Aldo Grasso asfalta Diaco e il suo omaggio a Gino Paoli: "Orazione funebre affidata al più conformista e opportunista dei conduttori"

Il problema vero, ha scritto Grasso, è che Per sempre Gino "è stato, per molti versi, uno spettacolo imbarazzante". Specie se, appunto, confrontato con l'omaggio che Fabio Fazio ha dedicato a Ornella Vanoni sul Nove: "lì emozione, misura, interpretazioni e perfino qualche salutare silenzio. Qui invece era tutto un parlare, un commentare, un sovrapporre”. E gli ospiti? Gino Paoli spiegato da Alba Parietti, Fausto Bertinotti che evoca Umberto Eco e "lucidato da Marino Bartoletti, sempre pronto a trasformare ogni frase in una colata di retorica". Presenti in studio anche Gabriella Farinon e Rosanna Vaudetti, “icone” televisive su cui Grasso ha preferito mantenere il silenzio, cosa che tra l'altro avrebbe gradito anche in studio.

Sugli ospiti, l'asfaltata del critico è definitiva: "il cast dei commentatori sembrava uscito da un generatore casuale di opinioni non richieste, degno di una recita parrocchiale di lusso. Era la degradazione ultima dell’idea di destino". Ma a questo punto, lascia intendere, non sarebbe stato meglio affidarsi agli archivi e all repertorio straordinario della Rai?