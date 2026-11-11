“The Traitors 2” è come “La Talpa” ma in streaming invece che in tv. Alessia Marcuzzi conduce meglio che a Canale 5 e la suspance vince sull’ego dei concorrenti

Ma quanto avevamo bisogno di un reality dove non si vince mostrando i bicipiti, piangendo sulla storia personale o fingendo corna a uso e consumo delle clip social? Prime Video ci aveva già accontentati l’anno scorso con la prima stagione e quest’anno è appena iniziata la seconda. Parliamo di The Traitors Italia, il psychological reality condotto da Alessia Marcuzzi che trasforma l'inganno in una forma d'arte pregiata. Se non avete mai visto il format - nato in Olanda e diventato in un baleno un fenomeno globale di culto -, la dinamica è semplice quanto spietata. Un cast di volti noti dello spettacolo e del web si rinchiuda in una maestosa fortezza. All'inizio del gioco, la conduttrice designa in gran segreto un piccolo gruppo di Traditori, mentre tutti gli altri rimangono Leali. Da quel momento scatta una guerra psicologica: di notte, i Traditori si riuniscono nel Conclave per decidere quale Leale eliminare a tradimento dal gioco; di giorno, l'intero gruppo partecipa a missioni fisiche e mentali per arricchire il montepremi comune, per poi ritrovarsi la sera attorno al Tavolo Rotondo dove parte il processo alle intenzioni e tutti votano chi cacciare nella speranza di scovare un Traditore. Se alla fine del percorso i Leali riescono a eliminare tutti i Traditori, si dividono il bottino accumulato, ma se anche un solo Traditore sopravvive fino al termine, intasca l'intero montepremi soffiandolo agli altri. Insomma, alla fine hanno più possibilità di vincere i “cattivi”, forse per questo The Traitors è così interessante, lontano dalle logiche buoniste della storiella strappalacrime da reality stantio.
La logica psicologica del game assomiglia molto al famoso gioco dell’assassino, ma su Prime guadagna un boost di intrigo e credibilità. E non solo. Per chi è cresciuto con la TV dei primi anni 2000, il primo pensiero va inevitabilmente a La Talpa, che si chiude definitivamente dopo uno sfortunato ritorno con l’ultima stagione condotta da Diletta Leotta e riorganizzata diversamente dal passato. Anche se - a parere di chi scrive - conduzione a parte, il programma non era affatto malsano. Ma la differenza tra La Talpa e The Traitors è, in realtà, abissale e ribalta completamente l'esperienza di visione. Se ne La Talpa il pubblico gioca a fare il detective per scoprire chi sta sabotando le prove dall'interno, in The Traitors lo spettatore sa fin dai primi minuti chi sono i “colpevoli”, o quasi.
Non è un giallo classico, ma un thriller psicologico in perfetto stile hitchcockiano. Da casa non cerchiamo solo l'assassino, ma assistiamo con perfido godimento alle recitazioni a soggetto dei Traditori, mentre intavolano le loro strategie e i Leali prendono cantonate, finendo quasi sempre per eliminarsi tra loro al Tavolo Rotondo. Sarà arduo superare il contributo che hanno dato nella prima edizione personaggi come Paola Barale, Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti e Rocco Tanica. Proprio quest'ultimo ha regalato momenti di altissimo cinismo, prima che il vero dominatore del gioco venisse allo scoperto: il ballerino Giuseppe Giofrè. Giofrè, con la faccia da bravo ragazzo insospettabile, ha manovrato i fili del castello eliminando avversari e persino sacrificando i suoi stessi compagni di congiura (lo stesso Tanica e Mariasole Pollio) quando la situazione scottava. Arrivato in finale con i Leali Giancarlo Commare e Tess Masazza, convinti di aver ripulito la fortezza dai nemici, ha tolto la maschera all'ultimo secondo, intascando i centomila euro e firmando un finale memorabile. Ora che i primi tre episodi della seconda stagione sono finalmente sbarcati su Prime Video, possiamo capire com’è questa seconda stagione. Se resiste ancora l’effetto novità o meno e se i concorrenti saranno all’altezza dei loro predecessori.
Di sicuro, il traditore per antonomasia quest’anno è il ballerino Pasquale La Rocca, soprattutto se pensiamo alle voci che vedono questa sua partecipazione a The Traitors come la causa del suo dissidio con Barbara D’Urso. Per non parlare di Lorella Cuccarini: tutta Italia la ama, chi potrebbe mai pensarla come “traditrice”? C’è un Biondo che ha già tradito il suo nome perché non è più biondo e una Camihawke che è un po’ la Cuccarini dei creator: tutti la amano, nessuno sospetterebbe di lei. C’è anche la coppia di fighi che giocano singolarmente: Giorgia Palmas e Filippo Magnini e una Giulia Salemi da non sottovalutare (chi scrive l’aveva sottovalutata anche come podcaster, salvo poi ricredersi). Potrebbe anche aleggiare la presenza di Maria De Filippi in versione contemporanea perché Francesca Barra sfoggia un look che sembra un omaggio a Queen Mary. E una Valentina Nappi agguerrita. Non a caso, i primi due traditori scelti da Alessia Marcuzzi sono proprio lei e Awed. Il colpo di genio sta nel non svelare al pubblico il resto dei Traditori: in questo modo il pubblico potrà giocare alla pari dei Leali. Insomma, il cast promette bene e i Traditori non svelati probabilmente sono il punto forte del format. Al di là del meccanismo di gioco, ciò che rende The Traitors un prodotto di livello superiore è la sua confezione smaccatamente cinematografica. Non c’è la solita regia da reality girata al risparmio, al contrario: siamo di fronte a una vera e propria sceneggiatura mascherata da intrattenimento. La scenografia gotica e immersiva del castello, l'uso drammatico delle luci e delle candele e i mantelli scuri del Conclave, con una colonna sonora da kolossal d'epoca creano un'atmosfera avvolgente che fa venire una voglia matta allo spettatore di partecipare. I confessionali del Traditore Segreto incollano il pubblico da casa allo schermo, nella speranza di captare qualche piccolo segnale o una movenza sotto la maschera.
