I team radio di fuoco tra Leclerc e la Ferrari a Interlagos? Tensione alle stelle, ma attenti alle str*nzate

La gestione di un pilota in pista è molto più complicata di quanto si possa cogliere dalla TV e dal divano di casa. E questo l’abbiamo capito quando siamo stati a Zandvoort, dentro il box della Racing Bulls e con la radio di Arvid Lindblad nelle orecchie. Un flusso continuo di scambi, informazioni, aggiornamenti. In radio si parla di tutto e le comunicazioni sono esponenzialmente maggiori rispetto a quelle che, alla fine, F1 trasmette in mondovisione durante le sessioni. Soprattutto in gara.

A primo impatto, sembra esserci anche molta più tensione rispetto a quanto ci si potrebbe immaginare. Perché, e questo va chiarito subito, nessun pilota parla o risponde in maniera tranquilla e spensierata al suo ingegnere di pista mentre va a 300 km/h e gli viene chiesto di fare la qualunque. Tranne se sei Max Verstappen e, dopo l’ennesima lamentela sul modo di scalare della Red Bull, decidi di prenderla con filosofia facendo scoppiare a ridere tutti quelli che ti ascoltano (“Oh frizione, sto per cambiare. Occhio, altrimenti verrai punita”). Noi compresi. Anche se quelle erano prove e quando non ci si gioca nulla cambia tutto.

Ecco perché, quando abbiamo sentito gli scambi via radio tra Leclerc e Bryan Bozzi in Brasile, gli stessi che stanno facendo il giro del mondo, non siamo poi rimasti così tanto sorpresi nonostante qualche problema di troppo ci sia. Il primo momento di tensione arriva quando, dal muretto, continuano a chiedere a Charles una regolazione. Lui non la fa e loro tornano alla carica. Alla fine, a furia di sentirselo ripetere, il monegasco perde la pazienza: “Se non faccio qualcosa, non ricordatemelo per dieci volte per favore! Grazie”. Una frase che, a quei ritmi, un po’ capiamo tutti.