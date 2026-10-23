Il vero Murakami che dovete leggere è morto e noi vi spieghiamo chi è stato, cosa ha scritto e da dove partire per scoprirlo

Il Giappone è diventato ormai da anni un brand anche e soprattutto commerciale, oltre che una vera e propria “filosofia di vita”. Un modo di stare al mondo, un mondo fatto di gentilezza quasi esasperata, dell’eleganza dei gesti e del modo di vestire, oltre che di arredare casa (come ci conferma il successo commerciale di un libro di desing degli anni ’30!), di amore incondizionato per i treni che arrivano in orario, la fioritura dei ciliegi e le metropoli illuminate a giorno, oltre che per la cultura pop. Un Paese che, almeno stante la vulgata occidentale, sembra aver trovato il modo migliore per conciliare una modernità futuribile con una forma antica di grazia assoluta. Perfino la solitudine in Giappone, il senso di malinconia e di dolore per le occasioni perdute paiono ritrovare una loro dignità estetica (basta pensare al film “Perfect Days”. Tuttavia c’è anche un altro Giappone, quello delle stanze d’albergo ad ore, dei vicoli bui, delle “soap massage girl”, dei tossici, dei racket della Yakuza, dei corpi venduti, comprati, desiderati. Un Paese che puzza di sesso, sangue, vomito e disperazione, senza eleganza ma pieno di ferocia. Ecco, per una vita intera ce l’ha raccontato Ryū Murakami, un vero e proprio autore di culto, che proprio oggi ci ha lasciato. Murakami l’altro, insomma, così diverso dal suo collega Haruki, star della letteratura mondiale, tanto letto, ancora più citato. Ryū, però, era proprio un’altra storia, una delle persone che meglio è stata in grado di intercettare le trasformazioni e mutazioni della società contemporanea, uno dei più lucidi, spietati e necessari osservatori di quella cosa orribile, depravata e meraviglia che siamo soliti chiamare natura umana.

Murakami, l'altro. Già, perché per buona parte dei lettori occidentali (ma non solo) il cognome Murakami significa innanzitutto Haruki. Il grande romanziere delle solitudini metropolitane, dei gatti scomparsi, delle canzoni jazz, delle donne misteriose, delle realtà parallele: quello che tutti, presto o tardi, abbiamo visto citato, condiviso e “instagrammato” da qualche nostra amica, fidanzato o, perché no, da noi stessi. Insomma, lo scrittore che forse per eccellenza ha saputo trasformare la malinconia giapponese in una lingua universale, rendendola riconoscibile e, in qualche modo, perfino abitabile. Oltre che estremamente commerciale e vendibile. Ryū, invece, non ha mai avuto alcuna intenzione di farci sentire a casa, semmai il contrario, ci ha sempre trascinato all’inferno. Ha spalancato le porte delle squallide stanze dei motel ad ore nelle quali nessuno avrebbe voluto entrare, ci ha trascinati dentro e ci ha costretti a guardare. Senza concederci il conforto di distogliere gli occhi. Anzi proprio tenendoceli bene aperti a forza.

Naturalmente anche il mondo di Haruki è attraversato dalla violenza, dal sesso, dalla morte, dall'inquietudine. Non vogliamo inscenare un contrasto tanto per, tuttavia, almeno dal nostro punto di vista, le differenze ci sono. Già perché dove l'uno tende a trasfigurare l'orrore, a renderlo giustappunto metafisico, quasi musicale, l'altro lo lascia lì, nella sua materialità più oscena. È carne, sudore, sangue e liquidi di ogni tipo. Non c'è sempre una metafora ad attenderci dietro una porta: c’è il corpo che domina su tutto. Basterebbe tornare a "Blu quasi trasparente", il romanzo con cui Murakami esordì nel 1976, giovanissimo, conquistando il prestigioso premio Akutagawa. Un libro davvero che pare essere alieno rispetto all’immaginario placido e addomesticato del Giappone a livello interazionale. In questo romanzo ci sono ragazzi alla deriva, tantissimo sesso (una costante dei libri di Murakami), droga e quintali di violenza, con musica rock a gogo. Non c’è spazio in un racconto di questo tipo per una qualche forma di redenzione o di lezione morale. In Murakami non c’è possibilità di consolazione alcuna, è una cronaca, allucinata e allucinatoria, di una intera generazione che pare aver perduto per sempre perfino il linguaggio stesso per raccontare la propria disperazione

Eppure, dentro quello squallore, Murakami riesce a trovare qualcosa che somiglia terribilmente alla bellezza. Non la bellezza rassicurante delle cose armoniose, ma quella che sopravvive dove non dovrebbe esserci più niente. Quel senso, magico, di inquietante, dolente e meraviglioso. Di mostruoso, nel vero e proprio senso della parola.