Il bello di The Traitors è che il gioco prevale sugli ego dei concorrenti. Non ci sono “prime donne” o “showman” come al Grande Fratello e non vince il più forte fisicamente come spesso succede a L’isola dei famosi: ciò che ha la meglio è la dinamica che pone tutti i concorrenti alla pari: una Lorella Cuccarini, per assurdo, potrebbe essere meno rilevante di una Jolanda Renga, per esempio. Vince il giocatore migliore, non il più famoso né quello che attua la strategia della vittima isolata dal gruppo. In The Traitors non c’è tempo per questi dettagli prettamente televisivi: è un gioco duro e psicologicamente tormentoso. Le amicizie nascono solo all’apparenza, perché nella fortezza prevale ostilità e un perenne sospetto nei Passando all'azione di queste prime tre puntate, i nodi vengono al pettine fin da subito. Awed, ad esempio, sembra giocarsi malissimo il ruolo: in molti lo hanno sgamato nel giro di cinque minuti. Già alla fine del primo episodio, quando lui e Valentina Nappi si ritrovano al Conclave scoprendo di essere la coppia di Traditori ufficiali, la differenza di passo è evidente. La Nappi è subito sul pezzo e va dritta al punto: “Veniamo al sodo, chi vuoi fare fuori?”. Accordo tutt'altro che semplice, dato che la lista dei papabili è lunga e uno solo verrà assassinato tra i due nomi indicati, a cui si aggiunge l'ombra del Traditore Segreto. Le prime due opzioni finite sul patibolo sono Giorgia Palmas e Francesca Barra.
Nel secondo episodio scatta la paranoia collettiva. I Leali cercano di decifrare le mosse dei killer e Gianluca Torre regala un momento di puro teatro: mette la mano sui quadri dei concorrenti indicando con precisione chirurgica proprio la Palmas e la Barra. Il dubbio amletico striscia subito tra i corridoi del castello: Torre è un Traditore perfettamente consapevole delle pedine in gioco o è un Leale dotato di poteri da vero veggente? Alla fine è Giorgia Palmas a farne le spese e a finire fuori dai giochi. Nota di merito d'obbligo per Alessia Marcuzzi: la sua performance nel comunicare l'eliminazione, scagliando a terra il quadro della Palmas dopo un melodrammatico “Povera Giorgia!”, merita una standing ovation. Dopotutto, il miglioramento dai tempi delle recitazioni in Carabinieri è netto - anche se, va detto, l'asticella da superare non era poi così alta.
Con l'uscita di scena della Palmas, i riflettori si spostano inevitabilmente su Filippo Magnini: da Traditore Segreto avrebbe potuto depistare i sospetti proprio sacrificando la partner. Ma in un contesto del genere, chi è davvero sincero? La sintesi perfetta la regala Lorella Cuccarini con una frase che è il manifesto del programma: “In questo gioco non puoi essere sincero, neanche se sei un Leale”. Ed è proprio questo il bello del format. La Cuccarini non parla a caso: all'inizio della terza puntata viene svelata la sua vera identità ed è proprio lei la terza Traditrice. Mossa brillante, perché la sua immagine è quanto di più insospettabile ci sia. Al contrario, Awed finisce per farsi fuori da solo: del tutto prevedibile. Per reggere questo massacro psicologico servono un fegato d'acciaio e una maschera impassibile, mentre lui ha mostrato tutta la fatica nel gestire la tensione, finendo per farsi beccare in un secondo. Nel frattempo Camihawke ha già fiutato l'inganno su Valentina Nappi, rea di non aver votato insieme al resto del gruppo al Tavolo Rotondo. Ora per la coppia Nappi-Cuccarini si apre un bivio strategico: sedurre un Leale per arruolarlo nella congiura oppure ucciderne un altro senza troppi complimenti? Il climax è appena iniziato, con la resa dei conti finale fissata per la puntata del 20 novembre. Questo è il reality di cui avevamo disperatamente bisogno, c'è ben poco da aggiungere. E anche a questo giro, la TV in streaming dimostra di viaggiare a una velocità quadrupla rispetto alla televisione generalista. I ritmi sono serrati e c’è una totale assenza di pietà che rende tutto molto più reale e concreto. Il sorpasso è ormai un dato sotto gli occhi di tutti.