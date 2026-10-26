Caro Fedez, ma davvero Selvaggia Lucarelli va criticata perché lavora per Mediaset (la tv di Berlusconi) e scrive sul Fatto? Prima di dare lezioni di coerenza ti spieghiamo due cose

Ciò che spesso sfugge a chi usa il conto in banca come clava retorica è che nella vita professionale si può perfettamente scegliere di lavorare per un editore o un'azienda che non rispecchia i propri valori ideologici, senza per questo perdere un centimetro di libertà d'espressione. Esiste una differenza abissale tra la subordinazione contrattuale, ossia il luogo in cui si timbra il cartellino o si emette una fattura, e l'autonomia del proprio pensiero. Scambiare l'indipendenza formale con l'onestà intellettuale è un diversivo contabile, utilissimo per spostare l'attenzione dalla sostanza delle opinioni al nome di chi firma gli assegni. D’altronde Fedez è lo stesso che contesta a Marracash di essere come “loro” e di non potersi schierare, dunque, dalla parte del popolo che protesta solo perché ricco. Ma l’occhio vede ciò che la mente conosce, a quanto pare è lui quello che ragiona col portafogli.

Si finisce così per applicare un evidente sistema di “due pesi e due misure”. Un approccio per cui a una giornalista viene contestato il semplice fatto di commentare la TV commerciale, pretendendo che le sue opportunità lavorative vengano liquidate come una perdita di credibilità, mentre si assolve con leggerezza chiunque rivendichi una presunta “purezza” solo perché opera fuori dai media tradizionali. Ma la libertà non si misura in assenza di contratti, né in visualizzazioni. Oggi si assiste fin troppo spesso a spazi di comunicazione che si professano “indipendenti” solo perché privi di commesse pubbliche o televisive, ma che nei fatti finiscono per offrire passerelle accomodanti al potere di turno, ammorbidendo il contraddittorio e favorendo la narrazione del “politico umanizzato” mentre i due conduttori finiscono puntualmente per buttarla in caciara. E in questo meccanismo, le figure di potere - da destra a sinistra, dai leader di governo ai personaggi di rottura - trovano il palcoscenico ideale per espandere il proprio consenso senza troppe domande sgradite.