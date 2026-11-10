Ma l’avete visto il pacco (di natale) di Sal Da Vinci? Dimenticate Bublé: “Sal Da Claus” is coming to town

Il Natale italiano non sarà più lo stesso. Ci immaginiamo già la cena della vigilia: in tv Parenti serpenti, a tavola i resti del capitone mentre si gioca al tombolone tra un morso di panettone e l’altro. E, in sottofondo, non più la solita Jingle Bell Rock, ma una versione partenopea da cui non puoi fuggire nemmeno rifugiandoti nel mondo virtuale, perché pure TikTok sarà invaso dai cori biancocelesti. Dietro questa mossa non può che esserci una pianificazione invidiabile, un rebranding dell'immagine che ha permesso a Sal di scrollarsi di dosso l’etichetta del neomelodico di nicchia per insediarsi comodamente nel limbo del mainstream, accaparrandosi persino la simpatia dei radical chic (che magari storcono il naso, ma in fondo cantano le canzoni di Sal a squarciagola ai matrimoni già dalla terza coppa di champagne). Ma vogliamo parlare del reel pubblicato dal cantante per promuovere l’album? Quando si dice che la semplicità è la risposta: una bambina scopre Santa Claus che ripone i regali sotto l’albero e lo chiama: “Santa Claus!”. E lui prontamente si gira e risponde: “Sal Da Claus” e le fa segno di tacere. James Bond: non sei un cazzo di nessuno. Il vero boss è Salvatore Michael Sorrentino. Mentre “la musica è finita” - per citare Il Califfo -, i nuovi cantanti sono voci settate dall'autotune e i trapper se ne stanno a lamentarsi nei club, avevamo davvero bisogno di un Babbo Natale con il giacchetto rosso e sotto un cuore biancoceleste? Spoiler: sì. Cara Mariah, mettiti pure da parte. Quest'anno la cometa nasce a Napoli e il pacco (sotto l’albero) ce lo mette Sal.