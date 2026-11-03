Quer pasticciaccio brutto tra Ranucci e Lavitola diventa un giallo: su MOW l’estratto in anteprima del nuovo romanzo di Fulvio Abbate “La bomba”

Un doveroso passo indietro si impone nel nostro racconto in forma non di rosa, semmai di sole spine. Warner, poche settimane prima di ritrovarsi recluso a Rebibbia, aveva comunque tragicamente intuito che ogni suo sforzo per fare dell’amico Teodorico il Bonaparte di un “campo sterminatamente largo” era ormai irrilevante, fallito, fine dei giochi, stop quindi all’ennesimo sondaggio commissionato, si trattava del “cupio dissolvi” delle ambizioni. Evidentemente l’amico non era stato accorto, tantomeno Bardi, con un pedigree d’irresponsabile, poteva vantare titoli e parole per metterlo in guardia. Un conto però essere Warner Landi, sputtanato, si perdoni il termine, da vicende giudiziarie pregresse da tutti risapute, dalla Balduina a Vigna Stelluti, ben altro chiamarsi Teodorico Bardi, giornalista d’inchiesta, reputato da molti Zorro pantocratore, venuto sulla terra dell’emittenza televisiva per denunciare l’illegalità del Palazzo, di tutti i palazzi, crimini e misfatti dei potenti, della nazione infetta e dei loro complici interessati, innalzando il vessillo candido di un format d’inchiesta che aveva titolo “Rotor”.

Dentro un altro genere di rotor adesso era finito proprio lui, Bardi, c’era da immaginare che i nemici, nel tempo, inchiesta dopo inchiesta, compattati, come fosse questa una ragione di vanto, segno d’essere incorruttibile, aspettavano soltanto di delegittimarlo. Intendiamoci, la storia della bomba pesava “un botto”, il suo, sebbene l’uomo fosse palesemente “persona offesa” da un reato commesso da altri, peccato però che la controparte, il responsabile, il reo, il manigoldo, il furfante, la “pecora nera”, il mandante fosse il suo amico, fino a quel giorno, fidato.

Warner cui era stato detto ogni male, compreso che nascondesse dentro di sé “la scatola nera dei misteri degli ultimi trent’anni”, misteri spinosi, spettrali, impronunciabili. Tutti aspettavano quindi che Teodorico pronunciasse una parola semplice, si dissociasse da una tale “discutibile amicizia”, un’abiura che però non sembrava al momento venire dalle sue labbra. Forse anche giustamente, poiché la responsabilità è personale, e lui non aveva affatto ragione di sentirsi in alcun modo correo.

Intanto alla manifestazione, l’ennesima, del “Fatto Quotidiano” per supportarlo, continuavano le scene di giubilo per lui. In realtà, le ragioni che mettevano fine alle ambizioni politiche di Landi su Bardi — Teodorico primo console come Bonaparte e Warner maresciallo dell’Impero, re di Napoli e duca della Balduina, un Murat — si manifestarono in maniera molto più prosaica.