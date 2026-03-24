Questa lunga storia d’amore che è stata la musica di Gino Paoli: ritratto ribelle e romantico di un artista che è andato contro ogni censura

Paoli era un seduttore poetico in jeans e camicia, maestro di malinconia elegante e ironia disarmante.

L’immagine di Gino è quella di lui al mare, su uno scoglio, con la camicia leggermente sbottonata e i capelli scombinati, la sigaretta immancabile, la chitarra addosso e lo sguardo furbo, un po’ malinconico e un po’ irriverente.

L’idea è quella di un artista che non si limita a cantare l’amore, lo ruba per trasformarlo in una canzone, incrociando parole semplici e rinunciando al barocco.

Il baffo bianco e il fumo che gli fa da cornice. Le donne lo adorano, gli uomini lo ammirano.

Ma Gino ha in sé ogni sfumatura dell’artista, la sua sensibilità gli fa subire i cazzotti della vita. Nel 1963 tenta il suicidio sparandosi un colpo di pistola al petto. Il proiettile gli buca il cuore, ma non lo scalfisce: gli organi vitali non vengono toccati. Tuttavia la rimozione prevede un’operazione rischiosa, quindi il proiettile rimane lì, incastrato nel cuore di Gino.

“Ogni suicidio è diverso, e privato. È l'unico modo per scegliere: perché le cose cruciali della vita, l'amore e la morte, non si scelgono; tu non scegli di nascere, né di amare, né di morire. Il suicidio è l'unico, arrogante modo dato all'uomo per decidere di sé. Ma io sono la dimostrazione che neppure così si riesce a decidere davvero”.

Era riuscito a raccontare un momento drammatico con la poesia di cui era capace. L’impotenza di fronte ai fatti della vita e alla morte cui ora è giunto. Ma se è vero, come diceva Gino, che noi non possiamo decidere, che la vita e la morte ci fregano, lui - lasciandoci le sue canzoni e il suo sguardo libero - le ha fregate un po’ di più.