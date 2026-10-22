Ghali, ti serve l’autotune della morale: decidi veramente da che parte stare e abbi il coraggio di non fare passi indietro

E allora a chi giustamente non ritiene adeguato definire Ghali un “rapper”, rispondiamo che sì, forse non lo sarà più in termini musicali, ma quando era il momento e nel luogo giusto, è stato lui a mostrare le palle e portare in alto principi che il rap dovrebbe difendere con le unghie e con i denti. E non solo a Sanremo: in tutti questi anni Ghali non ha mai smesso di schierarsi in prima linea contro il genocidio, prendendo posizione nei social e agli eventi. Di recente al Festival del Cinema di Venezia, dove era andato a vedere il documentario Naza a titolo personale, cercando di sfuggire alle telecamere. Ci permettiamo di dire che l’identità sociale che Ghali ha costruito negli anni risulta quasi più forte di quella artistica: è addirittura più apprezzato come uomo che come artista, nonostante i numeri da record del suo repertorio. Io, ad esempio, lo seguo sui social più per quello che rappresenta, che per quello che “suona”.

Sempre sul red carpet, l'artista ha fatto sfilare con lui la comunità di Spin Time. Uno dei più noti ed emblematici spazi occupati e cantiere di rigenerazione urbana e sociale a Roma (situato nell'ex palazzo INPDAP di via Santa Croce in Gerusalemme), fatta di ragazzi che hanno subito lo sgombero. Ancora solidarietà, dunque, da parte di Ghali verso chi subisce ingiustizie.

Ma schierarsi è una gran rottura di cazzo. Perché quando ci si schiera bisogna essere rigidamente coerenti, altrimenti l’inculata è dietro l’angolo. Bisogna stare attenti, perché un gesto onorevole e un proclamo sacrosanto possono non solo essere svuotati dal loro significato, ma completamente ribaltati; possono demolire la credibilità che uno per anni si è guadagnato sposando le cause giuste. E allora, lo anticipiamo: questo non è un articolo che vuole infamare Ghali, ma un consiglio. Perché se vuoi fare l'attivista intransigente e la voce della coscienza di un'intera generazione, allora non puoi permetterti tentennamenti. O, per dirla a modo suo, ti serve un’”autotune della morale”: un correttore di frequenza che non ti faccia stonare proprio sul più bello.