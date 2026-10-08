Morgan ride del Premio Tenco ad Andrea Scanzi: “Ingiusto, dovevano premiarlo direttamente come artista del secolo!”

Che Andrea Scanzi amasse la canzone d’autore non era certo un mistero per chi ne segue le gesta tra verbi scelti con accuratezza chirurgica e pose teatrali. La notizia vera è che il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha appena portato a casa il Premio Tenco 2026 nella categoria “operatore culturale”.

Un traguardo che lo stesso Scanzi ha accolto sui social con toni da congedo solenne: “Mi tremano le mani, i polsi e tutto quello che può tremare”, ha confessato, arrivando persino a ipotizzare un clamoroso passo indietro dalla scena pubblica (“Potrei anche fermarmi qui, ho già ottenuto tutto ciò che volevo... e sono un po' stanco”).

Noi di MOW abbiamo chiesto a Morgan cosa ne pensasse. I due, negli anni, hanno alimentato un dibattito sempre acceso: nel 2023 il giornalista aveva affermato che i Bluvertigo fossero una band sopravvalutata e nel 2024 - in seguito alle accuse di stalking rivolte al cantautore dall’ex compagna - lo aveva definito “pericoloso” e “fuori controllo”, spingendo Marco Castoldi ad annunciare una querela per diffamazione e vilipendio alla persona. In quell’occasione, Morgan aveva anche dichiarato che per Battiato Scanzi fosse un parassita, ribadendo poi a più riprese che non avesse le competenze necessarie per giudicare la musica.

Alla nostra domanda su cosa ne pensasse della targa Tenco conferita ad Andrea Scanzi, l’artista, dopo essersi lasciato andare a una risata di per sé già eloquente, ha lanciato un siluro intriso di raffinata ironia nei confronti del giornalista e del direttivo del Tenco; poche parole ma incisive. Per Morgan, infatti, liquidare Scanzi con una targa da “operatore culturale” sarebbe un vero e proprio ridimensionamento del suo immenso ingegno.