Da una parte, quindi, il campione di Murcia, accompagnato dai fantasmi di Rafa Nadal, che alle Finals non ha mai avuto l’ultima parola. Dall’altra, Sasha, già Maestro in ben due edizioni e autore di una stagione brillante che, dopo anni di agonia nella stretta morsa di generazioni di fenomeni, ha finalmente incontrato il sogno Slam e la cima del ranking mondiale. Da una parte, qualcuno che si è conquistato un posto fra i grandi, quando grande non lo era ancora, e che nel farlo ha guadagnato la vicinanza di un pubblico intenditore che in lui vede un tennista completo. Dall’altra, colui che ha dovuto soffrire per costruirsi una reputazione e che, nella faticosa scalata verso il recente coronamento, ha dimostrato una costanza e una resilienza ammirevoli. I trascorsi tra i due raggiungono quota 14, con lo spagnolo in vantaggio per 7-6. L’ultima sfida in apertura stagionale, in semifinale agli Australian Open, passaggio d’obbligo e ideale per Carlos Alcaraz, che poi andò a conquistare il suo primo Titolo a Melbourne. Il recente andamento dei due costituisce una premesse ottimale per gli appassionati, tutti i calcoli portano a un match di alto livello e bilanciato, se non fosse che il tennis spesso si diverta a stropicciare con foga le certezze abbozzate a scatola chiusa.