vittoria di Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino.
Un tennis zoppicante, inutile affermare il contrario, dal sapore amaro quando a mancare all’appello è un giocatore che non solo è bello da vedere, ma è anche il motore che trascina buona parte dei giocatori a dare il meglio di sé. Nello sport, quando si dice che i rivali si spingono a vicenda, non si sta dando voce a una metafora vuota, ma piuttosto a una solida verità. È Carlos Alcaraz a sottolineare la mancanza di Jannik, la metà solitaria di una rivalità generazionale, che ancora non ha data certa di risveglio: “È un peccato non avere Jannik, tutti sanno quanto sia importante Sinner, non solo in Italia ma in tutto il mondo, per il tennis. Ci manca molto”. Allo spagnolo si affianca Flavio Cobolli, che all’Inalpi Arena, dopo l’esordio negativo, non aveva nascosto l’importanza di Sinner e il suo ruolo da ammortizzatore: “Ovviamente manca a tutti, ma a livello di pressione, a noi italiani, Jannik dà una grande mano fuori dal campo perché se la prende tutta lui. A noi lascia spazio e anche un po’ di margine di errore”. Sono parole genuine che arrivano, da un lato, da un veterano (appena ventitreenne), il cui livello si nutre anche del talento di Sinner. Dall’altro, un compagno di squadra agli esordi in Top10, che si è riscoperto più fragile di quanto credesse. In fondo non lo scopriamo oggi che la vita del numero uno di casa non sia mai stata semplice, neppure dall’alto del ranking. Anzi, quanto più trionfatore, tanto più torturato. Qualcosa che Sinner ha già conosciuto durante la vicenda Clostebol, quando la pressione mediatica era alle stelle, ma aveva trovato, a Roma, l'abbraccio del suo pubblico.
E se il gioco ne risente, i numeri al di fuori non vanno troppo lontani. Il pubblico c’è, ma come gli Alcaraz di turno, ha bisogno di una miccia. Angelo Binaghi, intervistato recentemente da Repubblica, analizza statisticamente la questione Sinner, concludendo che l’Italia, sostanzialmente, è un Paese fondato su Jannik: “La sua assenza si è fatta sentire molto più del previsto, basta vedere gli ascolti, senza di lui sono meno della metà. Gli azzurri sono tra i migliori del mondo, Cobolli piace perché è un lottatore, gli esteti sono innamorati di Musetti, per molti Berrettini resta un idolo. Ma Jannik coinvolge tutti, compresi gli italiani che fino a 3 o 4 anni fa ne sapevano poco di tennis”. E non è mancanza di rispetto, si tratta di fatti. Nessuno si offenderà mai per essere considerato meno di Jannik Sinner, perché Jannik Sinner ha costruito un impero basato sull’umiltà. E su un grandissimo tennis. Un’accoppiata micidiale che difficilmente disturba, fatta eccezione per chi cerca ardentemente il fuoco, e allora lì il prescelto è Carlitos Alcaraz. Il tennis tutto va avanti, non aspetta nessuno. Viene da chiedersi, però, se non sia diventato troppo dipendente dai suoi campioni. Un legame viscerale e reciproco, che va ben oltre il campo e attraversa il mondo degli sponsor, del commercio, dell'immagine e del business. Ma, sopra ogni cosa, la salute detta legge. Supposizioni, dubbi e domande saranno i capi saldi dei prossimi tempi, la certezza è quella che Jannik Sinner e il suo entourage non hanno mai nascosto: guardare al lungo termine, a costo di eccedere di cautela. Il rientro ha una sola prerogativa ed è quella di tornare al 100%, a prescindere dal cronometro. A noi, non resta che attendere, possibilmente in religioso silenzio, la voce del diretto interessato, sapendo che, quando tornerà, il copione sarà già stato scritto. Ancora una volta, gli basterà essere semplicemente sé stesso.