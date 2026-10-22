Little Forest di Igarashi Daisuke. La vita (e la natura) sono una spirale

Sarebbe fin troppo facile raccontarvi e, in una certa misura, spiegarvi Little Forest di Igarashi Daisuke, autore di Children of the Sea e Witches, come l’ennesimo capitolo di una produzione artistica che ha fatto del suo tratto espressivo e sognante un vero e proprio marchio di fabbrica. Basterebbe aprire, assolutamente a caso, le pagine di una qualsiasi delle storie raccolte da Coconino Press in un’edizione omnibus per notare la cura e la bellezza con cui il mangaka descrive le verdure e le piante di quel “piccolo mondo antico” in cui immerge la protagonista, Ichiko. Una giovane donna che, dopo essere rimasta ferita e scottata dalla vita cittadina, decide di intraprendere il suo personalissimo “anno di coltivazione e natura” nel villaggio rurale in cui è cresciuta.

In realtà, se si osserva in controluce il racconto di Igarashi Daisuke, come spesso avviene nella sua opera, si possono notare sfumature di senso e sottotesti filosofici di una certa importanza. Se infatti permane la perfezione formale ed estetica di un autore che, ormai, è diventato un vero e proprio metro di paragone quando si parla di disegno espressivo e sentimentale, nel senso più alto del termine, in Little Forest gli argomenti trattati risultano particolarmente significativi anche per noi e per la nostra contemporaneità.

Questo bel libro si può prendere, per esempio, come una specie di ricettario fai-da-te di tante, tantissime preparazioni della tradizione giapponese contadina e popolare. Con tanto di metodi di cucina, coltivazione e raccolta dei vari ingredienti, siano essi piante, verdure o tuberi, tutti improntati alla naturalezza e a quello che oggi chiameremmo “chilometro zero”.