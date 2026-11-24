Ma da dove è spuntato? Un alieno catapultato sulla Serie A il 27 luglio, da una navicella che è un volo di sola andata da Lisbona. Destinazione Monza. Un giovane portoghese mezzo sconosciuto, ma reduce da una stagione positiva con il Gil Vicente. Per carità, sei reti in Primeira Liga da classe 2005, ma Gustavo Varela sbarca in Brianza senza il peso delle aspettative. Per il club è una scommessa, ci investe appena 2 milioni di euro, riconoscendo al Benfica anche il 20% sulla futura rivendita. Pochi mesi dopo, quella che sembrava un'operazione di prospettiva si è trasformata in una delle intuizioni più sorprendenti del mercato estivo. Nessuno, probabilmente, avrebbe immaginato un impatto simile: undici gol nelle prime undici presenze in campionato, e ieri, in un noioso lunedì fra la soporifera sosta nazionali e l'attesa europea, è tornato a farci godere.

Del resto, il calcio Varela ce l'ha nelle vene. Figlio di Fernando Lopes dos Santos Varela, ex difensore capoverdiano, cresce respirando questo sport fin da bambino. È proprio il padre a trasmettergli la passione e ad accompagnarlo nei primi passi di un percorso che lo porterà a confrontarsi con alcune delle realtà più importanti del calcio europeo. La sua formazione comincia nelle giovanili del Miúdos Talentosos, prosegue tra Sporting Lisbona e PAOK e nel 2022 lo porta al Benfica, una delle principali fucine di talenti del Portogallo. Qui continua il proprio percorso di crescita, fino a conquistarsi l'opportunità di affacciarsi al calcio professionistico e mettersi in mostra anche fuori dai confini nazionali.

L'impatto con il calcio italiano è di quelli destinati a lasciare il segno. Ivan Juric gli affida subito una maglia da titolare nel debutto stagionale del Monza, al primo turno di Coppa Italia contro l'Avellino. Varela non ha bisogno di tempo per ambientarsi: al 22' apre le marcature e al 45' firma la doppietta. Due reti nella prima uscita ufficiale, un biglietto da visita difficile da ignorare. La sua avventura italiana comincia nel migliore dei modi e quella doppietta sembra soltanto il preludio a qualcosa di ancora più importante.