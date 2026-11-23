In questi giorni molti personaggi del mondo dello spettacolo stanno ricordando Massimo Martelli. Spesso chi lavora dietro le quinte non è abbastanza conosciuto dal pubblico; poi basta menzionare alcuni nomi di progetti televisivi come Zelig, Quelli che il calcio, Love bugs, per accorgersi di quanto Martelli abbia segnato la storia della tv. Ma chi era Massimo Martelli? Regista, autore, sceneggiatore. Uno di quegli “artigiani invisibili” senza i quali l’intrattenimento italiano degli ultimi quarant’anni sarebbe stato molto più povero e decisamente meno intelligente. Martelli è scomparso a 69 anni, lasciando un’eredità che attraversa generazioni di spettatori, spesso senza che questi sapessero associare un volto o un nome a quelle risate.
Love Bugs
Prendiamo Love Bugs, ad esempio. Oggi le clip con Fabio De Luigi e Michelle Hunziker (o con Elisabetta Canalis ed Emilio Solfrizzi nelle stagioni successive) girano ancora in loop sui social, invecchiate benissimo rispetto a tanta comicità contemporanea. Il merito era sicuramente dell’alchimia tra gli attori, ma non solo: c'era anche una regia minuziosa che non contemplava risate finte in sottofondo, una camera fissa e tempi comici che scandivano perfettamente il ritmo di una tv che non siamo più abituati a vedere. Love bugs, così come Camera Cafè, sono state sitcom a camera fissa singolari tra le produzioni italiane e dietro la prima c’era proprio Martelli, che aveva portato nella sitcom pop degli anni Duemila il teatro e il cabaret.
Gli esordi in tv
Questo perché la storia di Massimo Martelli parte da molto lontano, nella Bologna vivace e irriverente tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta. È lì, tra le quinte del Teatro Stabile e soprattutto del leggendario Gran Pavese Varietà, che contribuisce a far esplodere una scuola comica destinata a cambiare le regole del gioco. Insieme ai Gemelli Ruggeri, a Patrizio Roversi, a Syusy Blady e a Vito, Martelli sperimenta un umorismo surreale, ma colto e paradossale, lontano dalla barzelletta da avanspettacolo. Quando quel laboratorio creativo approda sul piccolo schermo, il risultato sono programmi diventati di culto assoluto: Lupo Solitario, L’araba fenice, Scherzi a parte, fino all’invenzione di un nuovo modo di raccontare il viaggio in televisione con Turisti per caso e Velisti per caso. Martelli non imponeva mai la sua firma con virtuosismi inutili; il suo talento stava nella sottrazione e nella capacità di mettersi al servizio dell’attore e della battuta, costruendo il ritmo da dietro la macchina da presa.
Citare tutti i programmi in cui Martelli ha messo la mano significherebbe stilare una lista infinita, ma citandone solo alcuni si capisce che tipo di contributo ha dato nel cambiamento della televisione italiana.
il "Bar Sport" e i Sanremo
Non a caso, anche quando è passato al cinema, ha scelto di raccontare quel mondo fatto di provincia ironica e con sfumature malinconiche, un universo che conosceva meglio di chiunque altro. Parliamo del debutto con Medley - Brandelli di scuola e di quello in Bar Sport, l’adattamento del romanzo cult di Stefano Benni con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston, ma anche de Il segreto del successo con Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea.
Negli ultimi anni il suo talento autorale era approdato anche sul palco più importante della televisione italiana: dal 2020 al 2024 Massimo Martelli ha infatti fatto parte della squadra di autori del Festival di Sanremo guidato da Amadeus, contribuendo alla scrittura dei testi e della scaletta dell'Ariston. Un ruolo dietro le quinte che spiega bene l'affetto con cui proprio Amadeus e protagonisti di quelle edizioni come Mahmood e Lo stato sociale che lo stanno ricordando in queste ore.
Il ricordo del mondo dello spettacolo
Nel bel mezzo dell’epoca di una tv urlata e rumorosa, Massimo Martelli ha rappresentato l’esatto contrario: la forza della sottrazione e l’importanza dei “vuoti”, come i silenzi comici di Love bugs. Alla fine, a guardare l’elenco dei titoli che portano la sua firma, ci si rende conto che un pezzo della nostra memoria collettiva porta anche il suo nome.
Martelli ci ha lasciati il 21 novembre a 69 anni a causa di una malattia cardiaca. Oggi lo ricordano sui social le foto con Amadeus, Claudio Bisio, Michelle Hunziker e non solo. E ieri sera anche Fabio Fazio a Che tempo che fa. La morte è infame, ma se serve a qualcosa è dare luce a nomi che sono rimasti sempre un passo indietro ai riflettori, per studiare come andavano puntati sugli altri e per dare un nuovo sguardo alla tv italiana.