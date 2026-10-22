Elogio totale di Willie Peyote, che asfalta i colleghi vigliacchi, ha ragione sui fatti di Milano e non ha paura di esporsi

Per la prima ci indigniamo, per la seconda abbiamo imparato a usare parole come mercato, crisi, sacrifici che suonano decisamente meglio di ingiustizia. Attenzione, perché so già come funziona: qualcuno dirà che Willie Peyote giustifica chi spacca le vetrine e magari qualcun altro sosterrà che chi scrive queste righe pensa che distruggere un negozio sia un gesto rivoluzionario. No. Spaccare una vetrina non risolve il problema degli affitti e non rende coraggiosi o politicamente consapevoli ma nemmeno condannare una vetrina spaccata ci rende automaticamente persone migliori. Il punto è un altro. E Willie lo mette sul tavolo senza preoccuparsi troppo di risultare simpatico: ci siamo abituati talmente tanto alla violenza sulle persone che ormai ci scandalizza di più quella sulle cose. Non mi sorprende tanto il fatto che abbia preso posizione, perché Willie Peyote lo fa da anni e non è certo una novità, quanto il fatto che abbia rifiutato quella comoda neutralità che oggi sembra essere diventata una virtù. Nel frattempo il rap italiano si divide: c'è chi parla di rivoluzione e chi ricorda che la violenza è sempre sbagliata, chi ostenta ricchezza e chi contesta il sistema che quella ricchezza la produce. Ma questa volta, almeno per me, il punto non è stabilire quale rapper abbia vinto la gara a chi è più coerente.