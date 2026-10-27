Ma quanto è cringe Andrea Scanzi che si fa intervistare dalla compagna. E perché la sponsorizza così tanto?

Ma voi ve la immaginate una coppia in cui i due partner si chiudono in due stanze diverse della stessa casa, fanno partire un Google Meet (o una Zoom o una riunione su Microsoft Teams, fate voi) e lei intervista lui, per poi pubblicare il video sui social? No, non è Black Mirror e non è neanche la nuova frontiera delle perversioni online, tant’è che possiamo averne accesso libero e gratuito su Instagram senza la necessità di pagare un abbonamento premium. Sono Andrea Scanzi e Sara Lucaroni, due giornalisti e innamorati, entrambi dell’immagine di Scanzi, s’intende. Ora, precisiamo, non siamo certi che i due siano soliti registrare l’intervista in due stanze diverse della stessa casa o addirittura in diverse parti della stessa stanza, ma a noi di MOW piace sognare: lasciatecelo fare!

Sarà che chi scrive è una cinica scapola frustrata, ma è impossibile non stupirsi di fronte a ciò che negli ultimi giorni sta accadendo sul profilo di Paper First, società editoriale de Il Fatto Quotidiano, dove abbiamo potuto assistere a uno scambio surreale proposto con la naturalezza e la professionalità di un contenuto giornalistico serio. D’altronde il tema centrale è la promozione del libro dello stesso Scanzi, Ora o mai più - 10 modi per sconfiggere (forse) Giorgia Meloni e le destre di governo. Da lì Lucaroni chiede a Scanzi se è d’accordo sul fatto che non si possa stare zitti su quello che sta accadendo a Gaza e allora Scanzi dice che sì, è d’accordo e non si può non prendere posizione di fronte a una pulizia etnica. Una domanda pungente, non c’è che dire. Poi, giusto per aggiungere un po’ di retorica che non fa mai male, Scanzi aggiunge, in un altro estratto dell’intervista, che stiamo diventando troppo cinici e acidi e dovremmo tornare a commuoverci, più bonus “restiamo umani”. Scanzi elenca poi le dieci regole necessarie per sconfiggere questa destra, ma soprattutto per ritrovare noi stessi passando per l’empatia: praticamente un mix tra Enrico Berlinguer e Gianluca Gotto.