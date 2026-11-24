E se il gioco ne risente, i numeri al di fuori non vanno troppo lontani. Il pubblico c’è, ma come gli Alcaraz di turno, ha bisogno di una miccia. Angelo Binaghi, intervistato recentemente da Repubblica, analizza statisticamente la questione Sinner, concludendo che l’Italia, sostanzialmente, è un Paese fondato su Jannik: “La sua assenza si è fatta sentire molto più del previsto, basta vedere gli ascolti, senza di lui sono meno della metà. Gli azzurri sono tra i migliori del mondo, Cobolli piace perché è un lottatore, gli esteti sono innamorati di Musetti, per molti Berrettini resta un idolo. Ma Jannik coinvolge tutti, compresi gli italiani che fino a 3 o 4 anni fa ne sapevano poco di tennis”. E non è mancanza di rispetto, si tratta di fatti. Nessuno si offenderà mai per essere considerato meno di Jannik Sinner, perché Jannik Sinner ha costruito un impero basato sull’umiltà. E su un grandissimo tennis. Un’accoppiata micidiale che difficilmente disturba, fatta eccezione per chi cerca ardentemente il fuoco, e allora lì il prescelto è Carlitos Alcaraz. Il tennis tutto va avanti, non aspetta nessuno. Viene da chiedersi, però, se non sia diventato troppo dipendente dai suoi campioni. Un legame viscerale e reciproco, che va ben oltre il campo e attraversa il mondo degli sponsor, del commercio, dell'immagine e del business. Ma, sopra ogni cosa, la salute detta legge. Supposizioni, dubbi e domande saranno i capi saldi dei prossimi tempi, la certezza è quella che Jannik Sinner e il suo entourage non hanno mai nascosto: guardare al lungo termine, a costo di eccedere di cautela. Il rientro ha una sola prerogativa ed è quella di tornare al 100%, a prescindere dal cronometro. A noi, non resta che attendere, possibilmente in religioso silenzio, la voce del diretto interessato, sapendo che, quando tornerà, il copione sarà già stato scritto. Ancora una volta, gli basterà essere semplicemente sé stesso.