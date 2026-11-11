“Ho spaccato pietre per costruirmi una strada”: Nesli come non l'avete mai sentito a MOWscow Mule. E no, non è solo il “fratello di Fabri Fibra”: la dipendenza dalle droghe, il potere della scrittura, l'addio al rap e la creazione di un nuovo genere

Metti Nesli davanti a un Moscow Mule che dice di essere schivato dall’algoritmo. Così ha inizio l’episodio del podcast di MOW, MOWscow Mule con il cantautore ed ex rapper Francesco Tarducci, in arte Nesli. Ma perché lo consideriamo “ex rapper”? In realtà, è lo stesso Nesli a dirsi tale. Con eccessiva modestia ci racconta: “Non ero neanche un bravo rapper. Ero abbastanza mediocre”. Condivide poi l’insofferenza del “rap game” che ha delle regole precise, difficili da adattare a chi è solito vivere senza. Negli anni, diversi colleghi rapper lo hanno accusato di tradimento. Pochi anni dopo, molti di loro sono diventati cantanti pop, seguendo un percorso simile al suo. Eppure Nesli nel tempo è riuscito a creare un genere proprio, miscelando il pop a quel che resta delle sue origini hip hop. Proprio per questo risulta difficilmente catalogabile e, dunque, poco simpatico all’algoritmo. Prima di iniziare a “sorseggiare” il nostro Moscow Mule, il cantautore ammette di essersi sbronzato di brutto durante l’ultimo festival di Sanremo, a cui ha partecipato dal backstage perché ha scritto Resta con me, il brano de Le Bambole di Pezza in gara: “Quando mi sbronzo è un po’ come Una notte da leoni, perché sono un po’ represso in quell’ottica. Ho una vita sociale veramente sottile, quindi quando mi accade perdo il controllo e torno quindicenne”.
In questa intervista Nesli ci racconta chi è stato, chi è e quanto è capace di schermarsi da tutto ciò che potrebbe fargli male.
Il passato di Nesli: il rap
Come non chiedere a Nesli quali sono i migliori rapper italiani del momento? Il cantautore non ha dubbi: Lazza (un tecnico musicale, il primo rapper 3.0 che non fa solo rime, ma ha il pacchetto completo); Salmo (per la sua attitudine nel mischiare mondi) e Capo Plaza (un bravissimo rapper dall’animo pop, nonché un ragazzo d’oro). Ma voi ce lo vedete Nesli a fare un dissing? Lui non si immagina “dissare” qualcuno, anche se a noi non dispiacerebbe affatto: “Dissare fa parte delle famose regole del game show. Mi avevano detto di farlo, ma quello non è il mio campo da gioco. Per chi lo sa fare è come un incontro di boxe, è divertente: è puro intrattenimento. Ma bisogna lasciarli fare a chi è in grado di farli e sostenerli, io me la vivrei di merda”.
Del passato di Nesli non restano neanche le droghe: "La noia in una città di provincia sul mare era un mostro che non riuscivo a domare. Ero irrequieto e all'epoca ero un ragazzino problematico, con una compagnia di amici più grandi, molto predisposti a farne uso". Ci racconta di un "livello di tossicità" coltivato dai 13 ai 20 anni. Oggi? Non lo consiglierebbe a nessuno.
Il presente e il futuro di Nesli: un nuovo genere
Il rap è una parentesi chiusa per Nesli, da un po’ di anni le sue canzoni nascono dalla vita quotidiana: “Scrivo e poi capisco di che cosa sto parlando”. Un giorno dopo l’altro è singolo di cui ci parla, lui lo definisce: “L’inizio di un percorso che abbia una continuità, perché nell’ultimo periodo ho scritto un po’ a intermittenza per varie motivazioni”. Nesli vuole tornare ad essere presente e soprattutto indipendente. Ci racconta anche che i dischi a cui è più legato sono L’amore qui e Nesliving 3. Perché questi album sono completamente slegati dalle logiche di contratto: sono concept album non nati secondo una dinamica temporale e raccolgono periodi molto più lunghi: “Sono album che hanno una densità differente, con anche delle imperfezioni e dei one take”. Con noi Nesli ha parlato di quello che è il suo penultimo singolo, Un giorno dopo l'altro. Poco dopo la nostra intervista è uscito Il tuo posto preferito e in prospettiva c'è già un nuovo album. Ma cosa dobbiamo aspettarci, dunque, dal prossimo futuro di Nesli? Il primo disco l'ha pubblicato a 18 anni e oggi non si sente parte di alcuna categoria musicale: con il nuovo album - prossimamente in uscita e nato dall'incontro con un nuovo produttore, Simone Borrelli - è riuscito a scrivere un progetto che non assomiglia ai precedenti: "Mi sono riscoperto. Ho cambiato pelle e dopo diversi provini abbiamo trovato un sound che fosse la sintesi di tutto ciò che avevo fatto".
Il peso di essere “fratello di Fabri Fibra”
Nesli non nega che l’etichetta di essere “fratello di” è stata pesante da portare: “La gente si ferma sempre in superficie delle cose perché andare a fondo è uno sbattimento. Non li biasimo, per questo non me la sono mai presa con l’opinione pubblica”. Un passato familiare tortuoso e un’incomunicabilità con il fratello che aveva trovato una voce nel post con le foto di famiglia, condiviso proprio da Nesli lo scorso maggio, in forma di lettera al fratello. Uno dei post più discussi dell'anno. Quando a Nesli chiediamo quale fosse lo scopo di quelle foto pubblicate su Instagram, ci risponde di aver ricevuto centinaia di telefonate dalle varie testate giornalistiche per poterne parlare, ma lui ha sempre rifiutato: “Perchè quello che avevo da dire era tutto lì. Ho voluto pubblicare questa cosa per poter non dire mai più nulla”. E Nesli ha mai ascoltato Nessun aiuto, la dura traccia che Fabri Fibra gli ha dedicato nell’album del 2017, Fenomeno? La risposta del cantautore ci sorprende: no. Nessuna curiosità nei confronti di ciò che potrebbe fargli male: "Non la ascolterò mai. Che senso avrebbe? Nel momento in cui ho scelto la mia strada, ho cercato di evitare tutte le distrazioni e tutto quello che poteva indebolirmi. Un po' come Tyson, quando gli chiedono del suo mentore che non c'era più, lui dice: 'è sempre con me, ma non penso mai a lui perché devo combattere e non posso indebolirmi'. La boxe è una grandissima metafora di vita".