“Ho spaccato pietre per costruirmi una strada”: Nesli come non l'avete mai sentito a MOWscow Mule. E no, non è solo il “fratello di Fabri Fibra”: la dipendenza dalle droghe, il potere della scrittura, l'addio al rap e la creazione di un nuovo genere

Il rap è una parentesi chiusa per Nesli, da un po’ di anni le sue canzoni nascono dalla vita quotidiana: “Scrivo e poi capisco di che cosa sto parlando”. Un giorno dopo l’altro è singolo di cui ci parla, lui lo definisce: “L’inizio di un percorso che abbia una continuità, perché nell’ultimo periodo ho scritto un po’ a intermittenza per varie motivazioni”. Nesli vuole tornare ad essere presente e soprattutto indipendente. Ci racconta anche che i dischi a cui è più legato sono L’amore qui e Nesliving 3. Perché questi album sono completamente slegati dalle logiche di contratto: sono concept album non nati secondo una dinamica temporale e raccolgono periodi molto più lunghi: “Sono album che hanno una densità differente, con anche delle imperfezioni e dei one take”. Con noi Nesli ha parlato di quello che è il suo penultimo singolo, Un giorno dopo l'altro. Poco dopo la nostra intervista è uscito Il tuo posto preferito e in prospettiva c'è già un nuovo album. Ma cosa dobbiamo aspettarci, dunque, dal prossimo futuro di Nesli? Il primo disco l'ha pubblicato a 18 anni e oggi non si sente parte di alcuna categoria musicale: con il nuovo album - prossimamente in uscita e nato dall'incontro con un nuovo produttore, Simone Borrelli - è riuscito a scrivere un progetto che non assomiglia ai precedenti: "Mi sono riscoperto. Ho cambiato pelle e dopo diversi provini abbiamo trovato un sound che fosse la sintesi di tutto ciò che avevo fatto".