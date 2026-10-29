Intervista totale al comico Shamzy: “I TikToker non hanno voglia di fare niente? Pure io. La differenza è tra chi è sincero e chi no”

Due milioni di follower su TikTok e più di un milione su Instagram. Ma perché per Andrea Di Raimo in arte Shamzy è così importante far ridere? Da rappresentante della Gen-Z ci racconta una generazione che sembra abbia perso la speranza perché cresciuta con l’idea di “sistemarsi” dal punto di vista lavorativo e relazionale. Da novembre Shamzy sarà in tour con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy dal titolo Wasabi, attraversando più di 20 città italiane. Questo sarà il suo quarto spettacolo nei teatri, il suo esordio fu nel 2022 con A casa mia. E Wasabi segue ancora quella scia di comicità incentrata su fatti personali, su quel “realmente accaduto” che, dopo essere stato “masticato”, può far ridere. Ridere sì, ma anche riflettere. Anzi no: “fa soprattutto ridere”, evidenzia Shamzy.

Wasabi è il titolo del tuo spettacolo. A riguardo dici: “È delizioso in piccole dosi, ma insopportabile tutte insieme”. Cosa intendi di preciso?

Quello che voglio dire con questa frase riguarda la vita dei giovani e in particolar modo la mia e quella dei miei coetanei. I nostri genitori ci hanno cresciuto con l'idea di dover essere forgiati dalle difficoltà della vita: cercare di superarle, trovare un lavoro stabile, una ragazza tranquilla con cui sistemarsi e magari fare famiglia. Però, ecco, al giorno d'oggi queste cose sono molto difficili da ottenere. Se uno isola il singolo caso può anche andare bene, perché pensa: “Ok, magari non riesco a trovare la ragazza che fa per me, o il lavoro che mi piace”. Il problema, invece, è che oggi la nostra generazione è sopraffatta da un insieme di difficoltà. E il fatto che queste criticità arrivino tutte insieme, una dopo l'altra e concatenate tra loro, rende tutto molto complicato per un ragazzo.

Dici che questo spettacolo “Fa ridere ma anche riflettere”, e poi aggiungi: “No, non è vero, fa soprattutto ridere”. Questa è una frecciatina alla mania della stand-up comedy di dover per forza fare filosofia o insegnare qualcosa a qualcuno?

Sì, ma in realtà io condivido la scelta di veicolare messaggi tramite la comicità. Se uno ha degli ideali e vuole comunicarli attraverso questo lavoro, ben venga. Però in questo spettacolo, soprattutto, racconto tante mie vicende personali e mi metto in gioco in prima persona. Credo che nessuno debba essere escluso dal poter fare comicità, men che meno io stesso. Non sono immune e uso me stesso come argomento principale; per questo dico che farà soprattutto ridere, perché porto sul palco vicende personali che non avevo mai raccontato prima. Ovviamente tutto è filtrato dalla massima trasparenza, dopo aver metabolizzato certe situazioni. Credo che per il pubblico ascoltare storie di vita privata sia una delle cose più comiche in assoluto, e d'altronde raccontare se stessi è una caratteristica propria della stand-up.