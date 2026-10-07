Fastlife con Guè e il dj set di Malena al Bamboo Club di Torino: siamo stati alla serata Pleasure by Escort Advisor con il King e la Queen e vi raccontiamo com’è andata

I responsabili della sicurezza fanno muovere le macchine parcheggiate a bordo strada e spostano le protezioni per lasciare spazio alla limousine, che intanto sta arrivando dal ponte Umberto I. Bianca, brandizzata Escort Advisor, l’auto posteggia a pochi metri dalle porte del club. Facciamo in tempo a vedere Guè scattare un paio di selfie, cappellino e felpa beige con cappuccio, jeans chiari e scarpe bianche. Prima di entrare però si aggiusta il colletto e gli occhiali da sole. Cambia il tono della serata. Il vocalist annuncia qualcosa che già vedono tutti: Guè è nel privé. Intanto Malena continua a suonare, sono molti di più i pezzi hip hop: tra i primi, Cookies and cream con Anna, poi Vibe e Meravigliosa. Tutta la parte del Bamboo dedicata al King è personalizzata Escort Advisor, sponsor dell’evento: arriva la bowl con le lattine e la stella magenta, cuscini neri e rosa con le iniziali “EA”; il pannello dietro ai divani invece proietta le immagini, da vicino, di Guè e del suo team. Grafiche magenta, bianche e argento di Escort Advisor danno ritmo alle riprese. Poco dopo il suo ingresso, il rapper comincia a firmare le magliette del brand da regalare al pubblico, ma c’è chi spinge per farsi fare un autografo anche sul cappellino. Malena prosegue il set e balla in consolle. È la prima notte qui da dj e se la sta godendo.