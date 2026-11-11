“The Traitors 2” è come “La Talpa” ma in streaming invece che in tv. Alessia Marcuzzi conduce meglio che a Canale 5 e la suspance vince sull’ego dei concorrenti

Nel secondo episodio scatta la paranoia collettiva. I Leali cercano di decifrare le mosse dei killer e Gianluca Torre regala un momento di puro teatro: mette la mano sui quadri dei concorrenti indicando con precisione chirurgica proprio la Palmas e la Barra. Il dubbio amletico striscia subito tra i corridoi del castello: Torre è un Traditore perfettamente consapevole delle pedine in gioco o è un Leale dotato di poteri da vero veggente? Alla fine è Giorgia Palmas a farne le spese e a finire fuori dai giochi. Nota di merito d'obbligo per Alessia Marcuzzi: la sua performance nel comunicare l'eliminazione, scagliando a terra il quadro della Palmas dopo un melodrammatico “Povera Giorgia!”, merita una standing ovation. Dopotutto, il miglioramento dai tempi delle recitazioni in Carabinieri è netto - anche se, va detto, l'asticella da superare non era poi così alta.

Con l'uscita di scena della Palmas, i riflettori si spostano inevitabilmente su Filippo Magnini: da Traditore Segreto avrebbe potuto depistare i sospetti proprio sacrificando la partner. Ma in un contesto del genere, chi è davvero sincero? La sintesi perfetta la regala Lorella Cuccarini con una frase che è il manifesto del programma: “In questo gioco non puoi essere sincero, neanche se sei un Leale”. Ed è proprio questo il bello del format. La Cuccarini non parla a caso: all'inizio della terza puntata viene svelata la sua vera identità ed è proprio lei la terza Traditrice. Mossa brillante, perché la sua immagine è quanto di più insospettabile ci sia. Al contrario, Awed finisce per farsi fuori da solo: del tutto prevedibile. Per reggere questo massacro psicologico servono un fegato d'acciaio e una maschera impassibile, mentre lui ha mostrato tutta la fatica nel gestire la tensione, finendo per farsi beccare in un secondo. Nel frattempo Camihawke ha già fiutato l'inganno su Valentina Nappi, rea di non aver votato insieme al resto del gruppo al Tavolo Rotondo. Ora per la coppia Nappi-Cuccarini si apre un bivio strategico: sedurre un Leale per arruolarlo nella congiura oppure ucciderne un altro senza troppi complimenti? Il climax è appena iniziato, con la resa dei conti finale fissata per la puntata del 20 novembre. Questo è il reality di cui avevamo disperatamente bisogno, c'è ben poco da aggiungere. E anche a questo giro, la TV in streaming dimostra di viaggiare a una velocità quadrupla rispetto alla televisione generalista. I ritmi sono serrati e c’è una totale assenza di pietà che rende tutto molto più reale e concreto. Il sorpasso è ormai un dato sotto gli occhi di tutti.