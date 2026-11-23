Carlos Alcaraz si muove a ritmo di musica, a bordo campo, quando i cambi gli concedono di abbassare temporaneamente la guardia. Non c’è immagine migliore per inquadrare il tennista spagnolo, fuoriclasse indiscusso che al talento aggiunge da sempre una buona dose di disinvoltura. Quel che basta per ricordarci che oltre all’atleta esiste un ragazzo e che, oltre alla disciplina, esiste la leggerezza. Quella che gli è forse mancata durante i quattro mesi di stop per infortunio al polso destro. Latitanza che da Barcellona ha proseguito fino all’alba dello Us Open. Il rientro a New York, ultimo Major stagionale, è stato un regalo collettivo, con la gloria di una semifinale sfumata dopo una lotta magistrale contro Ben Shelton. Trionfa poi a Tokyo, Vienna e Parigi, come a voler ricordare chi comanda, che basta poco per riordinare i vecchi equilibri. A Torino si presenta coriaceo, i primi due incontri liquidati in un’ora e poco più, peccato per l’ombra di una risonanza al ginocchio destro nella giornata di giovedì scorso, frutto di una situazione sotto controllo dopo la prima sfida del Gruppo Lendl, ma che durante la seconda ha prodotto disturbi maggiori. Un falso allarme testato ulteriormente nell’ultima sfida del girone contro Flavio Cobolli, forte di una semifinale già certa, e definitivamente archiviato al terzo set contro Ben Shelton, nemico ritrovato che, a differenza di Flushing Meadows, nulla ha potuto contro una rimonta infernale valevole di ultimo atto. In una finale già scritta a monte, trova Alexander Zverev, il numero uno che quasi tutti vogliono definire transitorio, in nome di un’assenza importante come quella della testa di serie italiana e di un Alcaraz affamato di rincorsa. Fisico permettendo.
Da una parte, quindi, il campione di Murcia, accompagnato dai fantasmi di Rafa Nadal, che alle Finals non ha mai avuto l’ultima parola. Dall’altra, Sasha, già Maestro in ben due edizioni e autore di una stagione brillante che, dopo anni di agonia nella stretta morsa di generazioni di fenomeni, ha finalmente incontrato il sogno Slam e la cima del ranking mondiale. Da una parte, qualcuno che si è conquistato un posto fra i grandi, quando grande non lo era ancora, e che nel farlo ha guadagnato la vicinanza di un pubblico intenditore che in lui vede un tennista completo. Dall’altra, colui che ha dovuto soffrire per costruirsi una reputazione e che, nella faticosa scalata verso il recente coronamento, ha dimostrato una costanza e una resilienza ammirevoli. I trascorsi tra i due raggiungono quota 14, con lo spagnolo in vantaggio per 7-6. L’ultima sfida in apertura stagionale, in semifinale agli Australian Open, passaggio d’obbligo e ideale per Carlos Alcaraz, che poi andò a conquistare il suo primo Titolo a Melbourne. Il recente andamento dei due costituisce una premesse ottimale per gli appassionati, tutti i calcoli portano a un match di alto livello e bilanciato, se non fosse che il tennis spesso si diverta a stropicciare con foga le certezze abbozzate a scatola chiusa.
Nel primo set Carlitos Alcaraz ci mette poco a dettare legge: il dritto è un’arma letale, i colpi che nascono sul piatto corde del murciano sono potenti e angolati, a tratti al limite del concepibile. Dal canto suo, Zverev si appella al servizio, chirurgico e, in ultimo, vitale. Ma dalla vita breve. Dal primo break point il punteggio scorre imperterrito fino al 6-2 definitivo in favore di Alcaraz, con il settimo gioco a fare da specchio allo stato d’animo di Sasha. La parola chiave è ‘impotenza’: lancio di racchetta in seguito a uno smash sbagliato, warning dovuto a un eccessivo numero di palleggi al servizio, conseguente lamentela al giudice di sedia. Gli errori gratuiti si sommano a exploit incostanti, mentre lo sfinimento mentale cresce contro un Alcaraz che arriva ovunque e lo fa a regola d’arte. Le abbiamo viste tutte, il genio di El Palmar da sfogo all’intero arsenale, con le smorzate a fare da contraltare a palle secche da fondo campo. A questo punto viene quasi da esclamare: “Terra chiama Zverev”, e tarderemmo nell’ottenere una replica. Il neo numero uno, però, rimane in partita. Il 7-6 finale suggerisce un secondo set lottato, prettamente dovuto a un passaggio a vuoto dello spagnolo e dal tedesco che torna a respirare, passando dall’avere lo sguardo fisso nel vuoto, in attesa di capire cosa fare, all’attaccare d’orgoglio. Da 3-1 sotto, Zverev raggiunge la parità sul 4-4, fino ad essere a un passo dalla vittoria nel tie-break. E ancora, il tennis impersonifica una montagna russa da capogiro. Il tabellone dice 9-7 per Carlitos Alcaraz, che con un colpo all’incrocio delle righe mette la parola fine alle speranze dell’avversario. Disteso a terra, sorride, consapevole di aver chiuso un cerchio, seguono uno scambio amichevole a rete e i festeggiamenti al box con team e famiglia.
Nonostante la sconfitta, la lode è d’obbligo ad Alexander Zverev per non essersi lasciato andare e per l’anno d’oro trascorso, sigillo meritato a discapito degli scettici e dei leoni da tastiera. Solo il tempo ci indicherà la reale persistenza del suo primato. Lode a Carlos Alcaraz, crocevia di tenacia e ostinazione. Dopo 28 anni uno spagnolo torna a essere Maestro, gli ultimi prima di lui erano stati Manuel Orantes nel 1976 e Àlex Corretja nel 1998. Una prima volta indimenticabile, ad appena 23 anni, che aggiunge spessore al giovane talento e che, in attesa del rivale di sempre, continua a definire in solitaria le condizioni per un tennis che punta sempre più in alto. Perché c’è qualcosa in Carlos Alcaraz che non ci basterà mai ed è la capacità di alzare il livello anche quando sembra impossibile farlo, di stupire anche quando tutto sembra regredire. È la sicurezza nei propri mezzi, a tal punto da concedersi balli sedentari in panchina. È un corpo sofferente che non da nulla per scontato ma che fa sembrare tutto estremamente semplice. Interprete che non muore mai e che, ancora una volta, ha saputo trovare la strada per alzare l’asticella anche quando ogni circostanza sembrava metterlo in discussione.