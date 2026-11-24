Ma da dove è spuntato? Un alieno catapultato sulla Serie A il 27 luglio, da una navicella che è un volo di sola andata da Lisbona. Destinazione Monza. Un giovane portoghese mezzo sconosciuto, ma reduce da una stagione positiva con il Gil Vicente. Per carità, sei reti in Primeira Liga da classe 2005, ma Gustavo Varela sbarca in Brianza senza il peso delle aspettative. Per il club è una scommessa, ci investe appena 2 milioni di euro, riconoscendo al Benfica anche il 20% sulla futura rivendita. Pochi mesi dopo, quella che sembrava un'operazione di prospettiva si è trasformata in una delle intuizioni più sorprendenti del mercato estivo. Nessuno, probabilmente, avrebbe immaginato un impatto simile: undici gol nelle prime undici presenze in campionato, e ieri, in un noioso lunedì fra la soporifera sosta nazionali e l'attesa europea, è tornato a farci godere.
Del resto, il calcio Varela ce l'ha nelle vene. Figlio di Fernando Lopes dos Santos Varela, ex difensore capoverdiano, cresce respirando questo sport fin da bambino. È proprio il padre a trasmettergli la passione e ad accompagnarlo nei primi passi di un percorso che lo porterà a confrontarsi con alcune delle realtà più importanti del calcio europeo. La sua formazione comincia nelle giovanili del Miúdos Talentosos, prosegue tra Sporting Lisbona e PAOK e nel 2022 lo porta al Benfica, una delle principali fucine di talenti del Portogallo. Qui continua il proprio percorso di crescita, fino a conquistarsi l'opportunità di affacciarsi al calcio professionistico e mettersi in mostra anche fuori dai confini nazionali.
L'impatto con il calcio italiano è di quelli destinati a lasciare il segno. Ivan Juric gli affida subito una maglia da titolare nel debutto stagionale del Monza, al primo turno di Coppa Italia contro l'Avellino. Varela non ha bisogno di tempo per ambientarsi: al 22' apre le marcature e al 45' firma la doppietta. Due reti nella prima uscita ufficiale, un biglietto da visita difficile da ignorare. La sua avventura italiana comincia nel migliore dei modi e quella doppietta sembra soltanto il preludio a qualcosa di ancora più importante.
Poi il campionato lo mette subito alla prova. La Serie A 2026/27 comincia con la trasferta a San Siro contro i campioni d'Italia dell'Inter. I nerazzurri passano in vantaggio con Hakan Calhanoglu, ma alla mezz'ora è proprio Varela a ristabilire la parità. Il Monza finirà per arrendersi 4-1, ma segnare all'esordio in campionato, per di più contro una delle squadre più attrezzate del torneo, è un segnale importante.
Una settimana più tardi, contro l'Udinese, arriva un'altra sconfitta brianzola, questa volta per 2-3, ma anche un nuovo gol del portoghese. Seguono due partite senza reti: Varela non scende in campo nell'1-1 contro il Parma, mentre contro il Lecce arriva un'altra battuta d'arresto. Il primo rallentamento, però, non interrompe la sua corsa. Contro il Sassuolo firma una doppietta e trascina il Monza alla vittoria. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, si ripete nel 4-0 al Cagliari. Poi arrivano altre reti contro Torino, Napoli e Bologna. Una continuità realizzativa impressionante, soprattutto per un calciatore alla prima esperienza nel campionato italiano. La squadra continua a faticare, ma il suo attaccante viaggia a una marcia completamente diversa.
In poche settimane, il giovane Varela ha dimostrato di avere la stoffa del grande finalizzatore. Il centravanti portoghese dà il meglio di sé in area di rigore: sa proteggere il pallone spalle alla porta, attaccare i cross provenienti dalle corsie laterali e trovare la coordinazione necessaria per concludere anche in spazi ridotti. Tra le sue soluzioni più efficaci ci sono le conclusioni al volo, una specialità che gli permette di sorprendere i portieri anche quando il tempo per preparare il tiro è pochissimo. Non è soltanto una questione di istinto: Varela abbina una buona struttura fisica alla capacità di leggere rapidamente le situazioni offensive, facendosi trovare spesso nel posto giusto al momento giusto. Non sorprende, dunque, che i suoi modelli siano Romelu Lukaku e Ronaldo il Fenomeno, due interpreti diversi del ruolo, ma accomunati dalla capacità di fare la differenza negli ultimi metri. E ora, contro la Fiorentina, ha sbloccato anche il colpo di tacco.
Rapportato al piccolo Monza il rendimento del portoghese assume ancora più valore. I brianzoli, nella tempesta della metà destra della classifica, possono solo aggrapparsi al proprio centravanti, secondo solo a Malen nella classifica marcatori. E in una Serie A ricca di nomi altisonanti come Lautaro Martinez, Rasmus Hojlund, Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos, a prendersi la scena è un ventunenne semisconosciuto. E ora le big, le milanesi in particolare, lo guardano con gli occhi a cuoricino. Intanto Juric si gode il suo bomber, che è già diventato un lusso per pochi e una certezza per chi ha puntato su di lui e, insieme a noi, continua a godere.