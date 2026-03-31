“Potevamo fare schifo insieme” e invece Sarafine ha cacciato fuori una canzone che funziona e conserva la sua genuinità, anche senza cassa dritta

Ad X Factor l’abbiamo conosciuta come producer e cantautrice, con la sua immancabile consolle.

Con Malati di gioia aveva fatto rivivere Franchino in chiave contemporanea.

L’aspetto più particolare di Sara è proprio la sua normalità. L’artista appare quasi impacciata e a disagio con la popolarità, eppure quando si esibisce riesce a prendersi il palco come poche e i sold out raggiunti nel “silenzio” della stampa lo dimostrano.

Sara è la voce squillante dei timidi. Sa cantare, ma spesso nelle sue canzoni parla. Sa presidiare il palco, pur rimanendo spetto dietro la consolle. È ponderata, ma sotto cassa fa scatenare il pubblico. Una discrezione alla quale non siamo più abituati.

Nessun gossip, nessun ornamento. Sarafine è la voce dell’elettronica italiana in italiano, qualcosa che mancava dalla fine degli anni ‘90/inizio 2000.

Nel suo primo album - nel 2024, subito dopo la vittoria al talent - l’artista aveva avuto modo di mostrare quanto incisivo possa essere un messaggio sulla cassa dritta. I suoni dell’elettronica hanno fatto da cornice alle tracce di Un trauma è per sempre, che è un disco consigliato a chi ha voglia di ascoltare roba autentica. L'album è da poco disponibile anche in formato vinile e il tour previsto per l'estate 2026 è già stato annunciato dall'artista.

La regina della macarena, tra tutte, è una canzone che risulta quasi disturbante in quanto parla di una tematica delicata come quella delle molestie infantili. L’elemento che disturba è proprio il mood da club: siamo abituati al clubbing spensierato che ci fa ballare in discoteca, qui invece Sara ci racconta un trauma infantile non di poco conto e lo fa con la consapevolezza che quel “trauma è per sempre”, sì, ma non per questo va celato.

Mostrare le vulnerabilità senza svenderle e senza renderle slogan da engagement: questa è la rivoluzione silente di Sarafine. E forse per questo, pur augurandole il successo meritato, sotto sotto speriamo che rimanga per pochi.

