Questo perché la storia di Massimo Martelli parte da molto lontano, nella Bologna vivace e irriverente tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta. È lì, tra le quinte del Teatro Stabile e soprattutto del leggendario Gran Pavese Varietà, che contribuisce a far esplodere una scuola comica destinata a cambiare le regole del gioco. Insieme ai Gemelli Ruggeri, a Patrizio Roversi, a Syusy Blady e a Vito, Martelli sperimenta un umorismo surreale, ma colto e paradossale, lontano dalla barzelletta da avanspettacolo. Quando quel laboratorio creativo approda sul piccolo schermo, il risultato sono programmi diventati di culto assoluto: Lupo Solitario, L’araba fenice, Scherzi a parte, fino all’invenzione di un nuovo modo di raccontare il viaggio in televisione con Turisti per caso e Velisti per caso. Martelli non imponeva mai la sua firma con virtuosismi inutili; il suo talento stava nella sottrazione e nella capacità di mettersi al servizio dell’attore e della battuta, costruendo il ritmo da dietro la macchina da presa.

Citare tutti i programmi in cui Martelli ha messo la mano significherebbe stilare una lista infinita, ma citandone solo alcuni si capisce che tipo di contributo ha dato nel cambiamento della televisione italiana.