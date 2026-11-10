Ma l’avete visto il pacco (di natale) di Sal Da Vinci? Dimenticate Bublé: “Sal Da Claus” is coming to town

Mancano meno di cento giorni all’inizio del nuovo Festival di Sanremo, ma alt: prima c’è il Natale. E quest’anno la colonna sonora delle feste non sarà la solita Mariah Carey a sbancare i contatori della SIAE con All I Want For Christmas Is You, né l'immortale Michael Bublé che ci coccola i timpani con il suo album Christmas da ben quindici anni. In Italia, da quest’anno, il cantante canadese ha un nuovo erede: Salvatore Michael Sorrentino, meglio conosciuto come Sal Da Vinci. Avete letto bene. D’altronde ognuno ha il Michael che si merita. E il cantante napoletano è proprio il Santa Claus di cui avevamo bisogno, anzi, il nostro Sal Da Claus. L’album di natale arriverà dal 27 novembre. Ci eravamo quasi dimenticati di Per sempre sì, della sua vittoria all’ultimo Sanremo e di quella grottesca performance all’Eurovision di Vienna. Eravamo pronti a cancellare cotanto trash dalla memoria collettiva nazionale. Credevamo che, dopo decine di matrimoni e balletti virali su TikTok, Sal potesse essere relegato a una parentesi divertente, sì, ma pur sempre una parentesi. Chi credeva davvero che potesse diventare un nome di punta del mainstream italiano? Siamo franchi: nessuno. Eppure Sal Da Vinci ha ribaltato ogni aspettativa.
Infatti eccolo qua. Salvatore si veste da Babbo Natale e si prepara a prendersi pure l’inverno italiano. Non si tratta solo dell'album, ma di una marcia trionfale che comincia già il 13 novembre con il lancio in esclusiva su Amazon Music di Oh Happy Day (versione Amazon Music Original). Ma il “Sal-verso” sta per esplodere su tutti i fronti possibili. Il mese di novembre si trasformerà in una sorta di lungo Giubileo saldatinciano. Tra il 20 e il 27 novembre, Rai 1 celebrerà i suoi cinquant'anni di carriera con un monumentale show-evento in due serate intitolato Meravigliosamente: un viaggio tra Napoli e New York tra ospiti d'eccezione, momenti amarcord in un varietà televisivo. E come se non bastasse, dal 24 novembre arriverà anche in libreria Per sempre Sal (Mondadori), l'autobiografia scritta a quattro mani con la giornalista Carola Carulli, per ripercorrere mezzo secolo di vita e palcoscenico.
Il Natale italiano non sarà più lo stesso. Ci immaginiamo già la cena della vigilia: in tv Parenti serpenti, a tavola i resti del capitone mentre si gioca al tombolone tra un morso di panettone e l’altro. E, in sottofondo, non più la solita Jingle Bell Rock, ma una versione partenopea da cui non puoi fuggire nemmeno rifugiandoti nel mondo virtuale, perché pure TikTok sarà invaso dai cori biancocelesti. Dietro questa mossa non può che esserci una pianificazione invidiabile, un rebranding dell'immagine che ha permesso a Sal di scrollarsi di dosso l’etichetta del neomelodico di nicchia per insediarsi comodamente nel limbo del mainstream, accaparrandosi persino la simpatia dei radical chic (che magari storcono il naso, ma in fondo cantano le canzoni di Sal a squarciagola ai matrimoni già dalla terza coppa di champagne). Ma vogliamo parlare del reel pubblicato dal cantante per promuovere l’album? Quando si dice che la semplicità è la risposta: una bambina scopre Santa Claus che ripone i regali sotto l’albero e lo chiama: “Santa Claus!”. E lui prontamente si gira e risponde: “Sal Da Claus” e le fa segno di tacere. James Bond: non sei un cazzo di nessuno. Il vero boss è Salvatore Michael Sorrentino. Mentre “la musica è finita” - per citare Il Califfo -, i nuovi cantanti sono voci settate dall'autotune e i trapper se ne stanno a lamentarsi nei club, avevamo davvero bisogno di un Babbo Natale con il giacchetto rosso e sotto un cuore biancoceleste? Spoiler: sì. Cara Mariah, mettiti pure da parte. Quest'anno la cometa nasce a Napoli e il pacco (sotto l’albero) ce lo mette Sal.